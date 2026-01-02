  1. Privatkunden
Tragödie in Crans-Montana 19-jähriger Fussball-Profi schwer verletzt ausgeflogen

Tobias Benz

2.1.2026

Metz-Spieler Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.
Metz-Spieler Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.
Bild: tahirys3/Instagram

Wie der französische FC Metz in einer Mitteilung schreibt, wurde Fussball-Profi Tahirys Dos Santos (19) bei der Feuer-Katastrophe in Crans-Montana schwer verletzt. Er sei nach Deutschland ausgeflogen worden.

Tobias Benz

02.01.2026, 10:15

02.01.2026, 10:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 19-jährige Fussball-Profi Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.
  • Das teilt sein Verein FC Metz mit. Der Nachwuchsspieler habe schwere Verletzungen erlitten und sei zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen worden.
  • Die Brandkatastrophe in Crans-Montana forderte mindestens 40 Todesopfer und über 100 Verletzte.
Mehr anzeigen

«Der FC Metz muss mit grosser Trauer bekannt geben, dass Tahirys Dos Santos, ein Nachwuchsspieler des Vereins, bei dem Brand in Crans-Montana in der Silvesternacht verletzt wurde», schreibt der Ligue-1-Klub in einer Medienmitteilung auf der Vereinswebseite.

Der 19-Jährige habe «schwere Verletzungen» erlitten und sei per Flugzeug nach Deutschland ausgeflogen worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Dort werde er derzeit behandelt. «Über den Gesundheitszustand von Tahirys wird bei wesentlichen Veränderungen berichtet werden», schreibt der FC Metz und bittet alle, die Privatsphäre von Tahirys und seiner Familie zu respektieren.

«Die Führungskräfte, Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Vereins sind zutiefst betroffen von dieser Nachricht und stehen Tahirys, der derzeit mit seinen Schmerzen kämpft, in Gedanken bei. Der Verein möchte auch seiner Familie seine volle Unterstützung zukommen lassen und arbeitet in Zusammenarbeit mit den medizinischen Behörden daran, Tahirys in das Krankenhaus von Mercy in der Nähe seines Wohnortes zu verlegen.»

Wie die französische «L'Equipe» berichtet, war der Abwehrspieler für ein paar Tage Urlaub in die Schweiz gekommen. Er übernachtete mit Freunden in einer Hütte und sollte am Freitag in Metz wieder mit dem Training beginnen.

Die Brandkatastrophe in Crans-Montana forderte mindestens 40 Todesopfer und über 100 Verletzte. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden des 1. Januar in der Bar «Le Constellation» aus. Die genauen Umstände werden weiterhin untersucht.

