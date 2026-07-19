Das hat es noch nie gegeben: In der Halbzeitpause des WM-Finales zünden Stars wie Justin Bieber, Madonna und Shakira ein Show-Feuerwerk. Dadurch geriet die Pause deutlich länger als sonst.

27 statt 15 Minuten Pause Madonna fährt mit Ronaldo und Ronaldinho ein – so lief die erste WM-Halbzeitshow

Bei der ersten Halbzeitshow der Fussballgeschichte haben Stars wie Justin Bieber, Madonna und Shakira ein Musikspektakel abgeliefert – und die Pause damit auf rund 27 Minuten fast verdoppelt. Auf einer regenbogenfarbenen Plane über dem Rasen und begleitet von Feuerwerk, einer Band und Tänzern und Tänzerinnen traten die Musik-Stars rund elf Minuten lang auf.

Zwischen dem Ende der ersten Hälfte und dem Wiederanpfiff lagen mehr als 27 Minuten. Dass die normalerweise 15-minütige Pause für die Show überzogen werden würde, hatte bereits im Vorfeld Debatten ausgelöst.

Madonna fährt mit Ronaldo und Ronaldinho ein

Das Spektakel begann mit Madonna, die sich gemeinsam unter anderem mit den brasilianischen Fussball-Legenden Ronaldo und Ronaldinho durch die Katakomben ins Stadion fahren liess und dabei ihren Hit «Music» sang. Anschliessend präsentierte die südkoreanische Band BTS den Song «Dynamite».

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Der kanadische Superstar Justin Bieber wurde wie ein Ersatzspieler eingewechselt – von den Schauspielern Jason Sudeikis und Brendan Hunt aus der Fussballserie «Ted Lasso». Dann spielte Bieber Gitarre und sang minimalistisch seinen Song «Everything Hallelujah». Dabei veränderte er auch eine Textzeile und machte daraus: «It's the World Cup – Hallelujah» (Es ist WM – Halleluja).

Elmo am Schlagzeug

Schliesslich sangen Shakira und Burna Boy umgeben von Tänzern ihren WM-Hit «Dai dai». Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel trat gemeinsam mit der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf. Am Schlagzeug sass die Muppet-Figur Elmo. Auf den Leinwänden wurden währenddessen Szenen aus diesem Turnier und der Fussballgeschichte eingeblendet.

Nach Spielende hatte zunächst eine Countdown-Uhr fünf Minuten bis zur Halbzeitshow herunterzuzählen begonnen, dann hatten Helfer eine regenbogenfarbene Plane über den Rasen ausgerollt, auf der ein grosser bunter Fussball zu sehen war und unterschiedliche Wörter in verschiedenen Sprachen zu lesen waren – unter anderem das Wort «Glauben». Auch ein Musikorchester betrat den Rasen. Zum Abschluss kamen Ballons dazu und gross wurden in Woodstock-Hippie-Ästhetik die Buchstaben des Worts «Love» (Liebe) präsentiert.

Vorbild Super Bowl

Im US-Football ist die Halbzeitshow schon lange fester Bestandteil des Spektakels. Superstars wie Rihanna, Bad Bunny, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen oder Beyoncé haben beim Super Bowl, dem Endspiel der US-Football-Liga NFL, bereits Pausen-Konzerte abgeliefert – und damit für hohe Einschaltquoten und Gesprächsstoff gesorgt. Bei einer Fussball-Weltmeisterschaft gab es so etwas aber noch nie.

Die Fans im Stadion feierten das Spektakel mit Jubel und Applaus. Reaktionen im Internet und von Kommentatoren fielen dagegen unterschiedlich aus. «Ich glaube, dass sich der Fussball da schweren Herzens dran gewöhnen muss, ob man das jetzt gut oder schlecht findet», sagte der frühere deutsche Fussballnationalspieler Christoph Kramer im ZDF. «Ich persönlich mag es jetzt nicht so.»

Wayne Rooney: Halbzeitshow war «Mist»

Der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney wurde beim TV-Sender BBC direkter: «Ich mag viele dieser Künstler, aber ich fand, es war Mist.» Er habe einfach nur den Fussball zurück gewollt. Sein früherer Team-Kollege Gary Neville sagte dem TV-Netzwerk ITV dagegen, er habe die Show genossen.

Kuratiert wurde die Halbzeitshow von Coldplay-Sänger Chris Martin – im Auftrag des Fussball-Weltverbands FIFA und der Hilfsbewegung Global Citizen, die die Show mitproduzierte. Mit dem Spektakel soll auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit gesammelt werden.

Schon vor dem Anpfiff hatte es eine WM-Schlussfeier gegeben. Umgeben von viel Feuerwerk und Tanz traten rund anderthalb Stunden vor dem Spiel zunächst unter anderem der Sänger Post Malone und der YouTuber IShowSpeed auf.

Tom Cruise: Turnier hat Welt zusammengebracht

Kurz vor Spielbeginn gab es dann einen gemeinsamen Auftritt der Musiker Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini, zudem sang Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson die US-Nationalhymne. Auch der Schauspieler Tom Cruise betrat den Rasen und hielt eine kurze Ansprache. «Lasst uns – jetzt wo wir uns für ein finales Kapitel treffen – dieses Turnier feiern, das die Welt zusammengebracht hat.»

Im Publikum wurden während des Spiels unter anderem Stars wie «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour, Basketball-Profi Jalen Brunson, die Schauspieler Anya Taylor-Joy und Adrien Brody sowie die Promi-Paare Timothée Chalamet und Kylie Jenner sowie Rihanna und A$AP Rocky gesichtet.