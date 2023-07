Kylian Mbappé kann sich alles kaufen, nur die Liebe der Fans muss er sich verdienen. Keystone

Der Transferpoker um Superstar Kylian Mbappé wird immer skurriler. Ein saudischer Club macht dem Franzosen ein Rekord-Angebot. Die verrückten Zahlen aus anderer Perspektive.

Der saudische Fussballclub Al-Hilal hat Paris Saint-Germain offenbar ein offizielles Angebot in Höhe von 300 Millionen Euro für dessen Starspieler Kylian Mbappé unterbreitet. Dem Torjäger winkt bei Zusage ein Jahresgehalt von unfassbaren 700 Millionen Euro.

Um die Zahlen für Normalsterbliche etwas einzuordnen, gibt blue Sport einen etwas anderen Einblick.

💰 700 Millionen Euro pro Jahr

Damit könnte sich der 24-jährige Stürmer das Grand Hotel Dolder am Zürichberg zulegen. Gemäss Insidern ist bei Besitzer Urs Schwarzenbach kürzlich ein Angebot in dieser Höhe reingeflattert.

Mit dem Geld könnte Mbappé wohl sogar den Swimming Pool (25 Meter lang) mit Euro-Noten auffüllen, um darin wie Dagobert Duck zu planschen. Sicher ein unbeschreibliches Gefühl!

Den FC Bayern könnte Hausherr Mbappé im Grand Dolder Hotel sicher beherbergen. KEYSTONE

💰 58,33 Millionen Euro pro Monat

Mit dieser Summe läge für Mbappé ein Investment im Schweizer Fussball auf der Hand. Zwar reicht es gemäss den Angaben von «transfermarkt» knapp nicht für Meister YB (Kaderwert am Montag 24. Juli: 75 Millionen Euro), dafür kann sich der Superstar gleich zwei angesehene Super-League-Teams gönnen: Für das Paket FC Basel (Kaderwert 29,65 Mio. Euro) und FC Zürich (19,70 Mio.) müsste Mbappé nicht mal ganz 50 Millionen Euro hinblättern.

Zusätzlich wären noch einzelne Transfers drin, falls Mbappé mit dem Spielermaterial der beiden Rivalen nicht zufrieden sein sollte. Der FC Basel will etwa Luzerns Ardon Jashari für fünf Millionen Euro holen. Mit der Unterschrift beim FC Mbappé wäre so der schwelende Streit elegant gelöst – FCL-Eigengewächs Jashari bleibt in der Schweiz, spielt aber zukünftig weder für die Luzerner noch für den FCB.

💰 13,33 Millionen Euro pro Woche

Vielleicht hat Mbappé auch sonst genug Fussball im Alltag – und wendet seinen Blick lieber Richtung Motorsport. Stars und Sternchen fühlen sich von der Formel 1 seit eh und je angezogen wie die Motten vom Licht. Für einen Mann vom Format des jungen Franzosen das richtige Tummelfeld.

Für Michael Schumachers Ferrari von 2003 – mit dem der Deutsche seinen sechsten Weltmeistertitel ergatterte – zahlte ein unbekannter Käufer im Vorjahr 13,1 Millionen Euro. Die restlichen 0,23 Millionen kann Mbappé für allfällige Reparaturen auf die Seite legen. Den Boliden in Monaco – pikanterweise mal Mbappés Arbeitgeber – auszufahren, hätte sicher auch seinen Reiz.

Michael Schumacher im Januar 2003 (Aufnahmedatum geschätzt) im Ferrari F2204. imago images/Motorsport Images

💰 1,9 Millionen Euro pro Tag

Falls Mbappé seine Unterschrift unter den Vertrag für den Wechsel in die Wüste setzt, braucht es dafür noch das richtige Schreibzeug. Natürlich wäre bei einem historischen Vorgang ein billiger Plastik-Kugelschreiber unpassend und stillos.

Standesgemäss wäre hingegen der 1,9-Millionen-Euro-Füllfederhalter namens «Imperial Dragon» von Montblanc – mit sechskarätigen Diamanten, einem Rubin und einem Saphir. Ein Schnäppchen!

💰 79'900 Euro pro Stunde

Bei diesem Stundenlohn kann man schon mal abheben. Am besten macht man das mit dem Jetson One – der einsitzige Multikopter kostet 80'000 Euro. Das futuristische Teil bringt es – bei 20 Minuten Flugzeit – auf eine Spitzengeschwindigkeit von 102 km/h.

Da muss selbst eine Sprint-Rakete wie Kylian Mbappé einpacken, der es auf eine Maximalgeschwindigkeit von 38 km/h bringt. Bonus: Der Fussballer kann sich noch genügend Kabsa – das saudische Nationalgericht – gönnen, ohne gegroundet zu werden. Als maximales Pilotengewicht werden 95 Kilogramm angegeben.

💰 1332 Euro pro Minute

Der Franzose will 2024 ablösefrei wechseln können. Als grösster Mbappé-Interessent gilt Spaniens Rekordmeister Real Madrid. Bei den Königlichen langt man für Tickets unter Umständen tief in die Tasche. Speziell gegen den grossen Rivalen FC Barcelona wird's etwas kostspieliger.

Für die teuersten Nicht-VIP-Tickets zahlt der Zuschauer gut 400 Euro –Mbappé könnte also noch seine ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi und Neymar zum Matchbesuch einladen.

💰 22 Euro pro Minute

In der Wüste ist man die meiste Zeit bevorzugt drinnen. Am besten in einem klimatisierten Kino. Ein Kino-Besuch ist zwar erst seit 2018 wieder möglich – zuvor verbot die herrschende Elite der einheimischen Bevölkerung für 35 Jahre den Spass, nun kleckert die saudische Regierung aber richtig.

Saudi-Arabien baut in Riad ein 400 Meter hohes 360-Grad-VR-Kino. Wie teuer das Ticket für das grösste Kino der Welt sein wird, wissen wir noch nicht. 22 Euro dürften es umgerechnet aber wohl sein.

Von Syl Battistuzzi