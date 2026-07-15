Spanien stellt mit dem 2:0-Sieg im WM-Halbfinal gegen Frankreich am Dienstagabend einen Rekord ein. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente ist seit 37 Pflichtspielen ungeschlagen.

Mit dem 37. Pflichtspiel ohne Niederlage nach regulärer Spielzeit egalisierte Spanien die Bestmarke Italiens. Die Azzurri waren zwischen 2018 und 2021 unter Roberto Mancini ebenfalls 37 Spiele ungeschlagen geblieben. Ausgerechnet gegen Spanien endete die Serie durch ein 1:2 im Halbfinal der Nations League.

Im WM-Final bietet sich der «Roja» nun die Chance, den Rekord allein zu übernehmen. Ein weiteres Spiel ohne Niederlage würde die Serie auf 38 Partien ausbauen. Niederlagen im Penaltyschiessen fliessen nicht als solche in die Statistik.