Fans des VfB Stuttgart zünden während der Partie in Basel Pyrotechnik. IMAGO/Eibner

Rund 500 Stuttgart-Fans sind nach dem Europa-League-Spiel in Basel gestrandet, da ihre Car-Chauffeure Ruhezeiten einhalten mussten. Die Polizei organisierte kurzfristig Unterkunft und Verpflegung in einer Messehalle.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor dem Europa-League-Spiel zwischen Basel und Stuttgart führte die Basler Kantonspolizei an der Schweizer Grenze Kontrollen bei Gästefans durch.

Dabei wurden Vermummungsmaterial und gefährliche Gegenstände sichergestellt.

Aufgrund der Kontrollen konnten einige Car-Chauffeure ihre Ruhezeiten nicht einhalten, weshalb rund 500 Stuttgart-Fans nach der Partie ihre Heimreise erst verspätet antreten konnten. Mehr anzeigen

Wie das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement in einer Medienmitteilung mitteilt, sind rund 500 Stuttgart-Fans am Donnerstagabend nach dem Europa-League-Spiel in Basel gestrandet. Der Grund: Wegen der Ruhezeiten ihrer Car-Chauffeure konnten sie erst später abreisen.

Ursprung waren Einreisekontrollen, die die Kantonspolizei Basel-Stadt unter Leitung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Nachmittag beim Autobahnzoll Weil am Rhein durchführte. Ziel waren einreisende Gästefans, die der gewaltbereiten Szene zugerechnet werden können.

Dabei seien insgesamt 10 Reisecars und ein Kleinbus angehalten und 563 Personen kontrolliert worden, heisst es in der Mitteilung. Die Polizei stellte Vermummungsmaterial, Zahnschutze und gefährliche Gegenstände sicher. Die Gästefans wurden anschliessend an Ort wieder aus der Kontrolle entlassen.

500 Gästefan in Messehalle gestrandet

Nach dem Spiel konnte dann ein Teil der Gästefans die Heimreise nicht wie geplant antreten, weil einige Car-Chauffeure nicht mit den Einreisekontrollen gerechnet hatten und deshalb ihre Ruhezeiten nicht einhalten konnten.

In der Folge organisierte die Kantonspolizei für die rund 500 Gästefans eine kurzfristige Aufenthaltsmöglichkeit und Verpflegung in einer Messehalle, damit die Car-Chauffeure ihre Ruhezeit überbrücken konnten.

Das könnte dich auch interessieren