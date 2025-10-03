  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Europacup-Pleite 500 Stuttgart-Fans müssen in Basler Messehalle ausharren

Tobias Benz

3.10.2025

Fans des VfB Stuttgart zünden während der Partie in Basel Pyrotechnik.
Fans des VfB Stuttgart zünden während der Partie in Basel Pyrotechnik.
IMAGO/Eibner

Rund 500 Stuttgart-Fans sind nach dem Europa-League-Spiel in Basel gestrandet, da ihre Car-Chauffeure Ruhezeiten einhalten mussten. Die Polizei organisierte kurzfristig Unterkunft und Verpflegung in einer Messehalle.

Redaktion blue Sport

03.10.2025, 14:08

03.10.2025, 14:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor dem Europa-League-Spiel zwischen Basel und Stuttgart führte die Basler Kantonspolizei an der Schweizer Grenze Kontrollen bei Gästefans durch.
  • Dabei wurden Vermummungsmaterial und gefährliche Gegenstände sichergestellt.
  • Aufgrund der Kontrollen konnten einige Car-Chauffeure ihre Ruhezeiten nicht einhalten, weshalb rund 500 Stuttgart-Fans nach der Partie ihre Heimreise erst verspätet antreten konnten.
Mehr anzeigen

Wie das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement in einer Medienmitteilung mitteilt, sind rund 500 Stuttgart-Fans am Donnerstagabend nach dem Europa-League-Spiel in Basel gestrandet. Der Grund: Wegen der Ruhezeiten ihrer Car-Chauffeure konnten sie erst später abreisen.

Ursprung waren Einreisekontrollen, die die Kantonspolizei Basel-Stadt unter Leitung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Nachmittag beim Autobahnzoll Weil am Rhein durchführte. Ziel waren einreisende Gästefans, die der gewaltbereiten Szene zugerechnet werden können.

Dabei seien insgesamt 10 Reisecars und ein Kleinbus angehalten und 563 Personen kontrolliert worden, heisst es in der Mitteilung. Die Polizei stellte Vermummungsmaterial, Zahnschutze und gefährliche Gegenstände sicher. Die Gästefans wurden anschliessend an Ort wieder aus der Kontrolle entlassen.

500 Gästefan in Messehalle gestrandet

Nach dem Spiel konnte dann ein Teil der Gästefans die Heimreise nicht wie geplant antreten, weil einige Car-Chauffeure nicht mit den Einreisekontrollen gerechnet hatten und deshalb ihre Ruhezeiten nicht einhalten konnten. 

In der Folge organisierte die Kantonspolizei für die rund 500 Gästefans eine kurzfristige Aufenthaltsmöglichkeit und Verpflegung in einer Messehalle, damit die Car-Chauffeure ihre Ruhezeit überbrücken konnten.

Das könnte dich auch interessieren

Stimmen zum FCB-Sieg. «Wir hatten Jesus im Tor» – Magnin staunt über Hitz-Show im Joggeli

Stimmen zum FCB-Sieg«Wir hatten Jesus im Tor» – Magnin staunt über Hitz-Show im Joggeli

FCB-Noten gegen Stuttgart. Hexer Hitz holt sich die Sechs mit Sternchen – auch Shaqiri brilliert

FCB-Noten gegen StuttgartHexer Hitz holt sich die Sechs mit Sternchen – auch Shaqiri brilliert

Basel – Stuttgart 2:0

Basel – Stuttgart 2:0

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Meistgelesen

Gemeinde kassiert 100'000 Franken Bussgelder pro Tag
Mit Jane Fonda legt sich der nächste Promi mit Trump an +++ Unis: Geld gegen Gehorsam
«Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus
Warum Trump den Friedensnobelpreis beansprucht
Polizei zieht drei ausländische Raser aus dem Verkehr

Fussball-News

Beim Lugano-Star gehts nun aufwärts. Nach Horror-Crash lag Steffen zwei Tage auf der Intensivstation

Beim Lugano-Star gehts nun aufwärtsNach Horror-Crash lag Steffen zwei Tage auf der Intensivstation

blue Sport Experte Michael Lang. «Shaqiri braucht keinen Athletik-Trainer, er passt die Belastung selbst an»

blue Sport Experte Michael Lang«Shaqiri braucht keinen Athletik-Trainer, er passt die Belastung selbst an»

Rehabilitation für YB gelungen. Contini: «Wir wollten uns in Europa anders zeigen als im letzten Heimspiel»

Rehabilitation für YB gelungenContini: «Wir wollten uns in Europa anders zeigen als im letzten Heimspiel»

YB-Noten gegen FCSB. Doppelpack-Monteiro überragt alle – kein Berner ungenügend

YB-Noten gegen FCSBDoppelpack-Monteiro überragt alle – kein Berner ungenügend

Europa League. Freiburg holt bei Freulers Bologna einen Punkt

Europa LeagueFreiburg holt bei Freulers Bologna einen Punkt