Tschechiens neuer Nationaltrainer Miroslav Koubek war zuletzt bei Viktoria Pilsen tätig Keystone

Tschechien präsentiert seinen Nationaltrainer, der das Land an die Fussball-WM 2026 führen soll. Der 74-jährige Miroslav Koubek unterschreibt einen über zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag.

Keystone-SDA SDA

Der frühere Torhüter, der bis Ende September bei Viktoria Pilsen tätig war, folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen den Fussballzwerg Färöer im Oktober entlassen wurde.

Im März nimmt Tschechien an den europäischen Playoffs zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil. Für das Ticket benötigt das Team einen Heimsieg gegen Irland sowie danach einen weiteren gegen den Gewinner der Partie zwischen Dänemark und Nordmazedonien.