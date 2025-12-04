Im Brügglifeld will Aarau nach YB auch den FC Sion besiegen Keystone

Im Schweizer Cup stehen am Donnerstag die letzten beiden Achtelfinals an. Der FC Aarau empfängt Sion, während Titelverteidiger Basel auf Grand-Saconnex trifft.

Keystone-SDA SDA

Der FC Aarau hat bereits in den Sechzehntelfinals gezeigt, dass auch ein Klub aus der Challenge League die «Grossen» ärgern kann. Mit 1:0 besiegte die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta im Brügglifeld die Young Boys. Sandro Burki, CEO des FC Aarau, sagte damals vor der Partie: «Eigentlich sind das Brügglifeld und die Aussenseiterrolle unsere einzigen Vorteile.»

An 2021 anknüpfen

Auf diese beiden Vorteile kann Aarau auch am Donnerstagabend wieder zählen, die Partie dürfte sogar eine ausgeglichenere werden. Die Sittener stehen in der Meisterschaft momentan auf Platz 6. Aarau hat nach einem hervorragenden Liga-Start seine Führungsposition an Vaduz eingebüsst, steht aber punktgleich mit den Liechtensteinern auf Platz 2.

Und: Als die beiden Klubs 2021 letztmals im Cup aufeinander trafen, siegte Aarau, ebenfalls im Achtelfinal, mit 4:2 nach Verlängerung. Die beiden übrigen Cup-Duelle entschied Sion für sich.

FCB zu Gast im eigenen Stadion

In der Partie zwischen Basel und Grand-Saconnex kommt es derweil zu einer Besonderheit: Da die Infrastruktur in Genf nicht ausreicht, um das Cupspiel beim Team aus der Promotion League auszutragen, findet die Partie entgegen der üblichen Praxis beim FC Basel im St. Jakob-Park statt.

Klar ist: Basel ist haushoher Favorit gegen den Zweitletzten der dritthöchsten Liga. Doch Etoile Carouge aus der Challenge League hat in den Sechzehntelfinals gezeigt, dass auch der Titelverteidiger nicht immer souverän ist. Erst im Penaltyschiessen konnte Basel die Partie für sich entscheiden.