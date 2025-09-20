  1. Privatkunden
Schweizer Cup im Ticker Das Brügglifeld bebt: Aarau schafft gegen YB Coup ++ St.Gallen muss in Wil in die Verlängerung

Jan Arnet

20.9.2025

Aaraus Elias Filet (links) bejubelt seinen Siegtreffer gegen YB.
Aaraus Elias Filet (links) bejubelt seinen Siegtreffer gegen YB.
Bild: Keystone

Der FC Aarau schafft die Überraschung und besiegt im Cup-Sechzehntelfinal das grosse YB. Noch im Gang sind die Partien zwischen Wil und St.Gallen sowie Yverdon und Servette.

Redaktion blue Sport

20.09.2025, 18:50

20.09.2025, 21:03

Die Cup-Sechzehntelfinals im Überblick

Live-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • In Wil kommt es zur Verlängerung!

    St.Gallen findet auch in der langen Nachspielzeit kein Rezept gegen die Wiler Abwehr. Vogt kommt in der 99. Minute noch einmal zum Abschluss, verzieht aber deutlich. Es kommt zur Verlängerung.

  • Yverdon – Servette 0:0*

    Servette bestimmt die Startphase

    Servette dominieren in den ersten Minuten und kommt zu Chancen im Minutentakt. In der 13. Minute zwingt Dylan Bronn Yverdon-Goalie Enzler zu einer Glanztat. Ein Tor will dem Favoriten in den ersten 20 Minuten aber nicht gelingen.

  • Aarau – YB 1:0

    Die Überraschung ist perfekt! Aarau wirft YB aus dem Cup

    Der Challenge-League-Leader schafft den Coup dank des Treffers in der 2. Minute von Elias Filet und besiegt YB mit 1:0. Das Brügglifeld bebt!

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    St.Gallen droht die Verlängerung

    Die Schlussphase in Wil läuft. Nach wie vor steht es 0:0, wir steuern auf eine Verlängerung zu. Es gibt allerdings ganze zehn Minuten Nachspielzeit.

  • Aarau – YB 1:0*

    Bedias Kopfball landet in den Armen von Hübel

    Bedia steigt nach einer Flanke höher als sein Gegenspieler und bringt die Kugel aufs Tor. Doch Aarau-Goalie Hübel ist einmal mehr zur Stelle. YB bleiben sieben Minuten Nachspielzeit!

  • Aarau – YB 1:0*

    YB läuft die Zeit davon

    Der eingewechselte Pech kommt in der 83. Minute zum Abschluss, doch dieser findet nur den Weg ins FCA-Aussennetz. Langsam aber sicher läuft den Bernern die Zeit davon.

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Vladi trifft – doch das Tor zählt nicht

    Tatsächlich schlägt der Joker kurz nach seiner Einwechslung zu und jubelt über den vermeintlichen Führungstreffer. Doch Vladis Tor nach der starken Vorarbeit von Görtler zählt wegen Abseits nicht.

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Noch immer keine Tore in Wil

    Nach wie vor alles offen zwischen Wil und St.Gallen! Enrico Maassen tätigt nach knapp 70 Minuten seinen zweiten Wechsel: Vladi ersezt den glücklosen Baldé.

  • Aarau – YB 1:0*

    YB-Fans sorgen für Unterbruch

    Nach 75 Minuten zünden die Anhänger der Gäste ein Feuerwerk, einige Feuerwerkskörper landen auf dem Rasen im Brügglifeld. Schiedsrichter Kanagasingam unterbricht die Partie für rund 2 Minuten.

  • Yverdon – Servette 0:0*

    Anpfiff in Yverdon: Servette greift ins Geschehen ein

    Wie YB und St.Gallen bekommt es auch Servette in Yverdon mit einem Challenge-League-Klub zu tun. Werden die Genfer ihrer Favoritenrolle gerecht?

  • Aarau – YB 1:0*

    Nächste Chance für Aarau

    Aarau schnuppert am zweiten Treffer. Eine flache Hereingabe findet Fazliu, der aus bester Position an den Ball kommt. Doch die Nummer 10 rutscht im dümmsten Moment aus.

  • Aarau – YB 1:0*

    Keller bewahrt YB vor dem 0:2

    YB drückt im Brügglifeld vehement auf den Ausgleich. Doch in der 68. Minute ist es für einmal wieder die FCA-Offensive, die ein Ausrufezeichen setzt. Filet schnürt beinahe den Doppelpack – doch sein Schuss wird von Keller stark pariert. 

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Der Pfosten rettet für Wil

    Beinahe die Führung für St.Gallen! Witzig verschafft sich in der 58. Minute Platz und versucht es mit einem Aufsetzer. Der Ball prallt aber gegen den Pfosten.

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Halb-Chance für Wil 

    Gute Phase von Wil. Staublis Flanke kommt gefährlich vor den Kassten, doch Jacovic kommt mit dem Kopf nicht richtig an den Ball.

  • Aarau – YB 1:0*

    Hübel rettet die Aarauer Führung

    Beinahe der Ausgleich! Hadjam kommt in der 54. Minute an der Strafraumgrenze an den Ball, lässt seinen Gegenspieler gekonnt aussteigen und zieht ab. Doch erneut ist Aarau-Goalie Hübel zur Stelle. Beim anschliessenden Eckball fliegt Bedias Kopfball nur knapp übers Tor.

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Auch in Wil läuft die zweite Halbzeit

    Legt der aktuelle Tabellenführer der Super League nach dem Seitenwechsel zu?

  • Aarau – YB 1:0*

    Weiter geht es im Brügglifeld

    Die 2. Halbzeit läuft. Kann YB gegen Aarau reagieren?

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Keine Tore zur Pause in Wil

    St.Gallen tut sich gegen den Unterklassigen weiter schwer und muss sich zur Halbzeit mit einem 0:0 begnügen.

    Schenken sich nichts: St.Gallens Hugo Vandermersch (links), und Wils Loris Schreiber.
    Schenken sich nichts: St.Gallens Hugo Vandermersch (links), und Wils Loris Schreiber.
    Bild: Keystone
  • Aarau – YB 1:0*

    Halbzeit im Brügglifeld

    Aarau führt gegen YB zur Pause dank des Blitztreffers von Filet mit 1:0.

  • Aarau – YB 1:0*

    YB verpasst den Ausgleich

    In der 40. Minute kommt YB dem Ausgleich nahe. Doch Aarau-Goalie Hübel kann den Abschluss von Colley parieren. Den Nachschuss klären die Aarauer mit vereinten Kräften. 

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Wil im Glück

    Selmonaj steht Vandermersch an der Strafraumgrenze auf den Fuss und verursacht einen Freistoss. Das Foul scheint Selmonaj aber auf der Linie begangen zu haben. Es hätte wohl Penalty geben müssen.

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Nächste Chance für Wil

    Der Challenge-League-Klub tritt mutig auf und kommt nach gut 20 Minuten zur nächsten Chance. Staubli zieht ab, scheitert aber an St.Gallen-Goalie Watkowiak.

  • Aarau – YB 1:0*

    Aarau schnuppert am zweiten Treffer

    Chance für Aarau! Linus Obexer kommt nach einem Seitenwechsel im YB-Strafraum an den Ball und versucht es aus spitzem Winkel. Sein Abschluss wird aber geblockt und der daraus resultierende Eckball bringt dem FCA nichts ein.

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Heisse Szene im St.Galler Strafraum

    Erste grosse Chance für Wil! Luuk Breedijk entwischt der St.Galler Abwehr nach seiner Balleroberung, taucht alleine vor Watkowiak auf und will diesen umspielen. Doch der St.Gallen-Goalie klärt die Situation auf Kosten eines Eckballs.

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    Früher Wechsel bei St.Gallen

    St.Gallens Enoch Owusu muss schon in der 11. Minute verletzt raus. Christian Witzig ersetzt ihn.

  • Aarau – YB 1:0*

    YB reagiert auf den frühen Rückstand

    Die Berner kommen nach rund 10 Minuten besser in die Partie und tauchen vermehrt in der Offensive aus. Aarau-Goalie Hübel zeigt eine erste starke Parade und klärt den Abschluss von YB-Torjäger Bedia.

  • Wil – St.Gallen 0:0*

    St.Gallen bestimmt das Geschehen

    Der Favorit wird seiner Rolle in den Anfangsminuten gerecht, ohne aber zu richtig gefährlichen Torchancen zu kommen. 10 Minuten sind gespielt.

  • Aarau – YB 1:0*

    Paukenschlag im Brügglifeld – Filet schiesst Aarau in der 2. Minute in Führung

    Was für ein Auftakt! Nach einem Einwurf von der linken Seite landet der Ball nach einer Kopfballverlängerung bei Elias Filet und der verwandelt eiskalt zur frühgen Aarau Führung. YB kalt geduscht!

    Aaraus Elias Filet (links) jubelt nach seinem frühen Tor zum 1:0 gegen YB.
    Aaraus Elias Filet (links) jubelt nach seinem frühen Tor zum 1:0 gegen YB.
    Bild: Keystone

  • Anpfiff in Aarau und Wil

    Es geht los! Wie schlagen sich die Unterklassigen Aarau und Wil gegen YB und St.Gallen?

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Top-Spiele im Schweizer Cup. In den Sechzehntelfinals fordert Aarau die Young Boys, Wil trifft auf St.Gallen und Yverdon empfängt Servette. Hier bist du ab 19 Uhr live mit dabei.

    • Mehr anzeigen

