Challenge League Aarau kommt Vaduz näher

SDA

6.3.2026 - 22:12

Aaraus Trainer Brunello Iacopetta kann mit seinem Team zufrieden sein
Aaraus Trainer Brunello Iacopetta kann mit seinem Team zufrieden sein
Keystone

Eine Woche vor dem Direktduell verkürzt Aarau den Rückstand auf Leader Vaduz auf drei Punkte. Der FCA gewinnt gegen Etoile Carouge 3:0, während sich die Liechtensteiner und Rapperswil 0:0 trennen.

Keystone-SDA

06.03.2026, 22:12

Die Aarauer konnten sich beim Gastspiel im Stade de la Fontenette einmal mehr bei Shkelqim Vladi bedanken. Der Stürmer des FC Lugano, der im Winter nach einem halben Jahr bei St. Gallen an den FCA ausgeliehen wurde, traf wie bereits in der Vorwoche gegen Rapperswil doppelt. Damit kommt der 25-Jährige in bislang sieben Einsätzen für die Aargauer auf sechs Tore.

Vaduz dagegen verpasste trotz klarer Feldüberlegenheit den vierten Sieg in Serie. Die Gäste fanden bis zum Schluss kein Rezept, um Cyrill Emch, den beim FC Basel ausgebildeten Torhüter der Rapperswiler, zu überwinden. Damit blieb die beste Offensive der Liga erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Treffer.

In einer Woche stehen sich Aarau und Vaduz im Aarauer Brügglifeld gegenüber. In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison setzte sich jeweils das Heimteam knapp durch.

Telegramme und Tabelle

Rapperswil – Vaduz 0:0. – 1772 Zuschauer. – SR Drmic.

Stade Nyonnais – Neuchâtel Xamax FCS 0:0. – 469 Zuschauer. – SR Jaussi.

Etoile Carouge – Aarau 0:3 (0:1). – 840 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 8. Vladi 0:1. 75. Vladi 0:2. 85. Afriyie 0:3.

Rangliste: 1. Vaduz 25/59. 2. Aarau 25/56. 3. Yverdon 24/46. 4. Stade Lausanne-Ouchy 24/35. 5. Neuchâtel Xamax FCS 25/33. 6. Rapperswil-Jona 25/29. 7. Wil 24/25. 8. Stade Nyonnais 25/23. 9. Etoile Carouge 25/22. 10. Bellinzona 24/14.

