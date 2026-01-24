Aarau hält in der Challenge League nach dem verlorenen Spitzenkampf in Vaduz den Kontakt zum Leader aus dem Liechtenstein.
Die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta gewann am Samstag zuhause gegen das Schlusslicht Bellinzona 1:0.
Elias Filets Treffer in der 10. Minute blieb der einzige der Partie. Vaduz hatte tags zuvor mit einem 3:1 gegen Wil, seinem zehnten Sieg in Folge, vorgelegt. Zwischen den beiden dominanten Teams der Liga liegen damit weiter vier Punkte.
Das zweite Samstagsspiel ging ebenfalls mit einem 1:0-Heimsieg aus. Filipe De Carvalho sicherte dem FC Rapperswil-Jona mit einem Treffer nach einer halben Stunde die drei Punkte gegen den Tabellenvierten Stade Lausanne-Ouchy.