Der FC Aarau verpflichtet Stürmer Shkelqim Vladi vom FC Lugano und Innenverteidiger Jasper van der Werff, der in den letzten beiden Jahren in Cluj aktiv war.

Der 25-jährige Vladi unterschrieb beim Barrage-Teilnehmer der letzten beiden Saisons einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilte. Für den schweizerisch-kosovarische Doppelbürger ist es eine Rückkehr ins Brügglifeld. Er spielte bereits zwischen 2022 und 2023 für Aarau sowie in der Rückrunde der vergangenen Saison, als er von Lugano ausgeliehen wurde.

Van der Werff stand in den letzten zwei Jahren bei Universitatea Cluj unter Vertrag. Der 27-Jährige ehemalige Schweizer U21-Internationale wurde in St. Gallen ausgebildet und lief später auch für den FC Basel auf. Er hat sich in Aarau für zwei Saisons verpflichtet.