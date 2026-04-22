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Challenge League Aarau wieder in Schlagdistanz mit Leader Vaduz

SDA

22.4.2026 - 21:30

Der FC Aarau feiert im Nachholspiel einen souveränen Heimsieg
Der FC Aarau feiert im Nachholspiel einen souveränen Heimsieg
Keystone

Der FC Aarau legt im Aufstiegsrennen der Challenge League wieder nach. Er besiegt Cupfinalist Lausanne-Ouchy im Nachholspiel zuhause 3:0 und verkürzt den Rückstand auf Leader Vaduz auf zwei Punkte.

Keystone-SDA

22.04.2026, 21:30

Damit haben die Aarauer den direkten Aufstieg weiterhin in den eigenen Füssen, steht doch in der zweitletzten Runde noch das Direktduell mit Vaduz im Programm.

Aarau stellte den verdienten Heimsieg gegen Lausanne-Ouchy mit Toren durch Elias Filet (47.), Shkelqim Vladi (69.) und Daniel Afriyie (87.) in der zweiten Halbzeit sicher. Noch vor der Pause waren die Gäste vier Tage nach ihrem historischen Einzug in den Cupfinal (2:0-Sieg gegen GC) ebenbürtig gewesen.

Im zweiten Nachholspiel vom Mittwoch musste sich das drittplatzierte Yverdon-Sport drei Tage nach der Niederlage im Cup-Halbfinal gegen St. Gallen zuhause gegen Neuchâtel Xamax mit einem 2:2 begnügen. Durch das Unentschieden ist Yverdons Rückstand auf Aarau bei noch fünf ausstehenden Runden auf zwölf Punkte angewachsen, womit der Zug für das Erreichen der Barrage wohl abgefahren ist.

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