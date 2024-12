Brunello Iacopetta ist der zehnte Trainer des FC Aarau, seit dieser 2015 in die Challenge League abgestiegen ist Keystone

Im einzigen Achtelfinal zwischen zwei Challenge-League-Klubs stehen sich am Donnerstag Aarau und Carouge gegenüber. Beim FC Aarau läuft der nächste Anlauf für die Rückkehr ins Scheinwerferlicht.

Im September waren so viele Zuschauer im Brügglifeld wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Fast 8500 Leute verfolgten das Spiel gegen den FC Luzern. Mit 2:1 gewann der Unterklassige und qualifizierte sich für den Achtelfinal. Es war damals in einer trostlosen Phase ein unerwartetes Highlight. Seither läuft es dem FCA in der Challenge League besser, und er hat sich bis auf vier Punkte an das zweitplatzierte Etoile Carouge angenähert.

Die sehr stark in die Saison gestarteten Genfer stehen zwischen dem FC Aarau und dem nächsten Vorstoss unter die letzten acht im Schweizer Cup. Es wäre der vierte seit der FCA 2015 zum zweiten Mal in die Challenge League abgestiegen ist – eine beachtliche Bilanz für einen Klub aus der zweithöchsten Liga.

Der Zehnte soll es richten

Die kleinen Höhenflüge im Cup, die in den letzten Jahren immer im Viertelfinal endeten, passen zum aktuellen FC Aarau genauso wie die unendliche Geschichte um das neue Stadion. Es ist eine Annäherung an die Besten, ohne dass der Durchbruch gelingen will. Immer steht etwas zwischen dem bedeutendsten Aargauer Sportklub und der Rückkehr zur einstigen Grösse. Das Scheitern auf dem Weg zurück in die Super League war manchmal dramatisch, manchmal grotesk. Es erinnert an die Qualen des Hamburger SV in der 2. Bundesliga.

Nun also hat der FC Aarau in den letzten Wochen wieder Kurs Richtung vorderste Plätze der Challenge League aufgenommen. Seit dem Coup gegen Luzern gab es nur noch zwei Niederlagen. Brunello Iacopetta ist aktuell der zehnte Trainer, der seit dem Abstieg 2015 die Mission Wiederaufstieg anpacken darf. Marco Schällibaum, Patrick Rahmen oder Alex Frei gehören zu den Namhaftesten, die gescheitert sind.

St. Gallens gute Erinnerungen

In den zwei anderen Achtelfinals vom Donnerstag stehen drei Super-League-Verein im Einsatz. Winterthur und Lausanne-Sport treffen auf der Schützenwiese aufeinander, während der FC St. Gallen in Bellinzona spielt. Der Tessiner Klub weckt bei den Ostschweizer Fans gute Erinnerungen. 1969 feierte der damals von Albert Sing trainierte FCSG im Final gegen Bellinzona den bislang einzigen Cupsieg.

