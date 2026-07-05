Die Achtelfinal-Qualifikation hat für die Nati nicht nur sportlichen, sondern auch grossen finanziellen Wert. Pierluigi Tami verrät, dass ab sofort nicht nur der Verband, sondern auch die Stars richtig abkassieren können.

Tami scherzt über Spieler-Prämien: «Für uns als Verband ist es viel Geld»

Achtelfinal geschafft Ab jetzt gibt's Kohle: Für die Nati-Spieler und den Schweizer Verband

Wäre die Nati in der Gruppenphase gescheitert, hätte dies nicht nur für grosse Enttäuschung und Frust gesorgt, der Schweizerische Fussballverband hätte auch einen finanziellen Verlust eingefahren. Trotz der Antritts-Gage von 10 Millionen US-Dollar.

Denn die Ausgaben des SFV für diese WM mit all den Flügen und Hotels für die rund 60-köpfige Delegation, Trainingsplatz-Mieten, Materialkosten und alle Löhne für Staff-Mitglieder belaufen sich auf über 10 Millionen US-Dollar.

Für die Qualifikation für die Sechzehntelfinals schüttete die FIFA jedem Team eine Million US-Dollar aus. Dank dem Sieg über Algerien und dem Vorstoss unter die besten 16 kassierte der SFV weitere 4 Millionen Dollar.

Leistung wird belohnt

«Ab jetzt machen wir einen Gewinn», sagt SFV-Kommunikationschef Adrian Arnold. Geschätzt 1 Million Dollar. Prämien für die Spieler bereits eingerechnet. Diese fielen bisher äusserst bescheiden aus. Denn der SFV hat seit der WM 2022 in Katar ein höchst leistungsbezogenes Prämiensystem für seine Spielerinnen und Spieler eingeführt. Fürs Überstehen der Gruppenphase gibts noch nichts. Für jede weitere überstandene K.o.-Runde dafür dann exponentiell mehr.

Was würde denn bei einem Sieg gegen Kolumbien an Xhaka, Kobel & Co. ausgeschüttet? Genaue Zahlen werden nicht kommuniziert. Nati-Direktor Pierluigi Tami scherzt: «Für uns als Verband ist es viel Geld. Ob es für die Spieler viel Geld ist, ist eine andere Frage.»

Übrigens: Ein Sieg würde weitere 4 Millionen Dollar in die Taschen des SFV spülen. Darüber dürfen sich auch die Nachwuchsabteilungen, die Frauen-Nati und sogar der Breitenfussball freuen, denn das Geld wird an die verschiedenen Sektoren verteilt.

Noch sind übrigens die Männer-Endrunden die einzigen Turniere, bei welchen der SFV Geld verdienen kann. Dies sollte sich nächstes Jahr bei der Frauen-WM in Brasilien erstmals ändern.