Das aberkannte 2:1 von Jonathan Tah gegen Paraguay erhitzt die Gemüter. Für viele Schiedsrichter-Experten war es ein regulärer Treffer. Ein Engländer sieht das anders.

Das aberkannte Tor von Jonathan Tah im Sechzehntelfinale der Fussball-WM gegen Paraguay zum 2:1 wegen eines angeblichen Foulspiels sorgt für Diskussionen.

«Waldemar Anton steht einfach da, für mich ist es kein Foul, es sollte zählen», so SRF-Experte Sascha Amhof über den Eingriff der Video-Schiedsrichterin nach der Aktion in der ersten Hälfte der Verlängerung. «Fussball ist ein Kontaktsport, es gibt keine Sonderbehandlung im Fünfmeterraum», hält er fest und ergänzt: «Für mich ein korrektes Tor.»

Was war passiert? Nach einer Ecke köpfte Tah in der 102. Minute Deutschland zur 2:1-Führung. Doch dann griff der VAR, um den es bei der WM bislang relativ wenig Ärger gab, wegen eines leichten Stosses von Waldemar Anton gegen Paraguays Keeper Orlando Gill ein. Nachdem der Unparteiische Jalal Jayed aus Marokko einen Hinweis aufs Ohr bekommen und sich die Aktion noch einmal angesehen hatte, entschied er zügig auf Foulspiel.

Kinhöfer ausser sich: «Mir fehlen die Worte»

«Für mich ist das zu kleinlich. Ich sehe kein Wegdrücken, kein Wegstossen», meinte MagentaTV-Experte Patrick Ittrich. Der VAR-Eingriff sei nicht notwendig gewesen. Ähnlich sah es ZDF-Experte Thorsten Kinhöfer: «Wir haben bei der WM schon ganz andere Situationen erlebt und der Torwart steht sofort wieder auf. Das ist ein normaler Kontakt, das ist nie und nimmer ein Foul. Mir fehlen die Worte.»

Eine andere Meinung äusserte der frühere englische Schiedsrichter Mark Clattenburg. «Das ist ein klares Foul für mich», sagte er beim US-Sender Fox Sports.