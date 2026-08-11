Das Testspiel zwischen dem FC Basel und dem FC Barcelona war innert kürzester Zeit ausverkauft. Wer sich trotzdem noch ein Ticket ergattern will, der sollte aufpassen.

Darum geht’s Der FC Basel trifft am Sonntag, 16. August 2026, auf den FC Barcelona. Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

Das Spiel kannst du live auf blue Zoom, auf dem Youtube-Kanal von blue Sport sowie auf blue News verfolgen.

Der FC Basel warnt: «Kaufe dir keine Tickets auf dem Schwarzmarkt oder über nicht autorisierte Plattformen!» Zusammenfassung erstellt mit

Der FC Basel empfängt den FC Barcelona zu einem Testspiel. Das Interesse an dieser kurzfristig aufgegleisten Partie ist riesig. Am Montag musste der Vorverkauf gestoppt werden, weil das System komplett überlastet war. Am Dienstag lief dann soweit alles rund – bedeutete allerdings gleichzeitig, dass die Tickets innert kürzester Zeit alle weg waren. Ausverkauft!

Es dauerte nur wenige Minuten, da wurden auf verschiedenen Portalen auch schon Tickets zum Weiterverkauf angeboten. Allerdings sollte man beim Kauf aufpassen, denn natürlich ruft das auch Betrüger auf den Plan.

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Der FC Basel schreibt, dass man «ein Fussballfest für alle ermöglichen» wolle und deshalb auch die Preise moderat gehalten habe. «Umso mehr stört es uns, dass die Tickets für dieses Spiel nun auf verschiedenen Plattformen zu teilweise horrenden Preisen weiterverkauft werden. Das ist absolut nicht in unserem Sinne.»

Der FCB bittet darum, dass Interessierte keine Tickets auf dem Schwarzmarkt kaufen und warnt gleichzeitig vor Fälschungen.

Wettbewerb und TV-Tipp

Definitiv keine Fälschungen sind die Tickets, die wir verlosen. Mache mit beim Wettbewerb und mit ein bisschen Glück darfst du das Spiel im Stadion verfolgen. Für alle Interessierten, die leer ausgehen, gibts den Kracher im Free-TV auf blue Zoom zu sehen sowie auf blue News und auf dem Youtube-Kanal von blue Sport. Alles kostenfrei!