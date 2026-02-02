Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Der BVB lag gegen Heidenheim nach einem Doppelpack von Julian Niehues plötzlich mit 1:2 in Rückstand, Kobel blieb bei den Gegentreffern machtlos. Doch die Dortmunder drehten die Partie noch und rückten bis auf sechs Punkte an die Bayern ran.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Fiel gegen Dortmund mit einer Adduktorenverletzung aus.
Gladbach
Nico Elvedi
Die Gladbacher waren beim Gastspiel in Bremen ganz nah am Sieg – Keke Topp traf in der 94. Minute aber noch zum Ausgleich. Das ändert nichts an der starken Leistung von Nico Elvedi – er wurde vom Kicker von allen Feldspielern am besten benotet.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Beim 1:1 gegen Mönchengladbach nach 75 Minuten eingewechselt.
Bayer Leverkusen
Jonas Omlin
Ist hinter Janis Blaswich die Nummer 2 bei bei Leverkusen. War dementsprechend beim 3:1-Sieg in Frankfurt nur auf der Bank.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Durfte in der Bundesliga zum zweiten Mal in Serie über 90 Minuten ran – leider gab es auch zum zweiten Mal in Serie eine 1:3-Niederlage. Amenda traf bei den Gegentoren gegen Leverkusen jedoch keine Schuld
Mainz 05
Silvan Widmer
Stand in der Startelf und führte Mainz als Captain zum überraschenden 2:1-Sieg in Leipzig. Unter Urs Fischer arbeiten sich die Mainzer so langsam aber sicher aus dem Tabellenkeller.
Augsburg
Fabian Rieder
Wurde beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli nach einem eher unauffälligen Spiel in der 60. Minute ausgewechselt.
Augsburg
Cédric Zesiger
Wurde in der 77. Minute eingewechselt und half, den Vorsprung über die Zeit zu retten.
Stuttgart
Luca Jaquez
Bekam beim 1:0-Sieg über Freiburg in der 93. Minute noch etwas Auslauf.
Freiburg
Johan Manzambi
Wurde bei der Niederlage in Stuttgart nach 68 Minuten ausgewechselt.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Kam in Stuttgart nach 78. Minuten und erlebte eine wilde Schlussphase. Erst traf Demirovic für Stuttgart, dann hatte Ogbus in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich, doch Nübel parierte stark.
HSV
Miro Muheim
Durfte beim starken 2:2 gegen die Bayern für einmal im defensiven Mittelfeld ran, machte auch dort einen tollen Job und holte sich zudem seine dritte gelbe Karte der Saison ab.
1. FC Köln
Joël Schmied
Ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht fit genug, um es wieder ins Kölner Kader zu schaffen.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Fehlt weiterhin verletzt. Sunderland spielt am Montagabend zuhause gegen Burnley.
Mo 02.02. 20:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ Sunderland AFC - Burnley FC
-
Event-Start in: 4h 25min 50sek
Newcastle
Fabian Schär
Fehlte bei der 1:4-Niederlage in Liverpool verletzt.
Leeds United
Noah Okafor
Leeds hatte beim 0:4 gegen Arsenal nicht den Hauch einer Chance. Okafor wurde dabei zur Halbzeit eingewechselt.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Wurde beim 1:1 gegen Crystal Palace in der 70. Minute eingewechselt. Am Spielstand änderte sich nichts mehr.
Burnley
Zeki Amdouni
Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Hielt beim 2:0-Sieg in Cremonese im 21. Liga-Spiel in dieser Saison bereits zum 11. Mal die Null. Hatte aber auch Glück, als Cremonese in der Schlussphase nur den Pfosten traf.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Ist in der starken Inter-Mannschaft gesetzt und spielte bisher jedes einzelne Serie-A-Spiel über die vollen 90 Minuten.
Bologna
Remo Freuler
Spielte bei Bolognas Niederlage in Genua über die vollen 90 Minuten. Ganz bitter für Freuler und seine Teamkollegen: Bis zur 62. Minute führten die Gäste noch mit 2:0, dann sah Torhüter Skorupski die Rote Karte und Genua drehte das Spiel noch zum 3:2.
Bologna
Simon Sohm
In Genua in der 73. Minute eingewechselt und damit bei zwei der späten Gegentreffer auf dem Feld.
Genua
Benjamin Siegrist
Der Torhüter fehlte verletzt.
AC Milan
Zachary Athekame
Kam im Auswärtsspiel bei der AS Roma in der Halbzeit für Saelemakers im rechten Mittelfeld. Fiel aber weder positiv noch negativ auf.
AC Milan
Ardon Jashari
Wurde beim 1:1 in Rom nicht eingesetzt.
Pisa
Michel Aebischer
Erzielt mit einem strammen Schuss sein erstes Tor für Pisa – leider bringt das wenig, weil der Gast aus Sassuolo mit 3:1 gewinnt.
Pisa
Daniel Denoon
Fehlte gegen Sassuolo verletzungsbedingt.
Parma
Sascha Britschgi
Kam gegen Juventus in der Halbzeit, konnte aber wenig Akzente setzen – dafür waren die Gäste aus Turin zu überlegen.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Stand gegen Valencia in der La Liga zum ersten Mal seit über einem Monat in der Startformation. Rodriguez spielte auf der linken Abwehrseit die kompletten 90 Minuten und durfte sich über einen 2:1-Sieg freuen.
Valencia
Eray Cömert
Spielte auch in Sevilla als Innenverteidiger durch. Es ist das zweite Mal in Serie, dass der Verteidiger als Stammkraft ran darf – davor wurde Cömert in dieser Saison kaum eingesetzt.
Valencia
Filip Ugrinic
Auch Ugrinic durfte in Sevilla über 90 Minuten ran. Der 27-Jährige hat sich im zentralen Mittelfeld einen Stammplatz ergattert, konnte die Niederlage gegen Betis aber nicht verhindern. Seine beste Chance hatte Ugrinic kurz nach der Halbzeit, als sein Distanzschuss von Betis-Keeper Valles bravurös gehalten wurde.
Sevilla
Djibril Sow
Der FC Sevilla spielt am Montag auswärts gegen Mallorca.
Sevilla
Ruben Vargas
Der FC Sevilla spielt am Montag auswärts gegen Mallorca, Vargas wird aber verletzt zuschauen müssen.
Möchtest du auch zuschauen? Auf blue Sport gibt's das Spiel ab 20.45 Uhr live.
Mo 02.02. 20:45 - 23:00 ∙ blue Sport Live ∙ RCD Mallorca - Sevilla FC
-
Event-Start in: 4h 15min 50sek
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Hält beim 4:0-Sieg gegen Rennes zum zweiten Mal in Serie seinen Kasten rein.
AS Monaco
Denis Zakaria
In der 81. Minute, als das Spiel längst entschieden ist, darf der Captain etwas früher Feierabend machen.
Stade Rennes
Breel Embolo
Durfte gegen Monaco 90 Minuten ran, schafft es aber nur dank einer gelben Karten in die Spiel-Statistiken.
Marseille
Ulisses Garcia
War bei Marseille einmal mehr nicht im Kader.
Lorient
Yvon Mvogo
Lorient mit Mvogo bleibt im Hoch. Das 2:1 gegen Nantes ist der dritte Sieg in Folge und das zehnte Spiel in Serie in der Ligue 1 ohne Niederlage. Gegen Nantes hatte Mvogo aber Glück, wurde ein Gegentreffer in der 94. Minute wegen eines hauchdünnen Abseits vom VAR aberkannt.
Le Havre
Felix Mambimbi
Bei der 0:1-Niederlage gegen Lens wurde er in der 94. Minute eingewechselte und konnte selbsterklärend nicht mehr viel ausrichten.