Michel Aebischer trifft mit einem satten Schuss zum ersten Mal für Pisa. IMAGO/ABACAPRESS

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Der BVB lag gegen Heidenheim nach einem Doppelpack von Julian Niehues plötzlich mit 1:2 in Rückstand, Kobel blieb bei den Gegentreffern machtlos. Doch die Dortmunder drehten die Partie noch und rückten bis auf sechs Punkte an die Bayern ran.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Fiel gegen Dortmund mit einer Adduktorenverletzung aus.

Gladbach Nico Elvedi

Die Gladbacher waren beim Gastspiel in Bremen ganz nah am Sieg – Keke Topp traf in der 94. Minute aber noch zum Ausgleich. Das ändert nichts an der starken Leistung von Nico Elvedi – er wurde vom Kicker von allen Feldspielern am besten benotet.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Beim 1:1 gegen Mönchengladbach nach 75 Minuten eingewechselt.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Ist hinter Janis Blaswich die Nummer 2 bei bei Leverkusen. War dementsprechend beim 3:1-Sieg in Frankfurt nur auf der Bank.

Frankfurt Aurèle Amenda

Durfte in der Bundesliga zum zweiten Mal in Serie über 90 Minuten ran – leider gab es auch zum zweiten Mal in Serie eine 1:3-Niederlage. Amenda traf bei den Gegentoren gegen Leverkusen jedoch keine Schuld

Mainz 05 Silvan Widmer

Stand in der Startelf und führte Mainz als Captain zum überraschenden 2:1-Sieg in Leipzig. Unter Urs Fischer arbeiten sich die Mainzer so langsam aber sicher aus dem Tabellenkeller.

Augsburg Fabian Rieder

Wurde beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli nach einem eher unauffälligen Spiel in der 60. Minute ausgewechselt.

Augsburg Cédric Zesiger

Wurde in der 77. Minute eingewechselt und half, den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Stuttgart Luca Jaquez

Bekam beim 1:0-Sieg über Freiburg in der 93. Minute noch etwas Auslauf.

Freiburg Johan Manzambi

Wurde bei der Niederlage in Stuttgart nach 68 Minuten ausgewechselt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Kam in Stuttgart nach 78. Minuten und erlebte eine wilde Schlussphase. Erst traf Demirovic für Stuttgart, dann hatte Ogbus in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich, doch Nübel parierte stark.

Ogbus hatte gegen Stuttgart den später Ausgleich auf dem Fuss. IMAGO/STEINSIEK.CH

HSV Miro Muheim

Durfte beim starken 2:2 gegen die Bayern für einmal im defensiven Mittelfeld ran, machte auch dort einen tollen Job und holte sich zudem seine dritte gelbe Karte der Saison ab.

1. FC Köln Joël Schmied

Ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht fit genug, um es wieder ins Kölner Kader zu schaffen.

England

Sunderland Granit Xhaka

Fehlt weiterhin verletzt. Sunderland spielt am Montagabend zuhause gegen Burnley.

Sunderland AFC - Burnley FC Mo 02.02. 20:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ Sunderland AFC - Burnley FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4h 25min 50sek

Newcastle Fabian Schär

Fehlte bei der 1:4-Niederlage in Liverpool verletzt.

Leeds United Noah Okafor

Leeds hatte beim 0:4 gegen Arsenal nicht den Hauch einer Chance. Okafor wurde dabei zur Halbzeit eingewechselt.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Wurde beim 1:1 gegen Crystal Palace in der 70. Minute eingewechselt. Am Spielstand änderte sich nichts mehr.

Burnley Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Hielt beim 2:0-Sieg in Cremonese im 21. Liga-Spiel in dieser Saison bereits zum 11. Mal die Null. Hatte aber auch Glück, als Cremonese in der Schlussphase nur den Pfosten traf.

Inter Mailand Manuel Akanji

Ist in der starken Inter-Mannschaft gesetzt und spielte bisher jedes einzelne Serie-A-Spiel über die vollen 90 Minuten.

Bologna Remo Freuler

Spielte bei Bolognas Niederlage in Genua über die vollen 90 Minuten. Ganz bitter für Freuler und seine Teamkollegen: Bis zur 62. Minute führten die Gäste noch mit 2:0, dann sah Torhüter Skorupski die Rote Karte und Genua drehte das Spiel noch zum 3:2.

Bologna Simon Sohm

In Genua in der 73. Minute eingewechselt und damit bei zwei der späten Gegentreffer auf dem Feld.

Genua Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlte verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Kam im Auswärtsspiel bei der AS Roma in der Halbzeit für Saelemakers im rechten Mittelfeld. Fiel aber weder positiv noch negativ auf.

AC Milan Ardon Jashari

Wurde beim 1:1 in Rom nicht eingesetzt.

Pisa Michel Aebischer

Erzielt mit einem strammen Schuss sein erstes Tor für Pisa – leider bringt das wenig, weil der Gast aus Sassuolo mit 3:1 gewinnt.

Pisa Daniel Denoon

Fehlte gegen Sassuolo verletzungsbedingt.

Parma Sascha Britschgi

Kam gegen Juventus in der Halbzeit, konnte aber wenig Akzente setzen – dafür waren die Gäste aus Turin zu überlegen.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Stand gegen Valencia in der La Liga zum ersten Mal seit über einem Monat in der Startformation. Rodriguez spielte auf der linken Abwehrseit die kompletten 90 Minuten und durfte sich über einen 2:1-Sieg freuen.

Valencia Eray Cömert

Spielte auch in Sevilla als Innenverteidiger durch. Es ist das zweite Mal in Serie, dass der Verteidiger als Stammkraft ran darf – davor wurde Cömert in dieser Saison kaum eingesetzt.

Valencia Filip Ugrinic

Auch Ugrinic durfte in Sevilla über 90 Minuten ran. Der 27-Jährige hat sich im zentralen Mittelfeld einen Stammplatz ergattert, konnte die Niederlage gegen Betis aber nicht verhindern. Seine beste Chance hatte Ugrinic kurz nach der Halbzeit, als sein Distanzschuss von Betis-Keeper Valles bravurös gehalten wurde.

Sevilla Djibril Sow

Der FC Sevilla spielt am Montag auswärts gegen Mallorca.

Sevilla Ruben Vargas

Der FC Sevilla spielt am Montag auswärts gegen Mallorca, Vargas wird aber verletzt zuschauen müssen.

Möchtest du auch zuschauen? Auf blue Sport gibt's das Spiel ab 20.45 Uhr live.

RCD Mallorca - Sevilla FC Mo 02.02. 20:45 - 23:00 ∙ blue Sport Live ∙ RCD Mallorca - Sevilla FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4h 15min 50sek

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Hält beim 4:0-Sieg gegen Rennes zum zweiten Mal in Serie seinen Kasten rein.

AS Monaco Denis Zakaria

In der 81. Minute, als das Spiel längst entschieden ist, darf der Captain etwas früher Feierabend machen.

Stade Rennes Breel Embolo

Durfte gegen Monaco 90 Minuten ran, schafft es aber nur dank einer gelben Karten in die Spiel-Statistiken.

Marseille Ulisses Garcia

War bei Marseille einmal mehr nicht im Kader.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient mit Mvogo bleibt im Hoch. Das 2:1 gegen Nantes ist der dritte Sieg in Folge und das zehnte Spiel in Serie in der Ligue 1 ohne Niederlage. Gegen Nantes hatte Mvogo aber Glück, wurde ein Gegentreffer in der 94. Minute wegen eines hauchdünnen Abseits vom VAR aberkannt.

Le Havre Felix Mambimbi

Bei der 0:1-Niederlage gegen Lens wurde er in der 94. Minute eingewechselte und konnte selbsterklärend nicht mehr viel ausrichten.