Söldner-Check Aebischer trifft mit Hammer zum ersten Mal für Pisa ++ Elvedi stark ++ Sommer und Akanji tadellos

Patrick Lämmle

2.2.2026

Michel Aebischer trifft mit einem satten Schuss zum ersten Mal für Pisa.
Michel Aebischer trifft mit einem satten Schuss zum ersten Mal für Pisa.
IMAGO/ABACAPRESS

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Sandro Zappella

02.02.2026, 15:32

02.02.2026, 15:45

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Der BVB lag gegen Heidenheim nach einem Doppelpack von Julian Niehues plötzlich mit 1:2 in Rückstand, Kobel blieb bei den Gegentreffern machtlos. Doch die Dortmunder drehten die Partie noch und rückten bis auf sechs Punkte an die Bayern ran.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Fiel gegen Dortmund mit einer Adduktorenverletzung aus.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Die Gladbacher waren beim Gastspiel in Bremen ganz nah am Sieg – Keke Topp traf in der 94. Minute aber noch zum Ausgleich. Das ändert nichts an der starken Leistung von Nico Elvedi – er wurde vom Kicker von allen Feldspielern am besten benotet.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Beim 1:1 gegen Mönchengladbach nach 75 Minuten eingewechselt.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Ist hinter Janis Blaswich die Nummer 2 bei bei Leverkusen. War dementsprechend beim 3:1-Sieg in Frankfurt nur auf der Bank.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Durfte in der Bundesliga zum zweiten Mal in Serie über 90 Minuten ran – leider gab es auch zum zweiten Mal in Serie eine 1:3-Niederlage. Amenda traf bei den Gegentoren gegen Leverkusen jedoch keine Schuld

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Stand in der Startelf und führte Mainz als Captain zum überraschenden 2:1-Sieg in Leipzig. Unter Urs Fischer arbeiten sich die Mainzer so langsam aber sicher aus dem Tabellenkeller. 

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Wurde beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli nach einem eher unauffälligen Spiel in der 60. Minute ausgewechselt. 

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Wurde in der 77. Minute eingewechselt und half, den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Bekam beim 1:0-Sieg über Freiburg in der 93. Minute noch etwas Auslauf.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Wurde bei der Niederlage in Stuttgart nach 68 Minuten ausgewechselt.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Kam in Stuttgart nach 78. Minuten und erlebte eine wilde Schlussphase. Erst traf Demirovic für Stuttgart, dann hatte Ogbus in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich, doch Nübel parierte stark.

Ogbus hatte gegen Stuttgart den später Ausgleich auf dem Fuss.
Ogbus hatte gegen Stuttgart den später Ausgleich auf dem Fuss.
IMAGO/STEINSIEK.CH
 

HSV

Miro Muheim

Durfte beim starken 2:2 gegen die Bayern für einmal im defensiven Mittelfeld ran, machte auch dort einen tollen Job und holte sich zudem seine dritte gelbe Karte der Saison ab. 

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht fit genug, um es wieder ins Kölner Kader zu schaffen.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Fehlt weiterhin verletzt. Sunderland spielt am Montagabend zuhause gegen Burnley.

Sunderland AFC - Burnley FC
Sunderland AFC - Burnley FC

Mo 02.02. 20:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ Sunderland AFC - Burnley FC

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Fehlte bei der 1:4-Niederlage in Liverpool verletzt.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Leeds hatte beim 0:4 gegen Arsenal nicht den Hauch einer Chance. Okafor wurde dabei zur Halbzeit eingewechselt.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Wurde beim 1:1 gegen Crystal Palace in der 70. Minute eingewechselt. Am Spielstand änderte sich nichts mehr.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Hielt beim 2:0-Sieg in Cremonese im 21. Liga-Spiel in dieser Saison bereits zum 11. Mal die Null. Hatte aber auch Glück, als Cremonese in der Schlussphase nur den Pfosten traf. 

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Ist in der starken Inter-Mannschaft gesetzt und spielte bisher jedes einzelne Serie-A-Spiel über die vollen 90 Minuten.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Spielte bei Bolognas Niederlage in Genua über die vollen 90 Minuten. Ganz bitter für Freuler und seine Teamkollegen: Bis zur 62. Minute führten die Gäste noch mit 2:0, dann sah Torhüter Skorupski die Rote Karte und Genua drehte das Spiel noch zum 3:2.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

In Genua in der 73. Minute eingewechselt und damit bei zwei der späten Gegentreffer auf dem Feld.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlte verletzt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Kam im Auswärtsspiel bei der AS Roma in der Halbzeit für Saelemakers im rechten Mittelfeld. Fiel aber weder positiv noch negativ auf.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Wurde beim 1:1 in Rom nicht eingesetzt.

 

Pisa

Michel Aebischer

Erzielt mit einem strammen Schuss sein erstes Tor für Pisa – leider bringt das wenig, weil der Gast aus Sassuolo mit 3:1 gewinnt.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlte gegen Sassuolo verletzungsbedingt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Kam gegen Juventus in der Halbzeit, konnte aber wenig Akzente setzen – dafür waren die Gäste aus Turin zu überlegen.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Stand gegen Valencia in der La Liga zum ersten Mal seit über einem Monat in der Startformation. Rodriguez spielte auf der linken Abwehrseit die kompletten 90 Minuten und durfte sich über einen 2:1-Sieg freuen. 

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Spielte auch in Sevilla als Innenverteidiger durch. Es ist das zweite Mal in Serie, dass der Verteidiger als Stammkraft ran darf – davor wurde Cömert in dieser Saison kaum eingesetzt.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Auch Ugrinic durfte in Sevilla über 90 Minuten ran. Der 27-Jährige hat sich im zentralen Mittelfeld einen Stammplatz ergattert, konnte die Niederlage gegen Betis aber nicht verhindern. Seine beste Chance hatte Ugrinic kurz nach der Halbzeit, als sein Distanzschuss von Betis-Keeper Valles bravurös gehalten wurde.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Der FC Sevilla spielt am Montag auswärts gegen Mallorca.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Der FC Sevilla spielt am Montag auswärts gegen Mallorca, Vargas wird aber verletzt zuschauen müssen.

Möchtest du auch zuschauen? Auf blue Sport gibt's das Spiel ab 20.45 Uhr live.

RCD Mallorca - Sevilla FC
RCD Mallorca - Sevilla FC

Mo 02.02. 20:45 - 23:00 ∙ blue Sport Live ∙ RCD Mallorca - Sevilla FC

Mit tv.blue.ch mieten

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Hält beim 4:0-Sieg gegen Rennes zum zweiten Mal in Serie seinen Kasten rein. 

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

In der 81. Minute, als das Spiel längst entschieden ist, darf der Captain etwas früher Feierabend machen.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Durfte gegen Monaco 90 Minuten ran, schafft es aber nur dank einer gelben Karten in die Spiel-Statistiken.

 

Marseille

Ulisses Garcia

War bei Marseille einmal mehr nicht im Kader.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient mit Mvogo bleibt im Hoch. Das 2:1 gegen Nantes ist der dritte Sieg in Folge und das zehnte Spiel in Serie in der Ligue 1 ohne Niederlage. Gegen Nantes hatte Mvogo aber Glück, wurde ein Gegentreffer in der 94. Minute wegen eines hauchdünnen Abseits vom VAR aberkannt.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Bei der 0:1-Niederlage gegen Lens wurde er in der 94. Minute eingewechselte und konnte selbsterklärend nicht mehr viel ausrichten.

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Levante – Atlético Madrid 0:0

Levante – Atlético Madrid 0:0

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

31.01.2026

Elche – Barcelona 1:3

Elche – Barcelona 1:3

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

31.01.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Levante – Atlético Madrid 0:0

Levante – Atlético Madrid 0:0

Elche – Barcelona 1:3

Elche – Barcelona 1:3

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

