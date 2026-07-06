Javier Aguirre bestätigt nach der 2:3-Niederlage gegen England im WM-Achtelfinal im Aztekenstadion das Ende seiner dritten Amtszeit als Coach der Mexikaner.

Nachfolger des 67-Jährigen wird wie geplant der 20 Jahre jüngere ehemalige Nationalverteidiger Rafael Marquez. Marquez, der selbst 148-mal für das Nationalteam auflief, arbeitete bereits seit zwei Jahren im Betreuerstab von Aguirre. «Ich habe ihm gesagt, dass er immer auf mich zählen kann», sagte Aguirre.

Aguirre hatte die Nationalmannschaft 2001 zum ersten Mal übernommen und blieb damals nur ein Jahr. Die zweite Amtszeit dauerte von April 2009 bis Ende Juni 2010, die dritte begann im Sommer 2024. «Ich sage auf Wiedersehen zum Fussball. Auf Wiedersehen zum Aztekenstadion. Ich gehe mit Stolz», so Aguirre in seinen letzten Worten als Nationalcoach seines Landes.