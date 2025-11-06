  1. Privatkunden
Niederlande Ajax entlässt Trainer Heitinga nach vier Monaten

SDA

6.11.2025 - 17:44

John Heitinga konnte die Erwartungen in Amsterdam nicht erfüllen
John Heitinga konnte die Erwartungen in Amsterdam nicht erfüllen
Keystone

Ajax Amsterdam reagiert auf die enttäuschenden Ergebnisse der vergangenen Wochen und stellt den Trainer John Heitinga, der erst im Sommer engagiert worden ist, frei. Dies teilt der Klub mit.

Keystone-SDA

06.11.2025, 17:44

Unter dem 42-jährigen ehemaligen Nationalspieler enttäuschte der niederländische Traditionsklub primär im Europacup. In der Champions League belegt Ajax nach vier Niederlagen und mit dem Torverhältnis von 1:14 nach den ersten vier Spieltagen den letzten Tabellenplatz. Am Mittwoch hatte es daheim ein 0:3 gegen Galatasaray abgesetzt.

Auch in der Ehrendivision liegen die Amsterdamer als Tabellenvierter bereits acht Punkte hinter dem Führungsduo Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven. Heitinga war mit einem Zweijahresvertrag bis Sommer 2027 eingestellt worden, um den letzte Saison leichtfertig verspielten Meistertitel nachzuholen.

Als Nachfolger ist Erik ten Hag im Gespräch, von dem sich Bayer Leverkusen früh in der Saison getrennt hat. Interimistisch wird Fred Grim das Team trainieren.

