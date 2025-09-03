Im Hinblick auf den Start in die WM-Qualifikation spricht Manuel Akanji an einer Medienkonferenz über das Auftaktspiel gegen Kosovo und seinen Wechsel von Manchester City zu Inter Mailand.

Manuel Akanji über …

... die Vorgänge beim Wechsel zu Inter

«Es war immer auf der Kippe. Die beiden Klubs mussten sich einigen, ich musste mich mit Inter einigen. Das Meiste hat mein Berater Franco Moretti übernommen. Es war ein Hin und Her, bis es geklappt hat. Dann bin ich nach Mailand gereist und habe den Medizincheck gemacht sowie den Vertrag unterschrieben. Ich bin überglücklich, hat es mit dem Wechsel geklappt. Ich kann es kaum zu erwarten, den neuen Klub und die Leute kennenzulernen.»

... die anstehende WM-Qualifikation

«Es ist die kürzeste Quali, die ich mit der Nati je hatte. Drei Zusammenzüge, sechs Spiele, dann wird man sehen, wie wir in der Gruppe dastehen. Darum müssen wir uns voll konzentrieren. Gut ist, dass wir mit zwei Heimspielen starten. Es wird nicht einfach, aber sechs Punkte sind das Ziel.»

... den Abschied von Manchester

«Es ist noch schwer, das zu realisieren. Man fühlt sich noch als Teil vom alten Verein. Ich war noch mit meiner Familie in unserem Haus, und jetzt ziehen wir schon um. Es gibt noch viele Sachen, die zu regeln sind. Ich konnte mich noch nicht von allen zu verabschieden, da viele weg waren. Ich werde sicher nochmals hingehen, um mich von allen zu verabschieden. Wann ist noch offen, das muss ich abhängig vom Spielplan machen.»

... die Ausgangslage bei City vor dem Abschied

«Am Schluss waren es sechs Innenverteidiger, es konnten aber nur zwei spielen. Guardiola hat es uns offen kommuniziert, dass ein paar Spieler nicht im Kader sein werden. Es bringt nichts, vier Innenverteidiger auf der Bank zu haben. Klar war es am Schluss nicht einfach für mich, weil ich immer auf dem Platz stehen will, aber ich war mir der Konkurrenz bewusst. Als sich die Möglichkeit mit Inter ergeben hat, musste ich nicht zweimal überlegen.»

... nostalgische Gefühle nach City-Abgang

«Wir haben uns sehr wohlgefühlt in Manchester. Der Fussball ist ein Tagesgeschäft. Klar sind gewisse Dinge da, die man vermissen wird, aber ich freue mich auf die Challenge – ich trauere also nicht der Situation hinterher. Wir sind auch näher an der Heimat.»

... die Situation bei Inter

«Ein Vorteil bei Inter ist, sie spielen mit drei Innenverteidiger. Aber es ist bei keinem Verein einfach, es gibt überall Konkurrenz. Ich muss Leistung bringen, damit ich auf dem Platz stehen kann. Ich freue mich auf Yann Sommer, mit dem ich mich schon kurz ausgetauscht habe.»

... das Interesse von Inter

«Sie haben sich schon sehr früh gemeldet, dass sie Interesse hätten. Bereits vor drei Jahren hatten wir Kontakt, damals entschied ich mich für City. Ich gab ihnen aber mein grundsätzliches Okay. Bei ihnen musste noch etwas passieren (Abgang Pavard – Anm. d. Red.), was aber bis zum letzten Tag nicht der Fall war. Zwischendurch gab es auch mit anderen Vereinen Kontakt, aber Inter war die beste Option. Ich musste geduldig bleiben, was vor allem für meinen Berater nicht einfach war, da er mir viele Angebote auf den Tisch legte. Ich hatte eine klare Vision im Kopf. Ich wollte weiterhin bei einem Klub auf hohem europäischen Niveau spielen. Ich habe einen Einjahresvertrag, der volle Fokus gilt jetzt Inter, dann sehen wir, was danach passiert.»

... die Vorfreude

«Mein erstes Fussball-Trikot war von Christian Vieri bei Inter. Im San Siro habe ich einmal mit dem BVB gespielt, es war eine Riesen-Stimmung. Ich freue mich unglaublich darauf, dort zu spielen. Inter war zuletzt zweimal im Champions-League-Final und spielt um alle nationalen Titel mit, es brauchte also keine grosse Überzeugung für mich. Ich freue mich, in einem anderen Land und neuer Liga zu spielen. Als Fussballer werde ich einige neue Dinge mitnehmen können.»

... das Feedback von Nati-Coach Yakin

«Mit Yakin habe ich noch nicht gross Kontakt gehabt. Er hat mir im Vorfeld gesagt, ich soll machen, was ich machen muss. Er ist froh, wenn ich bei einem Team auf Top-Level spielen kann.»

... die fehlende Fitness als Problem für Kosovo-Spiel?

«Es ist nicht einfach, ich war vor drei Jahren in einer ähnlichen Situation. Aber ich hatte nun eine normale Vorbereitung. Zwar habe ich in den letzten zwei Wochen nicht gespielt, aber ich bin optimistisch, dass ich am Freitag bereit sein werde.»

... den Gegner Kosovo

«Wir waren in den letzten Spielen zweimal in Führung gegen Kosovo und haben zweimal spät den Ausgleich kassiert. Sie spielen sehr robust und aggressiv. Wir haben aber nicht mehr zwölf Spiele, sondern nur sechs. Jetzt müssen wir gewinnen, darum zählt es am Freitag vor eigenem Publikum von der ersten bis zur letzten Minute.»

... den Fall Avdullahu

«Das ist seine Entscheidung. Ich glaube, wir haben das bessere Team. Wen er für den Kosovo spielen will, dann soll er das. Er wird seine Gründe dafür haben. Ich bin stolz, für die Nati zu spielen. Ich hier geboren und fühle mich hier zuhause. Ich bereue es bis zum heutigen Tag nicht.»

