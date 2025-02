Akanji leitet Citys Untergang ein ++ Elvedi trifft ins eigene Tor ++ Embolo brilliert

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Linus Hämmerli Patrick Lämmle

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Nach dem Unentschieden gegen Leipzig kehrt Leverkusen auf die Siegesstrasse zurück. Xhaka der gewohnt sichere Rückhalt. Beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim Teil einer Bundesliga-Premiere: In der 23. Minute annulliert Schiedsrichter Robin Braun nach Konsultation des VARs einen Foulelfmeter, die Gründe für den Entscheid teilt er dem Publikum mit: «Abstoss wurde überprüft. Nach Ansicht der Bilder lag eine Abseitsstellung vor. Deswegen lautet die Entscheidung: Kein Strafstoss, Abseits», tönt es aus den Lautsprechern der Bayarena.

Dortmund Gregor Kobel

Erster Vollerfolg nach vier sieglosen Spielen in Serie für den BVB. Beim 2:1 gegen Hoffenheim hält Kobel, was es zu halten gibt. Stärkt seinen Hinterleuten den Rücken, als Heidenheim vehement den Treffer sucht. Beim Gegentor ist er chancenlos.

Gladbach Jonas Omlin

Sitzt beim 2:1 gegen Stuttgart auf der Bank. Moritz Nicolas steht ihm vor der Sonne, der einmal mehr eine starke Leistung zeigt.

Gladbach Nico Elvedi

Gegen Stuttgart behält Gladbach die Oberhand. In der 1. Halbzeit lassen Elvedi und Co. den Schwaben kaum was zu, erst ein Eigentor des Nati-Verteidigers lässt sie kurz nach dem Seitenwechsel jubeln (1:1). Elvedi stoppt grätschend eine Hereingabe von Jacob Bruun Larsen, ehe er den Ball in derselben Szene unglücklich mit dem linken Fuss über die Linie drückt. Es ist im 274. Bundesliga-Spiel sein erstes Eigentor. Gladbach holt sich die Führung in der 81. Minute jedoch wieder zurück und gewinnt mit 2:1. In der Tabelle macht das Team von Gerardo Seoane weiter Plätze gut und liegt nur noch drei Punkte hinter einem Champions-League-Platz (Rang 7).

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz strauchelt bei Werder Bremen. Beim 0:1 im Norden Deutschlands figuriert Widmer einmal mehr als Joker. Neun Minuten steht er auf dem Platz. Kann die Niederlage nicht mehr abwenden.

Stuttgart Fabian Rieder

Sitzt gegen Gladbach vorerst auf der Bank. Seine Akzente sind ab der 80. Minute beim Stand von 1:1 gefragt. Eine Minute nach seiner Abwechslung schiesst der Gegner jedoch den Siegtreffer und fügt dem VfB die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie zu.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Spielt in der Aussenverteidigung durch. Borussia Mönchengladbach ist am Samstag eine Nummer zu abgeklärt für den VfB.

Augsburg Cédric Zesiger

Steht den Augsburgern nach einer Gelb-Sperre wieder zur Verfügung, ist beim 1:1 gegen St. Pauli aber nicht Teil des Kaders. Sein Oberschenkel macht ihm zurzeit zu schaffen.

Frankfurt Aurèle Amenda

Wartet weiter auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz seit seiner Genesung. Am Wochenende zuvor und in der Europa League noch auf der Bank, fehlt Amenda beim 1:1 gegen Wolfsburg im Kader.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Seit Ende November nie mehr für den Spieltagskader aufgeboten.

Freiburg Johan Manzambi

Anders als bei Ogbus schaut es beim 19-jährigen Manzambi aus. Der gebürtige Genfer kommt gegen Bochum zu einem Mini-Einsatz und wird in der 90. Minute eingewechselt. Freiburg bringt die 1:0-Führung über die Runden.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Arsenal ohrfeigt die Citizens regelrecht. Nach vier Siegen aus sechs Ligaspielen schien der Meister den Tritt wieder gefunden zu haben. In London kommen Akanji und Co. gleich mit 1:5 unter die Räder. Den Untergang des Guardiola-Teams leitet Akanji selbst ein. In der 2. Minute verliert der Verteidiger im Aufbauspiel den Ball, Arsenal nutzt dies eiskalt aus, Odegaard trifft zur Führung. Das zwischenzeitliche 1:1 von Erling Haaland bringt City in der Endabrechnung wenig.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle verliert gegen Fulham 1:2. Mit viel Offensivdrang leitet Schär die eine oder andere Chance der Magpies ein. Ein Spielzug, bei dem er seine Füsse im Spiel hat, endet mit einem Schlenzer von Aleksander Isak an der Latte. Newcastle verpasst es, von der Niederlage von Manchester City zu profitieren, und auf Rang vier (Champions-League-Platz) vorzustossen.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Derby Della Madonnina für Sommer. Sackstark bei einem wuchtigen Abschluss von Milans Reijnders. Er fischt den Ball in der 38. Minute aus der Ecke. Wenig später muss er sich geschlagen geben. Sommer lässt eine Hereingabe von Rafael Leao abprallen. Reijnders steht goldrichtig und fügt Inter den 19 Gegentreffer im 22. Spiel zu. In der 93. Minute erzielt Inters De Vrij den späten Ausgleich und sichert den Nerazzurri einen Punkt. In der Tabelle liegt Inter mit einem Spiel weniger drei Punkte hinter Napoli auf Rang zwei.

AC Milan Noah Okafor

Seine Dienste sind gegen Inter Mailand nur auf der Bank gefragt.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer ist nach seiner Verletzung zurück bei den Norditalienern. Beim 2:0 gegen Como sitzt er noch auf der Bank.

Bologna Dan Ndoye

Steht in der 38. Minute auf seiner rechten Aussenbahn gegen Como im Rampenlicht. Der Wirbelwind verbucht einen Ballgewinn und leitet direkt den Gegenangriff an. Er sprintet über das halbe Feld nach vorne und bedient in der Mitte Thijs Dalling. Der Abschluss des Niederländers klatscht an die Latte. Danach bleibt Ndoye unauffällig. Hat in der 52. Minute gelb verwarnt Feierabend. Bologna gewinnt 2:0 und liegt in der Tablle auf Rang sieben.

Bologna Remo Freuler

Versprüht viel Energie im Mittelfeld, nachdem er für die Champions League nicht nach Lissabon zu Sporting reiste. Spielt beim 2:0 gegen Como durch. 36 seiner 43 Pässe kommen bei den Mitspielern an.

Empoli Nicolas Haas

Empoli verliert bei Juve 1:4. Haas fehlt den Gästen nach wie vor verletzt.

Parma Simon Sohm

Gegen Lecce rutscht Parma auf einen Abstiegsplatz ab. Beim 0:3 trägt Sohm die Captainbinde und spielt durch. Italienische Medien schreiben: Bleibt seiner Position im Mittelfeld treu, ohne freie Räume zu suchen.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez ist nach verletzungsbedingter Abwesenheit zurück im Kader der Andalusier. Sitzt beim 2:2 gegen Bilbao über 90 Minuten auf der Bank.

Sevilla Djibril Sow

Spielt im Mittelfeld durch. Tut dies, ohne zu überzeugen. Sevilla spielt gegen Getafe 0:0.

Sevilla Ruben Vargas

Kommt auf seinem linken Flügel weniger zur Geltung als bei den Spielen zuvor. Dennoch unterstreicht er seine Ambitionen, Chancen und Tore für Sevilla zu kreieren. Er bringt seine Aktionen beim 0:0 gegen Getafe nicht wie gewünscht zu Ende.

Real Valladolid Eray Cömert

Steht er beim Schlusslicht auf dem Abstellgleis? Steht beim 1:5 gegen Villareal zum dritten Mal in Folge nicht im Kader.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Beim 4:2 gegen Auxerre stülpt sich Köhn nur das Aufwärmtrikot über. Während dem Spiel sitzt er auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Zieht im Mittelfeld als Captain die Fäden. Sieht kurz vor dem Pausenpfiff die Gelbe Karte. Er zupft bei einem Eckball im eigenen Strafraum am Leibchen von Gegenspieler Jubal, der zu Boden fällt. Diese Aktion hat auch einen Penalty zufolge. Der Treffer zum 1:2 genügt Auxerre aber nicht, um die Monegasse zu bezwingen. Monaco gewinnt 4:2 und bleibt Tabellendritter.

AS Monaco Breel Embolo

Mit dem Seitenwechsel ändert sich auf was in Monacos Offensive: Breel Embolo kommt rein. Der Nati-Knipser brilliert sogleich mit Assists zum 2:2 und zum 4:2-Endstand. Teamkollege Mika Biereth schiesst derweil einen Hattrick in acht Minuten und zehn Sekunden.

Doppelter-Assistgeber Embolo und Hattrick-Schütze Mika herzen sich. IMAGO/Sipa USA

Marseille Ulisses Garcia

Beim 3:2 gegen Lyon kommt der Aussenverteidiger in der 89. Minute auf den Platz. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Toulouse Vincent Sierro

Sierro steht wegen einer Wadenverletzung nicht im Kader beim 1:1 gegen Nizza.

Montpellier Becir Omeragic

Montepelliers «Siegesserie» reisst gegen Lens. Die zuletzt zwei Siege in Folge liessen Montpellier vom Ligaerhalt träumen, gegen Lens setzt es eine 0:2-Niederlage ab. Omeragic spielt im Mittelfeld durch.

Montpellier Gabriel Barès

Steht bei Montepellier nicht im Kader.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Brest hat gegen Leader PSG mit 2:5 das Nachsehen. Edimilson steht ab der 77. Minute auf dem Platz, am Samstagabend zu wenig, um aufzufallen.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Bleibt mit Benfica im 20. Spiel weiterhin mit sechs Punkten Rückstand direkter Verfolger von Leader Sporting. Beim 3:2 gegen Estreal Amadora spielt Amdouni ab der 80. Minute. Alle Tore fallen vor seiner Einwechslung.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Fehlt Feyenoord nach wie vor verletzt. Gegen Ajax verliert der Fünftplatzierte der niederländischen Liga 1:2.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Spielt beim 2:2 gegen Heerenveen von Beginn weg. Nach 88. Minuten schreitet er zur Auswechselbank.

Brügge Ardon Jashari

Bittere Pille für Brügge und Ardon Jashari im Kampf um den Meistertitel. Beim 1:2 gegen Royal Antwerpen kassiert Brügge die vierte Pleite der Saison. Der Rückstand auf den Tabellenersten Genk wächst auf sechs Punkte an. Jashari spielt durch.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Nach zuletzt zwei Spielen mit je einem Tor in Folge beim 1:1 gegen Cercle Brügge ohne Torbeteiligung. In der 75. Minute ausgewechselt.

KAA Gent Franck Surdez

Fehlt beim 1:0-Sieg gegen Anderlecht im Kader. Mit dem Sieg rückt Gent in die Top 6 (Meisterrunde) vor.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Scheitert im Viertelfinal des österreichischen Cups an Austria Wien (0:2). Wüthrich spielt in der Innenverteidung durch.

RB Salzburg Bryan Okoh

Wie bei Wüthrich bedeutet auch für Okoh der Viertelfinal im Cup Endstation. Der einzige Unterschied zwischen den Beiden: Okoh steht beim 1:2 gegen LASK nicht im Kader.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient bleibt Leader in der Ligue 2. Mvogo muss sich beim 2:1-Sieg gegen Red Star in der 66. Minute geschlagen geben.

Greuter Fürth Noah Loosli

Was für ein Debüt von Noah Loosli! Bei Bochum seit geraumer Zeit auf dem Abstellgleis, wurde er vergangene Woche per Leihe zu Greuter Fürth transferiert. Loosli spielt in der Dreierkette von Beginn weg und erzielt den Treffer zum 2:0. Bei einem Eckball steigt er am höchsten und trifft per Kopf. Beim 2:1-Sieg gegen Paderborn avanciert Loosli zum Matchwinner.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV muss wegen einer Gelbsperre auf Miro Muheim verzichten. Nach dem 2:2 gegen Hannover müssen die Hamburger auf dem Leaderthron Platz für den 1. FC Köln machen.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Springt für den gesperrten Muheim in die Bresche und schlägt als Ersatzmann sogleich ein. In der 15. Minute zieht Hefti an Strafraumgrenze mit seinem rechten Fuss ab und schiesst den Ball in die untere rechte Ecke. «Meine Familie war im Stadion. Das war ein sehr schöner Moment. Natürlich hätte ich lieber mit drei Punkten gefeiert, bin aber stolz, ein Tor erzielt zu haben», sagt Hefti gemäss «Bild» nach dem 2:2. Er steht – genauso wie Loosli – in der Kicker-Elf des Spieltags.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Lautern bleibt im Kampf um den Aufstieg im Rennen. Gegen Münster gewinnt der 1. FCK 2:1. Zwei Punkte trennt der einstige Top-Klub von der Tabellenspitze. Elvedi spielt in der Dreierkette durch.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker fehlt dem KSC auch beim 2:2 gegen Elversberg wegen einer Hüftverletzung.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Wechselte Ende Januar per Leihe zu Stade Lausanne-Ouchy, nachdem er beim KSC in der Liga in der laufenden Saison gerade mal zu einer Einsatzminute kam.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Gantenbein sticht als Joker. In der 46. Minute eingewechselt, erzielt der Verteidiger in der 69. Minute das zwischenzeitliche 1:4. Die Hypothek ist zu diesem Zeitpunkt aber zu hoch, dass die Königsblauen noch was Zählbares mitnehmen können. Schalke verliert gegen Magdeburg 2:5.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Nach Loosli, Hefti und Gantenbein trifft auch Keller in der 2. Bundesliga. Sein Tor in der 13. Minute zum 1:1 lässt Ulm zwischenzeitlich vom Punktgewinn träumen. Die Partie gegen Düsseldorf geht letzten Endes mit 2:3 verloren. Ulm bleibt auf dem Relegationsplatz kleben.

1. FC Köln Anthony Racioppi

Hofft bei seinem neuen Leihnehmer 1. FC Köln auf mehr Spielzeit als bei Hull City, bei denen er in der laufenden Saison zu keinem einzigen Ligaeinsatz kam. Bei den Geissböcken steht er beim 2:1-Sieg gegen Braunschweig (noch) nicht im Kader.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Beim 1:2 gegen Millwall ohne Torbeteiligung. Kommt in der 76. Minute von der Bank.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Beim 7:0-Kantersieg gegen Cardiff nicht Teil des Kaders. Leeds bleibt somit Leader der Championship.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Bestreitet am Montagabend gegen Radnicki den Auftakt in die Rückrunde.

NK Osijek Petar Pusic

Nimmt beim 2:1-Sieg gegen Dinamo Zagreb auf der Bank Platz.

NK Osijek Kemal Ademi

Wie Pusic sitzt auch Ademi 90 Minuten draussen.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Cluj gewinnt gegen Rapid Bucuresti 2:1. Van der Werff spielt wie gewohnt durch und baut den Vorsprung in der Tabelle auf FCSB auf zwei Punkte aus, weil der direkte Verfolger gegen CFR Cluj Unentschieden spielt.

Al-Nasr Haris Seferovic

Ende Januar vollzog Seferovic einen Wechsel innerhalb der UAE Pro League und unterschrieb einen Vertrag bis im Sommer. Bei seinem Debüt für Al-Nasr (nicht zu verwechseln mit dem saudi-arabischen Klub Al Nassr) steht Seferovic ab der 59. Minute auf dem Platz und feiert mit seinem Klub einen 2:1-Sieg über Al-Orooba. Die Tore fallen vor Seferovics Einwechslung. Al-Nasr liegt in der Tabelle auf Rang drei (25 Punkte), Leader ist Al-Sharjah (37 Punkte), Seferovics ehemaliger Arbeitgeber Al-Wasl steht auf Rang acht (18 Punkte).

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Al-Qadsiah spielt gegen Al-Fateh 1:1. Puertas spielt im offensiven Mittelfeld durch. Mit Al-Qadisah muss er den dritten Platz an Ronaldos Al-Nassr hergeben, das 2:1 gegen Al-Raed gewinnt.

Boca Juniors Lucas Blondel

Steht beim 2:1-Sieg von Boca gegen Huracan nicht im Kader. Ist er aber bald Teil der Schweizer Nati? Erst kürzlich reiste Murat Yakin zum Rechtsverteidiger in die argentinische Hauptstadt.