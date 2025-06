Erling Haaland trifft nach seiner Einwechslung Keystone

Manchester City zieht an der Klub-WM mit einem 5:2-Sieg gegen Juventus Turin als Gruppensieger in die K.o.-Phase ein – und geht damit wohl einem Achtelfinal-Duell mit Real Madrid aus dem Weg.

Das entscheidende Duell um den 1. Platz in der Gruppe G war vor 65'194 Zuschauern in Orlando eine einseitige Angelegenheit. Zwar musste Manchester City mit dem Schweizer Manuel Akanji in der Verteidigung nach elf Minuten den 1:1-Ausgleich hinnehmen, doch Juventus Turin brachte sich eine Viertelstunde später durch ein Eigentor von Pierre Kalulu gleich selbst wieder in Bedrängnis.

Nach der Pause zogen die Engländer durch Joker-Tore von Erling Haaland (52.) und Phil Foden (69.) sowie einem herrlichen Weitschusstreffer von Savinho (75.) auf 5:1 davon, ehe Dusan Vlahovic für die Italiener noch zum 2:5-Endstand traf.

Dank des dritten Sieges im dritten Spiel trifft Manchester City in den Achtelfinals nicht auf den Sieger der Gruppe H, den in der Nacht auf Freitag im Direktduell Real Madrid und Salzburg untereinander ausmachen. Auch das saudiarabische Team Al Hilal darf sich in dieser Gruppe noch Chancen auf ein Ticket für die K.o.-Phase ausrechnen.

