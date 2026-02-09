Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Der Schweizer Nati-Goalie und seine Borussia dürfen sich in Wolfsburg beim Aluminium bedanken. Gleich zweimal schepperts in der Schlussphase am Querbalken – da wäre Kobel jeweils chancenlos gewesen. Am Ende reichts für einen knappen 2:1-Sieg. Beim Gegentreffer ist Kobel noch mit einer Hand dran, kann den Einschlag aus kürzester Distanz aber nicht verhindern.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Fehlt seinem neuen Verein gegen Hamburg mit einer Adduktorenverletzung.

Gladbach Nico Elvedi

Gladbach spielt zu Hause 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Es ist eine unspektakuläre Partie, was für Elvedi spricht, der als Abwehrchef einen guten Job macht und wenig Spannung aufkommen lässt. Beim kuriosen Eigentor von Teamkollege Sander trifft ihn keine Schuld.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Muss bei der 0:1-Niederlage in Freiburg 90 Minuten auf der Bank ausharren.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 1:1 gegen seinen Stammverein Gladbach auf der Bank.

Frankfurt Aurèle Amenda

Durfte zuletzt zwei Mal in Serie über 90 Minuten ran. Leider setzte es dabei für Frankfurt beide Male eine 1:3-Niederlage ab. Vielleicht deswegen beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin wieder der Platz auf der Bank. Immerhin darf Amenda ab der 90. Minute noch für einen Kurzeinsatz auf den Rasen. Die beiden Tore des 1:1-Remis sind zu dem Zeitpunkt bereits gefallen.

Mainz 05 Silvan Widmer

Der Urs-Fischer-Schnellzug rast in Mainz weiter Richtung Klassenerhalt. Widmer spielt beim 2:0-Sieg auf der rechten Seite über 90 Minuten durch. In die Tore ist er nicht direkt involviert. Dank dem Dreier grüsst Mainz nach 21 Runden bereits von Platz 13.

Urs Fischer hat die Mainzer Abstiegssorgen schon so gut wie aus der Welt geschafft. KEYSTONE

Augsburg Fabian Rieder

Rieder erhält gegen Mainz nur einen Kurzeinsatz. Er kommt für die Schlussoffensive nach dem zweiten Gegentreffer in der 81. Minute auf den Platz. Die Luft ist bei den Gästen zu dem Zeitpunkt aber schon draussen.

Augsburg Cédric Zesiger

Auch Zesiger fehlt bei Augsburg in der Startaufstellung, rückt aber zur Pause in die Dreierkette. Dort macht er seine Sache so weit gut. Am Ende ist es ein zweiter Penalty, der das Spiel für Mainz entscheidet. Zesiger ist beim Foul lediglich Zuschauer.

Stuttgart Luca Jaquez

Der Abwehrspieler ist krank und fehlt bei der 1:2-Pleite gegen St. Pauli.

Freiburg Johan Manzambi

Startet gegen Bremen auf der 10 und glänzt in der 13. Minute mit dem wichtigen Ballgewinn direkt vor dem 1:0-Siegtor. Dann wird's trotz Sieg bitter für den Schweizer: In der 52. Minute wird er Opfer eines VAR-Standbilds. Schiedsrichter Aytekin entscheidet nach Beurteilung der Bilder auf Rot statt Gelb. Es ist einer dieser fragwürdigen Entscheide, bei denen der «Täter» nicht viel für die Situation kann. Gegenspieler Deman rauscht mit viel Tempo in die Szene rein, rutscht aus und platziert dabei seine Wade direkt unter Manzambis Standbein. Der tritt ab und erwischt den Belgier mit offener Sohle. Keine Absicht, kein Kontrollverlust des Schweizers. Trotzdem Rot.

Kurz vor diesem Schnappschuss steht Manzambi seinem Gegenspieler auf den Unterschenkel und fliegt dafür vom Platz. KEYSTONE

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Scheint sich auf die Rückrunde hin einen Stammplatz ergattert zu haben und darf bereits zum dritten Mal im neuen Jahr über die volle Distanz ran. Hinten rechts leistet er sich keine Fehler und spielt zu Null.

HSV Miro Muheim

Spielt beim 2:0-Sieg in Heidenheim wie gewohnt durch und zu Null. In die Tore ist er nicht direkt involviert. Dafür gelingt FCB-Abgang Otele, der neu Teamkollege von Muheim ist, ein Assist.

1. FC Köln Joël Schmied

Wartet nach seiner Oberschenkelverletzung weiterhin auf einen Einsatz. Köln verliert gegen Leipzig 1:2.

England

Sunderland Granit Xhaka

Der Nati-Captain fehlt den Black Cats weiterhin mit einer Knöchelverletzung. Und das ausgerechnet gegen die grossen Gegner. Bei Arsenal setzt es eine 0:3-Klatsche ab, am Mittwoch ist mit dem FC Liverpool der amtierende Meister zu Gast.

Newcastle Fabian Schär

Auch Schär ist derzeit verletzt. Newcastle unterliegt Brentford 2:3. Es ist die dritte Premier-League-Pleite in Serie.

Leeds United Noah Okafor

Lässt die Elland Road in der 30. Minute überkochen, als er aus zentraler Position lässig zum 2:0 einschiebt. Es ist die Vorentscheidung beim so wichtigen 3:1-Sieg gegen das ebenfalls abstiegsgefährdete Nottingham Forest. Es ist Okafors drittes Tor in der laufenden Saison. Kurz zuvor lässt er eine gute Chance auf das 1:0 liegen. In der 82. Minute hat er Feierabend.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Auf der Verliererseite siehts weniger rosig aus. Ndoye muss zu Beginn auf der Bank Platz nehmen. Er kommt in der 67. Minute beim Stand von 0:3 und kann keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Forest ist nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.

Burnley Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter überrollt Sassuolo und gewinnt 5:0. Sommer hält seinen Kasten dabei zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen und zum 12. Mal in dieser Saison rein. Dank dem 19. Saisonsieg hat Inter mit einem Spiel mehr bereits acht Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A. Läuft bei den Nerazzurri.

Inter Mailand Manuel Akanji

Auch im 24. Serie-A-Spiel steht Akanji 90 Minuten auf dem Platz. Dabei überzeugt der Nati-Star nicht nur defensiv, sondern mischt auch vorne mit. In der 53. Minute trifft er nach einer Ecke per Kopf zum 4:0. Es ist sein erstes Tor für Inter Mailand.

Bologna Remo Freuler

Bologna spielt gegen Parma ab der 18. Minute in Unterzahl. Es ist ein harter Arbeitstag für Freuler im defensiven Mittelfeld. Und der Kampf wird nicht belohnt: Parma trifft in der 95. Minute mit zum 1:0-Sieg.

Bologna Simon Sohm

Erhält keine Einsatzminuten.

Genua Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Weil die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag im San Siro abgehalten wird, fällt das Heimspiel der AC Milan gegen Como ins Wasser. Es wird am 18. Februar nachgeholt.

AC Milan Ardon Jashari

Auch Jashari erhält deswegen eine Pause.

Pisa Michel Aebischer

Pisa spielt bei Hellas Verona 0:0. Aebischer spielt durch und sorgt mit seinen Ecken immer wieder für viel Gefahr, seine Teamkollegen können aber keine der Hereingaben verwerten.

Pisa Daniel Denoon

Fehlt gegen Sassuolo verletzungsbedingt.

Parma Sascha Britschgi

Spielt beim 1:0-Sieg in Bologna auf der rechten Seite durch. Es ist bereits der 20. Serie-A-Auftritt für den 19-jährigen Luzerner, der sich in seiner Debüt-Saison in Italien längst durchgesetzt hat. In der 49. Minute sieht er die Gelbe Karte.

Sassuolo Ulisses Garcia

Garcia wechselte Anfang Februar per Leihe von Marseille zu Sassuolo. Dort erhält er bei der 0:5-Klatsche gegen Inter seine ersten Einsatzminuten seit November. Das Spiel läuft allerdings in die falsche Richtung.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Darf nach seinem Startelf-Comeback von letzter Woche gleich noch einmal über 90 Minuten ran. Betis Sevilla gewinnt bei Atlético Madrid 1:0 und festigt damit den Platz in den Top-5. Rodriguez zeigt eine abgeklärte Leistung, die Schlüsselszenen finden nicht auf seiner Seite statt.

Atlético Madrid – Betis 0:1 LALIGA | 23. Runde | Saison 25/26 08.02.2026

Valencia Eray Cömert

Neues Jahr, neue Chance. Nachdem Cömert zuvor nur einmal in 20 La-Liga-Spielen von Beginn weg ran durfte, steht er gegen Real Madrid zum dritten Mal in Folge in der Startformation. Leider kann auch der 28-Jährige die 0:2-Niederlage nicht verhindern. Beim 0:1 wird er während des Versuchs, den Schuss zu blocken, getunnelt. Beim 0:2 kann er die Flanke auf Mbappé nicht verhindern.

Valencia Filip Ugrinic

Auch Ugrinic darf gegen die Königlichen von Beginn weg ran. In der 71. Minute sorgt er mit einer Hereingabe von der rechten Seite für die gefährlichste Chance des Heimteams – leider kann Teamkollege Beltran nicht verwerten. In der 81. Minute hat Ugrinic Feierabend. Die Highlights gibt's im Video.

Valencia – Real Madrid 0:2 LALIGA | 23. Runde | Saison 25/26 08.02.2026

Sevilla Djibril Sow

Sow wird gegen Mallorca in der 63. Minute eingewechselt und ist mit dabei, als seine Farben kurz vor Schluss zum 1:1-Ausgleich treffen.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fehlt mit einer Oberschenkelverletzung.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Hält seinen Kasten beim 0:0 gegen Nizza zum dritten Mal in Folge rein.

AS Monaco Denis Zakaria

Captain Zakaria führt Monaco gegen Nizza als Innenverteidiger an und sorgt dafür, dass Köhn im Tor nicht viel zu tun hat.

Stade Rennes Breel Embolo

Spielt gegen Lens über 90 Minuten durch, aber kann keine grossen Akzente setzen. Rennes verliert beim Überraschungsteam der Ligue 1 mit 1:3.

Lorient Yvon Mvogo

Nach zehn Spielen ohne Niederlage verliert Lorient wieder einmal. Bei Brest gibts eine 0:2-Pleite. Mvogo bleibt dabei nicht fehlerfrei. Er kann vor dem 0:1 eine Flanke nicht richtig klären und muss zumindest diesen Gegentreffer auf seine Kappe nehmen. Beim 0:2 ist er chancenlos.

Le Havre Felix Mambimbi

Le Havre schlägt Strasbourg mit 2:1. Mambimbi erhält keine Einsatzminuten.