Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Der Schweizer Nati-Goalie und seine Borussia dürfen sich in Wolfsburg beim Aluminium bedanken. Gleich zweimal schepperts in der Schlussphase am Querbalken – da wäre Kobel jeweils chancenlos gewesen. Am Ende reichts für einen knappen 2:1-Sieg. Beim Gegentreffer ist Kobel noch mit einer Hand dran, kann den Einschlag aus kürzester Distanz aber nicht verhindern.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Fehlt seinem neuen Verein gegen Hamburg mit einer Adduktorenverletzung.
Gladbach
Nico Elvedi
Gladbach spielt zu Hause 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Es ist eine unspektakuläre Partie, was für Elvedi spricht, der als Abwehrchef einen guten Job macht und wenig Spannung aufkommen lässt. Beim kuriosen Eigentor von Teamkollege Sander trifft ihn keine Schuld.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Muss bei der 0:1-Niederlage in Freiburg 90 Minuten auf der Bank ausharren.
Bayer Leverkusen
Jonas Omlin
Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 1:1 gegen seinen Stammverein Gladbach auf der Bank.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Durfte zuletzt zwei Mal in Serie über 90 Minuten ran. Leider setzte es dabei für Frankfurt beide Male eine 1:3-Niederlage ab. Vielleicht deswegen beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin wieder der Platz auf der Bank. Immerhin darf Amenda ab der 90. Minute noch für einen Kurzeinsatz auf den Rasen. Die beiden Tore des 1:1-Remis sind zu dem Zeitpunkt bereits gefallen.
Mainz 05
Silvan Widmer
Der Urs-Fischer-Schnellzug rast in Mainz weiter Richtung Klassenerhalt. Widmer spielt beim 2:0-Sieg auf der rechten Seite über 90 Minuten durch. In die Tore ist er nicht direkt involviert. Dank dem Dreier grüsst Mainz nach 21 Runden bereits von Platz 13.
Augsburg
Fabian Rieder
Rieder erhält gegen Mainz nur einen Kurzeinsatz. Er kommt für die Schlussoffensive nach dem zweiten Gegentreffer in der 81. Minute auf den Platz. Die Luft ist bei den Gästen zu dem Zeitpunkt aber schon draussen.
Augsburg
Cédric Zesiger
Auch Zesiger fehlt bei Augsburg in der Startaufstellung, rückt aber zur Pause in die Dreierkette. Dort macht er seine Sache so weit gut. Am Ende ist es ein zweiter Penalty, der das Spiel für Mainz entscheidet. Zesiger ist beim Foul lediglich Zuschauer.
Stuttgart
Luca Jaquez
Der Abwehrspieler ist krank und fehlt bei der 1:2-Pleite gegen St. Pauli.
Freiburg
Johan Manzambi
Startet gegen Bremen auf der 10 und glänzt in der 13. Minute mit dem wichtigen Ballgewinn direkt vor dem 1:0-Siegtor. Dann wird's trotz Sieg bitter für den Schweizer: In der 52. Minute wird er Opfer eines VAR-Standbilds. Schiedsrichter Aytekin entscheidet nach Beurteilung der Bilder auf Rot statt Gelb. Es ist einer dieser fragwürdigen Entscheide, bei denen der «Täter» nicht viel für die Situation kann. Gegenspieler Deman rauscht mit viel Tempo in die Szene rein, rutscht aus und platziert dabei seine Wade direkt unter Manzambis Standbein. Der tritt ab und erwischt den Belgier mit offener Sohle. Keine Absicht, kein Kontrollverlust des Schweizers. Trotzdem Rot.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Scheint sich auf die Rückrunde hin einen Stammplatz ergattert zu haben und darf bereits zum dritten Mal im neuen Jahr über die volle Distanz ran. Hinten rechts leistet er sich keine Fehler und spielt zu Null.
HSV
Miro Muheim
Spielt beim 2:0-Sieg in Heidenheim wie gewohnt durch und zu Null. In die Tore ist er nicht direkt involviert. Dafür gelingt FCB-Abgang Otele, der neu Teamkollege von Muheim ist, ein Assist.
1. FC Köln
Joël Schmied
Wartet nach seiner Oberschenkelverletzung weiterhin auf einen Einsatz. Köln verliert gegen Leipzig 1:2.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Der Nati-Captain fehlt den Black Cats weiterhin mit einer Knöchelverletzung. Und das ausgerechnet gegen die grossen Gegner. Bei Arsenal setzt es eine 0:3-Klatsche ab, am Mittwoch ist mit dem FC Liverpool der amtierende Meister zu Gast.
Newcastle
Fabian Schär
Auch Schär ist derzeit verletzt. Newcastle unterliegt Brentford 2:3. Es ist die dritte Premier-League-Pleite in Serie.
Leeds United
Noah Okafor
Lässt die Elland Road in der 30. Minute überkochen, als er aus zentraler Position lässig zum 2:0 einschiebt. Es ist die Vorentscheidung beim so wichtigen 3:1-Sieg gegen das ebenfalls abstiegsgefährdete Nottingham Forest. Es ist Okafors drittes Tor in der laufenden Saison. Kurz zuvor lässt er eine gute Chance auf das 1:0 liegen. In der 82. Minute hat er Feierabend.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Auf der Verliererseite siehts weniger rosig aus. Ndoye muss zu Beginn auf der Bank Platz nehmen. Er kommt in der 67. Minute beim Stand von 0:3 und kann keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Forest ist nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.
Burnley
Zeki Amdouni
Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter überrollt Sassuolo und gewinnt 5:0. Sommer hält seinen Kasten dabei zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen und zum 12. Mal in dieser Saison rein. Dank dem 19. Saisonsieg hat Inter mit einem Spiel mehr bereits acht Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A. Läuft bei den Nerazzurri.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Auch im 24. Serie-A-Spiel steht Akanji 90 Minuten auf dem Platz. Dabei überzeugt der Nati-Star nicht nur defensiv, sondern mischt auch vorne mit. In der 53. Minute trifft er nach einer Ecke per Kopf zum 4:0. Es ist sein erstes Tor für Inter Mailand.
Bologna
Remo Freuler
Bologna spielt gegen Parma ab der 18. Minute in Unterzahl. Es ist ein harter Arbeitstag für Freuler im defensiven Mittelfeld. Und der Kampf wird nicht belohnt: Parma trifft in der 95. Minute mit zum 1:0-Sieg.
Bologna
Simon Sohm
Erhält keine Einsatzminuten.
Genua
Benjamin Siegrist
Der Torhüter fehlt verletzt.
AC Milan
Zachary Athekame
Weil die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag im San Siro abgehalten wird, fällt das Heimspiel der AC Milan gegen Como ins Wasser. Es wird am 18. Februar nachgeholt.
AC Milan
Ardon Jashari
Auch Jashari erhält deswegen eine Pause.
Pisa
Michel Aebischer
Pisa spielt bei Hellas Verona 0:0. Aebischer spielt durch und sorgt mit seinen Ecken immer wieder für viel Gefahr, seine Teamkollegen können aber keine der Hereingaben verwerten.
Pisa
Daniel Denoon
Fehlt gegen Sassuolo verletzungsbedingt.
Parma
Sascha Britschgi
Spielt beim 1:0-Sieg in Bologna auf der rechten Seite durch. Es ist bereits der 20. Serie-A-Auftritt für den 19-jährigen Luzerner, der sich in seiner Debüt-Saison in Italien längst durchgesetzt hat. In der 49. Minute sieht er die Gelbe Karte.
Sassuolo
Ulisses Garcia
Garcia wechselte Anfang Februar per Leihe von Marseille zu Sassuolo. Dort erhält er bei der 0:5-Klatsche gegen Inter seine ersten Einsatzminuten seit November. Das Spiel läuft allerdings in die falsche Richtung.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Darf nach seinem Startelf-Comeback von letzter Woche gleich noch einmal über 90 Minuten ran. Betis Sevilla gewinnt bei Atlético Madrid 1:0 und festigt damit den Platz in den Top-5. Rodriguez zeigt eine abgeklärte Leistung, die Schlüsselszenen finden nicht auf seiner Seite statt.
Valencia
Eray Cömert
Neues Jahr, neue Chance. Nachdem Cömert zuvor nur einmal in 20 La-Liga-Spielen von Beginn weg ran durfte, steht er gegen Real Madrid zum dritten Mal in Folge in der Startformation. Leider kann auch der 28-Jährige die 0:2-Niederlage nicht verhindern. Beim 0:1 wird er während des Versuchs, den Schuss zu blocken, getunnelt. Beim 0:2 kann er die Flanke auf Mbappé nicht verhindern.
Valencia
Filip Ugrinic
Auch Ugrinic darf gegen die Königlichen von Beginn weg ran. In der 71. Minute sorgt er mit einer Hereingabe von der rechten Seite für die gefährlichste Chance des Heimteams – leider kann Teamkollege Beltran nicht verwerten. In der 81. Minute hat Ugrinic Feierabend. Die Highlights gibt's im Video.
Sevilla
Djibril Sow
Sow wird gegen Mallorca in der 63. Minute eingewechselt und ist mit dabei, als seine Farben kurz vor Schluss zum 1:1-Ausgleich treffen.
Sevilla
Ruben Vargas
Vargas fehlt mit einer Oberschenkelverletzung.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Hält seinen Kasten beim 0:0 gegen Nizza zum dritten Mal in Folge rein.
AS Monaco
Denis Zakaria
Captain Zakaria führt Monaco gegen Nizza als Innenverteidiger an und sorgt dafür, dass Köhn im Tor nicht viel zu tun hat.
Stade Rennes
Breel Embolo
Spielt gegen Lens über 90 Minuten durch, aber kann keine grossen Akzente setzen. Rennes verliert beim Überraschungsteam der Ligue 1 mit 1:3.
Lorient
Yvon Mvogo
Nach zehn Spielen ohne Niederlage verliert Lorient wieder einmal. Bei Brest gibts eine 0:2-Pleite. Mvogo bleibt dabei nicht fehlerfrei. Er kann vor dem 0:1 eine Flanke nicht richtig klären und muss zumindest diesen Gegentreffer auf seine Kappe nehmen. Beim 0:2 ist er chancenlos.
Le Havre
Felix Mambimbi
Le Havre schlägt Strasbourg mit 2:1. Mambimbi erhält keine Einsatzminuten.