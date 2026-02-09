  1. Privatkunden
Söldner-Check Akanji und Sommer brillieren ++ VAR-Schock für Supertalent Manzambi

Patrick Lämmle

9.2.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Tobias Benz

09.02.2026, 15:02

09.02.2026, 15:11

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Der Schweizer Nati-Goalie und seine Borussia dürfen sich in Wolfsburg beim Aluminium bedanken. Gleich zweimal schepperts in der Schlussphase am Querbalken – da wäre Kobel jeweils chancenlos gewesen. Am Ende reichts für einen knappen 2:1-Sieg. Beim Gegentreffer ist Kobel noch mit einer Hand dran, kann den Einschlag aus kürzester Distanz aber nicht verhindern.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Fehlt seinem neuen Verein gegen Hamburg mit einer Adduktorenverletzung.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Gladbach spielt zu Hause 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Es ist eine unspektakuläre Partie, was für Elvedi spricht, der als Abwehrchef einen guten Job macht und wenig Spannung aufkommen lässt. Beim kuriosen Eigentor von Teamkollege Sander trifft ihn keine Schuld.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Muss bei der 0:1-Niederlage in Freiburg 90 Minuten auf der Bank ausharren.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 1:1 gegen seinen Stammverein Gladbach auf der Bank.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Durfte zuletzt zwei Mal in Serie über 90 Minuten ran. Leider setzte es dabei für Frankfurt beide Male eine 1:3-Niederlage ab. Vielleicht deswegen beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin wieder der Platz auf der Bank. Immerhin darf Amenda ab der 90. Minute noch für einen Kurzeinsatz auf den Rasen. Die beiden Tore des 1:1-Remis sind zu dem Zeitpunkt bereits gefallen.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Der Urs-Fischer-Schnellzug rast in Mainz weiter Richtung Klassenerhalt. Widmer spielt beim 2:0-Sieg auf der rechten Seite über 90 Minuten durch. In die Tore ist er nicht direkt involviert. Dank dem Dreier grüsst Mainz nach 21 Runden bereits von Platz 13.

Urs Fischer hat die Mainzer Abstiegssorgen schon so gut wie aus der Welt geschafft.
Urs Fischer hat die Mainzer Abstiegssorgen schon so gut wie aus der Welt geschafft.
KEYSTONE
Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder erhält gegen Mainz nur einen Kurzeinsatz. Er kommt für die Schlussoffensive nach dem zweiten Gegentreffer in der 81. Minute auf den Platz. Die Luft ist bei den Gästen zu dem Zeitpunkt aber schon draussen.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Auch Zesiger fehlt bei Augsburg in der Startaufstellung, rückt aber zur Pause in die Dreierkette. Dort macht er seine Sache so weit gut. Am Ende ist es ein zweiter Penalty, der das Spiel für Mainz entscheidet. Zesiger ist beim Foul lediglich Zuschauer.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Der Abwehrspieler ist krank und fehlt bei der 1:2-Pleite gegen St. Pauli.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Startet gegen Bremen auf der 10 und glänzt in der 13. Minute mit dem wichtigen Ballgewinn direkt vor dem 1:0-Siegtor. Dann wird's trotz Sieg bitter für den Schweizer: In der 52. Minute wird er Opfer eines VAR-Standbilds. Schiedsrichter Aytekin entscheidet nach Beurteilung der Bilder auf Rot statt Gelb. Es ist einer dieser fragwürdigen Entscheide, bei denen der «Täter» nicht viel für die Situation kann. Gegenspieler Deman rauscht mit viel Tempo in die Szene rein, rutscht aus und platziert dabei seine Wade direkt unter Manzambis Standbein. Der tritt ab und erwischt den Belgier mit offener Sohle. Keine Absicht, kein Kontrollverlust des Schweizers. Trotzdem Rot.

Kurz vor diesem Schnappschuss steht Manzambi seinem Gegenspieler auf den Unterschenkel und fliegt dafür vom Platz.
Kurz vor diesem Schnappschuss steht Manzambi seinem Gegenspieler auf den Unterschenkel und fliegt dafür vom Platz.
KEYSTONE
Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Scheint sich auf die Rückrunde hin einen Stammplatz ergattert zu haben und darf bereits zum dritten Mal im neuen Jahr über die volle Distanz ran. Hinten rechts leistet er sich keine Fehler und spielt zu Null.

 

HSV

Miro Muheim

Spielt beim 2:0-Sieg in Heidenheim wie gewohnt durch und zu Null. In die Tore ist er nicht direkt involviert. Dafür gelingt FCB-Abgang Otele, der neu Teamkollege von Muheim ist, ein Assist.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Wartet nach seiner Oberschenkelverletzung weiterhin auf einen Einsatz. Köln verliert gegen Leipzig 1:2.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Der Nati-Captain fehlt den Black Cats weiterhin mit einer Knöchelverletzung. Und das ausgerechnet gegen die grossen Gegner. Bei Arsenal setzt es eine 0:3-Klatsche ab, am Mittwoch ist mit dem FC Liverpool der amtierende Meister zu Gast.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Auch Schär ist derzeit verletzt. Newcastle unterliegt Brentford 2:3. Es ist die dritte Premier-League-Pleite in Serie.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Lässt die Elland Road in der 30. Minute überkochen, als er aus zentraler Position lässig zum 2:0 einschiebt. Es ist die Vorentscheidung beim so wichtigen 3:1-Sieg gegen das ebenfalls abstiegsgefährdete Nottingham Forest. Es ist Okafors drittes Tor in der laufenden Saison. Kurz zuvor lässt er eine gute Chance auf das 1:0 liegen. In der 82. Minute hat er Feierabend.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Auf der Verliererseite siehts weniger rosig aus. Ndoye muss zu Beginn auf der Bank Platz nehmen. Er kommt in der 67. Minute beim Stand von 0:3 und kann keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Forest ist nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter überrollt Sassuolo und gewinnt 5:0. Sommer hält seinen Kasten dabei zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen und zum 12. Mal in dieser Saison rein. Dank dem 19. Saisonsieg hat Inter mit einem Spiel mehr bereits acht Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A. Läuft bei den Nerazzurri.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Auch im 24. Serie-A-Spiel steht Akanji 90 Minuten auf dem Platz. Dabei überzeugt der Nati-Star nicht nur defensiv, sondern mischt auch vorne mit. In der 53. Minute trifft er nach einer Ecke per Kopf zum 4:0. Es ist sein erstes Tor für Inter Mailand.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna spielt gegen Parma ab der 18. Minute in Unterzahl. Es ist ein harter Arbeitstag für Freuler im defensiven Mittelfeld. Und der Kampf wird nicht belohnt: Parma trifft in der 95. Minute mit zum 1:0-Sieg.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Erhält keine Einsatzminuten.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Weil die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag im San Siro abgehalten wird, fällt das Heimspiel der AC Milan gegen Como ins Wasser. Es wird am 18. Februar nachgeholt.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Auch Jashari erhält deswegen eine Pause.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa spielt bei Hellas Verona 0:0. Aebischer spielt durch und sorgt mit seinen Ecken immer wieder für viel Gefahr, seine Teamkollegen können aber keine der Hereingaben verwerten.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlt gegen Sassuolo verletzungsbedingt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Spielt beim 1:0-Sieg in Bologna auf der rechten Seite durch. Es ist bereits der 20. Serie-A-Auftritt für den 19-jährigen Luzerner, der sich in seiner Debüt-Saison in Italien längst durchgesetzt hat. In der 49. Minute sieht er die Gelbe Karte. 

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Garcia wechselte Anfang Februar per Leihe von Marseille zu Sassuolo. Dort erhält er bei der 0:5-Klatsche gegen Inter seine ersten Einsatzminuten seit November. Das Spiel läuft allerdings in die falsche Richtung.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Darf nach seinem Startelf-Comeback von letzter Woche gleich noch einmal über 90 Minuten ran. Betis Sevilla gewinnt bei Atlético Madrid 1:0 und festigt damit den Platz in den Top-5. Rodriguez zeigt eine abgeklärte Leistung, die Schlüsselszenen finden nicht auf seiner Seite statt.

Atlético Madrid – Betis 0:1

Atlético Madrid – Betis 0:1

LALIGA | 23. Runde | Saison 25/26

08.02.2026

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Neues Jahr, neue Chance. Nachdem Cömert zuvor nur einmal in 20 La-Liga-Spielen von Beginn weg ran durfte, steht er gegen Real Madrid zum dritten Mal in Folge in der Startformation. Leider kann auch der 28-Jährige die 0:2-Niederlage nicht verhindern. Beim 0:1 wird er während des Versuchs, den Schuss zu blocken, getunnelt. Beim 0:2 kann er die Flanke auf Mbappé nicht verhindern.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Auch Ugrinic darf gegen die Königlichen von Beginn weg ran. In der 71. Minute sorgt er mit einer Hereingabe von der rechten Seite für die gefährlichste Chance des Heimteams – leider kann Teamkollege Beltran nicht verwerten. In der 81. Minute hat Ugrinic Feierabend. Die Highlights gibt's im Video.

Valencia – Real Madrid 0:2

Valencia – Real Madrid 0:2

LALIGA | 23. Runde | Saison 25/26

08.02.2026

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sow wird gegen Mallorca in der 63. Minute eingewechselt und ist mit dabei, als seine Farben kurz vor Schluss zum 1:1-Ausgleich treffen. 

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas fehlt mit einer Oberschenkelverletzung.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Hält seinen Kasten beim 0:0 gegen Nizza zum dritten Mal in Folge rein.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Captain Zakaria führt Monaco gegen Nizza als Innenverteidiger an und sorgt dafür, dass Köhn im Tor nicht viel zu tun hat.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Spielt gegen Lens über 90 Minuten durch, aber kann keine grossen Akzente setzen. Rennes verliert beim Überraschungsteam der Ligue 1 mit 1:3.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Nach zehn Spielen ohne Niederlage verliert Lorient wieder einmal. Bei Brest gibts eine 0:2-Pleite. Mvogo bleibt dabei nicht fehlerfrei. Er kann vor dem 0:1 eine Flanke nicht richtig klären und muss zumindest diesen Gegentreffer auf seine Kappe nehmen. Beim 0:2 ist er chancenlos.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Le Havre schlägt Strasbourg mit 2:1. Mambimbi erhält keine Einsatzminuten.

