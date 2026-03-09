  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Söldner-Check Manzambi überragt ++ Sommer und Akanji Derby-Verlierer ++ Zakaria und Köhn schlagen PSG

Patrick Lämmle

9.3.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Moritz Meister

09.03.2026, 16:05

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Der Schweizer Nati-Goalie kann beim 2:1-Auswärtssieg in Köln mit guten Reflexen den frühen Rückstand des BVBs verhindern. Auch zu Beginn der 2. Halbzeit pariert Kobel gegen Kaminski stark und sichert den Borussen die Führung. Ein abgefälschter Schuss des Kölner Stürmers verhindert jedoch kurz vor Schluss die zwölfte Weisse Weste des 28-Jährigen.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Fehlt seinem Klub gegen Hoffenheim wegen eines Muskelfaserrisses.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Elvedi steht bei der klaren 1:4-Niederlage der Gladbacher in München über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Lange hält der Abwehrriegel der «Fohlen», doch als Luis Díaz nach 33 Minuten schliesslich den Bann bricht, fällt Gladbach auseinander. Die Rote Karte gegen Teamkollege Rocco Reitz kurz vor der Pause macht die Aufgabe für den Nati-Verteidiger und seine Kollegen ungemein schwerer.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Wird beim 4:1-Auswärtssieg der Bremer erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Darf dennoch den Treffer von Patrice Covic auf dem Feld mit bejubeln.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 3:3 gegen den SC Freiburg über 90 Minuten auf der Bank.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Steht beim 0:0 gegen St. Pauli bereits zum vierten Mal hintereinander über die volle Distanz auf dem Spielfeld. Sein Fehlpass in der Schlussphase der Partie ermöglicht die beste Chance der Hamburger im zweiten Spielabschnitt. 

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Der Mainzer-Captain zeigt beim 2:2-Unentschieden gegen Stuttgart eine gewohnt solide Leistung. Er kann sowohl offensiv als auch defensiv immer wieder Akzente setzen. Sein Assist zum vermeintlichen Führungstreffer wird wegen eines Fouls an Goalie Nübel aberkannt.

Silvan Widmer holt mit Mainz gegen Stuttgart einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.
Silvan Widmer holt mit Mainz gegen Stuttgart einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.
sda
Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Bedient mit viel Übersicht Robin Fellhauer, der Augsburg in Führung bringt. Trotz der Vorlage verliert der FCA am Ende mit 1:2 in Leipzig. Seine Standards sorgen immer wieder für Gefahr. Im Anschluss an eine seiner Ecken erhält der FCA einen Handspenalty, den Schlotterbeck allerdings verschiesst. Auch Ribeiro kann die Vorarbeit Rieders nicht verwerten, trifft nach tollem Steckpass des Schweizers nur das Aluminium.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Sitzt beim Augsburger Gastspiel in Leipzig eine Gelbsperre ab.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Der Innenverteidiger schenkt den Mainzern in der zweiten Halbzeit beinahe das 0:2, doch mit einer spektakulären Grätsche kann er seinen eigenen Fehler wiedergutmachen. Nach 75 Minuten wird Jaquez ausgewechselt. Kurz darauf dreht sein Team mit einem spektakulären Doppelschlag die Partie. Am Ende heisst es dennoch 2:2 zwischen Mainz und Stuttgart.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Darf nach seiner Rotsperre wieder von Beginn an ran. Beim spektakulären 3:3 des SC Freiburgs gegen Leverkusen gelingt ihm zwar kein Skorerpunkt, er ist aber überall anzutreffen. Als Belohnung wählt ihn der «Kicker» ins Team der Runde.

Manzambi steht nach seiner Sperre gegen Leverkusen direkt wieder in der Startelf.
Manzambi steht nach seiner Sperre gegen Leverkusen direkt wieder in der Startelf.
Imago
Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Darf beim 3:3 gegen Leverkusen erneut über die volle Distanz ran. Der Innenverteidiger kommt vor dem 1:1-Ausgleich durch Kofane mit seiner Grätsche zu spät und kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

 

HSV

Miro Muheim

Führt den HSV beim 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg zum fünften Mal in dieser Saison als Captain aufs Feld. Nach seinem Freistoss wird Vuskovic im Strafraum gefoult. Der Kroate verwandelt den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Fehlte dem FC Köln wegen einer Muskelverletzung gegen Dortmund.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Der Nati-Captain kam beim überraschenden FA-Cup-Aus von Sunderland beim unterklassigen FC Port Vale erst in der Schlussphase ins Spiel und kann die 0:1-Niederlage nicht mehr abwenden.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Schär ist derzeit verletzt. Newcastle verliert ohne ihn mit 1:3 gegen Manchester City.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Kam beim 3:0-FA-Cup-Achtelfinal-Sieg von Leeds gegen Norwich wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zum Einsatz.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Ndoye und Nottingham Forrest scheiterten bereits zu Jahresbeginn im FA-Cup an Wrexham und hatten daher am Wochenende spielfrei.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter verliert auch das zweite Mailänder Stadtderby der Saison gegen AC Milan mit 0:1. Gleich zu Beginn hat Sommer Glück, dass Modric seinen fatalen Fehlpass im Aufbauspiel nicht bereits zur Führung nutzen kann. Beim einzigen Treffer des Spiels durch Estupiñán ist er dann allerdings chancenlos.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Akanji bleibt über 90 Minuten unauffällig. Beim Gegentreffer öffnet er den Raum, in welchen der Torschütze Estupiñán später einlaufen kann. Ansonsten lässt Inter wenige Chancen zu, verliert aber dennoch knapp mit 0:1 gegen den Stadtrivalen AC.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Fehlte seinem Team aufgrund einer Gelbsperre.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Wurde in der 66. Spielminute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag Bologna bereits 1:2 gegen Hellas Verona im Rückstand, dabei blieb es auch bis zum Ende.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Bleibt im Mailänder Derby ohne Einsatz.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Auch Jashari erhält keine Einsatzminuten.

 

Pisa

Michel Aebischer

Aebischer kam mit Pisa bei Juventus Turin mit 0:4 unter die Räder. Der Mittelfeldstratege stand dabei die gesamte Spielzeit auf dem Platz.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlte gegen Juve verletzungsbedingt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Kam wegen Oberschenkelproblemen gegen Florenz nicht zum Einsatz.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Sassuolo gastiert heute Abend bei Lazio Rom. Zuletzt spielte Ulisses Garcia zweimal über die volle Distanz.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Rodriguez kam gegen Getafe nicht zum Einsatz.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Cömert besorgt beim spektakulären 3:2-Sieg Valencias über Alaves in der 90. Minute den 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit gelingt Valencia per Penalty gar noch der Sieg. 

Cömert trifft für Valencia in der 90. Minute zum Ausgleich

Cömert trifft für Valencia in der 90. Minute zum Ausgleich

09.03.2026

 

Valencia

Filip Ugrinic

Auch Ugrinic stand beim Sieg Valencias über 74 Minuten auf dem Platz. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung lag sein Team noch mit 1:2 zurück.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Steht beim 1:1 von Sevilla gegen Rayo Vallecano über 84 Minuten auf dem Feld. 

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas steht gegen Rayo Vallecano nicht im Kader.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Der Keeper konnte sich gleich zu Beginn gegen Achraf Hakimi mit einer Fussabwehr auszeichnen. Beim Treffer von Barcola ist Köhn machtlos, da dessen Schuss von Teze noch unhaltbar abgefälscht wird. Ansonsten wenig gefordert. Dennoch ein wichtiger Faktor beim 3:1-Auswärtssieg der Monegassen gegen PSG.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Captain Zakaria hätte Monaco bereits nach 4 Minuten in Führung bringen können, doch er köpft freistehend über das Tor von PSG. Doch über die vergebene Chance dürfte Zakaria sich nach dem Abpfiff nicht weiter geärgert haben. Denn Monaco konnte die Partie in der französischen Hauptstadt mit 3:1 für sich entscheiden. 

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Kommt erst in der 70. Minute ins Spiel, sorgt dann aber nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Assist zum 3:0 für die Vorentscheidung. Am Ende dürfen sich Rennes und Embolo über einen 4:0-Auswärtssieg in Nizza freuen.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Kann sich beim Aluminium bedanken. Zunächst hat er bei einem Distanzschuss Glück, dass seine halbherzige Abwehr an den Pfosten prallt. Wenig später zögert er zu lange beim Herauslaufen und wird per Lupfer überwunden. Ein Freistoss aus dem Halbfeld unterschätzt der ehemalige Berner ebenfalls, doch auch bei diesem hat Mvogo Glück, dass der Pfosten ihn rettet. Lorient schien das Glück ohnehin gepachtet zu haben und erzielte mit einem Sonntagsschuss in der Nachspielzeit noch den schmeichelhaften 1:1-Ausgleich gegen Lille.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Brest schlägt Strasbourg mit 2:0. Mambimbi erhält keine Einsatzminuten.

Meistgelesen

Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung
Iran greift Nato-Mitglied Türkei erneut an +++ Israel soll brutalen Kriegsstoff eingesetzt haben
So starke Dominanz gab es noch nie – warum die Linke in Zürich so stark ist
Expertin warnt vor einer drohenden Krise, die auch uns schwer treffen wird
Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen

Fussball-News

Spielabbruch und 23 Rote Karten. Militärpolizei beendet üble Massenschlägerei in Brasilien

Spielabbruch und 23 Rote KartenMilitärpolizei beendet üble Massenschlägerei in Brasilien

«Kannst du doch nicht machen». Pascal Zuberbühler kritisiert FCB-Führung scharf

«Kannst du doch nicht machen»Pascal Zuberbühler kritisiert FCB-Führung scharf

Thun steht vor dem Coup. Die grössten Meister-Sensationen im europäischen Klub-Fussball

Thun steht vor dem CoupDie grössten Meister-Sensationen im europäischen Klub-Fussball

Frey sieht Gelb-Rot. GC rutscht tiefer in die Krise – Zuberbühler: «10 Platzverweise sind ein Zeichen»

Frey sieht Gelb-RotGC rutscht tiefer in die Krise – Zuberbühler: «10 Platzverweise sind ein Zeichen»

Bei Zweitliga-Duell in Deutschland. Fan zieht VAR-Bildschirm den Stecker – kuriose Panne mitten im Spiel

Bei Zweitliga-Duell in DeutschlandFan zieht VAR-Bildschirm den Stecker – kuriose Panne mitten im Spiel

Fussball-Videos

Zuberbühler: «Das ist ein No-Go für mich»

Zuberbühler: «Das ist ein No-Go für mich»

06.03.2026

Dzemaili: «Man muss Lichtsteiner Zeit geben»

Dzemaili: «Man muss Lichtsteiner Zeit geben»

06.03.2026

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. Mehr Infos unter www.bluenews.ch/final

04.03.2026

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Dickenmann: ein Name, der verpflichtet. Marcins Cousine Lara hat nicht nur in der Nati gespielt, sie hat die Nati geprägt. Der Aarau-Verteidiger über eine der erfolgreichsten Schweizer Fussballerinnen aller Zeiten.

06.03.2026

GC – Lausanne-Sport 2:3

GC – Lausanne-Sport 2:3

Super League | 29. Runde | Saison 25/26

08.03.2026

Zuberbühler: «Das ist ein No-Go für mich»

Zuberbühler: «Das ist ein No-Go für mich»

Dzemaili: «Man muss Lichtsteiner Zeit geben»

Dzemaili: «Man muss Lichtsteiner Zeit geben»

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

GC – Lausanne-Sport 2:3

GC – Lausanne-Sport 2:3

Mehr Videos