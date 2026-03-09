Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Moritz Meister Patrick Lämmle

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Der Schweizer Nati-Goalie kann beim 2:1-Auswärtssieg in Köln mit guten Reflexen den frühen Rückstand des BVBs verhindern. Auch zu Beginn der 2. Halbzeit pariert Kobel gegen Kaminski stark und sichert den Borussen die Führung. Ein abgefälschter Schuss des Kölner Stürmers verhindert jedoch kurz vor Schluss die zwölfte Weisse Weste des 28-Jährigen.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Fehlt seinem Klub gegen Hoffenheim wegen eines Muskelfaserrisses.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi steht bei der klaren 1:4-Niederlage der Gladbacher in München über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Lange hält der Abwehrriegel der «Fohlen», doch als Luis Díaz nach 33 Minuten schliesslich den Bann bricht, fällt Gladbach auseinander. Die Rote Karte gegen Teamkollege Rocco Reitz kurz vor der Pause macht die Aufgabe für den Nati-Verteidiger und seine Kollegen ungemein schwerer.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Wird beim 4:1-Auswärtssieg der Bremer erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Darf dennoch den Treffer von Patrice Covic auf dem Feld mit bejubeln.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 3:3 gegen den SC Freiburg über 90 Minuten auf der Bank.

Frankfurt Aurèle Amenda

Steht beim 0:0 gegen St. Pauli bereits zum vierten Mal hintereinander über die volle Distanz auf dem Spielfeld. Sein Fehlpass in der Schlussphase der Partie ermöglicht die beste Chance der Hamburger im zweiten Spielabschnitt.

Mainz 05 Silvan Widmer

Der Mainzer-Captain zeigt beim 2:2-Unentschieden gegen Stuttgart eine gewohnt solide Leistung. Er kann sowohl offensiv als auch defensiv immer wieder Akzente setzen. Sein Assist zum vermeintlichen Führungstreffer wird wegen eines Fouls an Goalie Nübel aberkannt.

Silvan Widmer holt mit Mainz gegen Stuttgart einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. sda

Augsburg Fabian Rieder

Bedient mit viel Übersicht Robin Fellhauer, der Augsburg in Führung bringt. Trotz der Vorlage verliert der FCA am Ende mit 1:2 in Leipzig. Seine Standards sorgen immer wieder für Gefahr. Im Anschluss an eine seiner Ecken erhält der FCA einen Handspenalty, den Schlotterbeck allerdings verschiesst. Auch Ribeiro kann die Vorarbeit Rieders nicht verwerten, trifft nach tollem Steckpass des Schweizers nur das Aluminium.

Augsburg Cédric Zesiger

Sitzt beim Augsburger Gastspiel in Leipzig eine Gelbsperre ab.

Stuttgart Luca Jaquez

Der Innenverteidiger schenkt den Mainzern in der zweiten Halbzeit beinahe das 0:2, doch mit einer spektakulären Grätsche kann er seinen eigenen Fehler wiedergutmachen. Nach 75 Minuten wird Jaquez ausgewechselt. Kurz darauf dreht sein Team mit einem spektakulären Doppelschlag die Partie. Am Ende heisst es dennoch 2:2 zwischen Mainz und Stuttgart.

Freiburg Johan Manzambi

Darf nach seiner Rotsperre wieder von Beginn an ran. Beim spektakulären 3:3 des SC Freiburgs gegen Leverkusen gelingt ihm zwar kein Skorerpunkt, er ist aber überall anzutreffen. Als Belohnung wählt ihn der «Kicker» ins Team der Runde.

Manzambi steht nach seiner Sperre gegen Leverkusen direkt wieder in der Startelf. Imago

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Darf beim 3:3 gegen Leverkusen erneut über die volle Distanz ran. Der Innenverteidiger kommt vor dem 1:1-Ausgleich durch Kofane mit seiner Grätsche zu spät und kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

HSV Miro Muheim

Führt den HSV beim 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg zum fünften Mal in dieser Saison als Captain aufs Feld. Nach seinem Freistoss wird Vuskovic im Strafraum gefoult. Der Kroate verwandelt den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1.

1. FC Köln Joël Schmied

Fehlte dem FC Köln wegen einer Muskelverletzung gegen Dortmund.

England

Sunderland Granit Xhaka

Der Nati-Captain kam beim überraschenden FA-Cup-Aus von Sunderland beim unterklassigen FC Port Vale erst in der Schlussphase ins Spiel und kann die 0:1-Niederlage nicht mehr abwenden.

Newcastle Fabian Schär

Schär ist derzeit verletzt. Newcastle verliert ohne ihn mit 1:3 gegen Manchester City.

Leeds United Noah Okafor

Kam beim 3:0-FA-Cup-Achtelfinal-Sieg von Leeds gegen Norwich wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zum Einsatz.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Ndoye und Nottingham Forrest scheiterten bereits zu Jahresbeginn im FA-Cup an Wrexham und hatten daher am Wochenende spielfrei.

Burnley Zeki Amdouni

Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter verliert auch das zweite Mailänder Stadtderby der Saison gegen AC Milan mit 0:1. Gleich zu Beginn hat Sommer Glück, dass Modric seinen fatalen Fehlpass im Aufbauspiel nicht bereits zur Führung nutzen kann. Beim einzigen Treffer des Spiels durch Estupiñán ist er dann allerdings chancenlos.

Inter Mailand Manuel Akanji

Akanji bleibt über 90 Minuten unauffällig. Beim Gegentreffer öffnet er den Raum, in welchen der Torschütze Estupiñán später einlaufen kann. Ansonsten lässt Inter wenige Chancen zu, verliert aber dennoch knapp mit 0:1 gegen den Stadtrivalen AC.

Bologna Remo Freuler

Fehlte seinem Team aufgrund einer Gelbsperre.

Bologna Simon Sohm

Wurde in der 66. Spielminute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag Bologna bereits 1:2 gegen Hellas Verona im Rückstand, dabei blieb es auch bis zum Ende.

Genua Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Bleibt im Mailänder Derby ohne Einsatz.

AC Milan Ardon Jashari

Auch Jashari erhält keine Einsatzminuten.

Pisa Michel Aebischer

Aebischer kam mit Pisa bei Juventus Turin mit 0:4 unter die Räder. Der Mittelfeldstratege stand dabei die gesamte Spielzeit auf dem Platz.

Pisa Daniel Denoon

Fehlte gegen Juve verletzungsbedingt.

Parma Sascha Britschgi

Kam wegen Oberschenkelproblemen gegen Florenz nicht zum Einsatz.

Sassuolo Ulisses Garcia

Sassuolo gastiert heute Abend bei Lazio Rom. Zuletzt spielte Ulisses Garcia zweimal über die volle Distanz.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez kam gegen Getafe nicht zum Einsatz.

Valencia Eray Cömert

Cömert besorgt beim spektakulären 3:2-Sieg Valencias über Alaves in der 90. Minute den 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit gelingt Valencia per Penalty gar noch der Sieg.

Cömert trifft für Valencia in der 90. Minute zum Ausgleich 09.03.2026

Valencia Filip Ugrinic

Auch Ugrinic stand beim Sieg Valencias über 74 Minuten auf dem Platz. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung lag sein Team noch mit 1:2 zurück.

Sevilla Djibril Sow

Steht beim 1:1 von Sevilla gegen Rayo Vallecano über 84 Minuten auf dem Feld.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas steht gegen Rayo Vallecano nicht im Kader.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Der Keeper konnte sich gleich zu Beginn gegen Achraf Hakimi mit einer Fussabwehr auszeichnen. Beim Treffer von Barcola ist Köhn machtlos, da dessen Schuss von Teze noch unhaltbar abgefälscht wird. Ansonsten wenig gefordert. Dennoch ein wichtiger Faktor beim 3:1-Auswärtssieg der Monegassen gegen PSG.

AS Monaco Denis Zakaria

Captain Zakaria hätte Monaco bereits nach 4 Minuten in Führung bringen können, doch er köpft freistehend über das Tor von PSG. Doch über die vergebene Chance dürfte Zakaria sich nach dem Abpfiff nicht weiter geärgert haben. Denn Monaco konnte die Partie in der französischen Hauptstadt mit 3:1 für sich entscheiden.

Stade Rennes Breel Embolo

Kommt erst in der 70. Minute ins Spiel, sorgt dann aber nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Assist zum 3:0 für die Vorentscheidung. Am Ende dürfen sich Rennes und Embolo über einen 4:0-Auswärtssieg in Nizza freuen.

Lorient Yvon Mvogo

Kann sich beim Aluminium bedanken. Zunächst hat er bei einem Distanzschuss Glück, dass seine halbherzige Abwehr an den Pfosten prallt. Wenig später zögert er zu lange beim Herauslaufen und wird per Lupfer überwunden. Ein Freistoss aus dem Halbfeld unterschätzt der ehemalige Berner ebenfalls, doch auch bei diesem hat Mvogo Glück, dass der Pfosten ihn rettet. Lorient schien das Glück ohnehin gepachtet zu haben und erzielte mit einem Sonntagsschuss in der Nachspielzeit noch den schmeichelhaften 1:1-Ausgleich gegen Lille.

Le Havre Felix Mambimbi

Brest schlägt Strasbourg mit 2:0. Mambimbi erhält keine Einsatzminuten.