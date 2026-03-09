Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Der Schweizer Nati-Goalie kann beim 2:1-Auswärtssieg in Köln mit guten Reflexen den frühen Rückstand des BVBs verhindern. Auch zu Beginn der 2. Halbzeit pariert Kobel gegen Kaminski stark und sichert den Borussen die Führung. Ein abgefälschter Schuss des Kölner Stürmers verhindert jedoch kurz vor Schluss die zwölfte Weisse Weste des 28-Jährigen.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Fehlt seinem Klub gegen Hoffenheim wegen eines Muskelfaserrisses.
Gladbach
Nico Elvedi
Elvedi steht bei der klaren 1:4-Niederlage der Gladbacher in München über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Lange hält der Abwehrriegel der «Fohlen», doch als Luis Díaz nach 33 Minuten schliesslich den Bann bricht, fällt Gladbach auseinander. Die Rote Karte gegen Teamkollege Rocco Reitz kurz vor der Pause macht die Aufgabe für den Nati-Verteidiger und seine Kollegen ungemein schwerer.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Wird beim 4:1-Auswärtssieg der Bremer erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Darf dennoch den Treffer von Patrice Covic auf dem Feld mit bejubeln.
Bayer Leverkusen
Jonas Omlin
Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 3:3 gegen den SC Freiburg über 90 Minuten auf der Bank.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Steht beim 0:0 gegen St. Pauli bereits zum vierten Mal hintereinander über die volle Distanz auf dem Spielfeld. Sein Fehlpass in der Schlussphase der Partie ermöglicht die beste Chance der Hamburger im zweiten Spielabschnitt.
Mainz 05
Silvan Widmer
Der Mainzer-Captain zeigt beim 2:2-Unentschieden gegen Stuttgart eine gewohnt solide Leistung. Er kann sowohl offensiv als auch defensiv immer wieder Akzente setzen. Sein Assist zum vermeintlichen Führungstreffer wird wegen eines Fouls an Goalie Nübel aberkannt.
Augsburg
Fabian Rieder
Bedient mit viel Übersicht Robin Fellhauer, der Augsburg in Führung bringt. Trotz der Vorlage verliert der FCA am Ende mit 1:2 in Leipzig. Seine Standards sorgen immer wieder für Gefahr. Im Anschluss an eine seiner Ecken erhält der FCA einen Handspenalty, den Schlotterbeck allerdings verschiesst. Auch Ribeiro kann die Vorarbeit Rieders nicht verwerten, trifft nach tollem Steckpass des Schweizers nur das Aluminium.
Augsburg
Cédric Zesiger
Sitzt beim Augsburger Gastspiel in Leipzig eine Gelbsperre ab.
Stuttgart
Luca Jaquez
Der Innenverteidiger schenkt den Mainzern in der zweiten Halbzeit beinahe das 0:2, doch mit einer spektakulären Grätsche kann er seinen eigenen Fehler wiedergutmachen. Nach 75 Minuten wird Jaquez ausgewechselt. Kurz darauf dreht sein Team mit einem spektakulären Doppelschlag die Partie. Am Ende heisst es dennoch 2:2 zwischen Mainz und Stuttgart.
Freiburg
Johan Manzambi
Darf nach seiner Rotsperre wieder von Beginn an ran. Beim spektakulären 3:3 des SC Freiburgs gegen Leverkusen gelingt ihm zwar kein Skorerpunkt, er ist aber überall anzutreffen. Als Belohnung wählt ihn der «Kicker» ins Team der Runde.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Darf beim 3:3 gegen Leverkusen erneut über die volle Distanz ran. Der Innenverteidiger kommt vor dem 1:1-Ausgleich durch Kofane mit seiner Grätsche zu spät und kann den Einschlag nicht mehr verhindern.
HSV
Miro Muheim
Führt den HSV beim 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg zum fünften Mal in dieser Saison als Captain aufs Feld. Nach seinem Freistoss wird Vuskovic im Strafraum gefoult. Der Kroate verwandelt den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1.
1. FC Köln
Joël Schmied
Fehlte dem FC Köln wegen einer Muskelverletzung gegen Dortmund.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Der Nati-Captain kam beim überraschenden FA-Cup-Aus von Sunderland beim unterklassigen FC Port Vale erst in der Schlussphase ins Spiel und kann die 0:1-Niederlage nicht mehr abwenden.
Newcastle
Fabian Schär
Schär ist derzeit verletzt. Newcastle verliert ohne ihn mit 1:3 gegen Manchester City.
Leeds United
Noah Okafor
Kam beim 3:0-FA-Cup-Achtelfinal-Sieg von Leeds gegen Norwich wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zum Einsatz.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Ndoye und Nottingham Forrest scheiterten bereits zu Jahresbeginn im FA-Cup an Wrexham und hatten daher am Wochenende spielfrei.
Burnley
Zeki Amdouni
Fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter verliert auch das zweite Mailänder Stadtderby der Saison gegen AC Milan mit 0:1. Gleich zu Beginn hat Sommer Glück, dass Modric seinen fatalen Fehlpass im Aufbauspiel nicht bereits zur Führung nutzen kann. Beim einzigen Treffer des Spiels durch Estupiñán ist er dann allerdings chancenlos.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Akanji bleibt über 90 Minuten unauffällig. Beim Gegentreffer öffnet er den Raum, in welchen der Torschütze Estupiñán später einlaufen kann. Ansonsten lässt Inter wenige Chancen zu, verliert aber dennoch knapp mit 0:1 gegen den Stadtrivalen AC.
Bologna
Remo Freuler
Fehlte seinem Team aufgrund einer Gelbsperre.
Bologna
Simon Sohm
Wurde in der 66. Spielminute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag Bologna bereits 1:2 gegen Hellas Verona im Rückstand, dabei blieb es auch bis zum Ende.
Genua
Benjamin Siegrist
Der Torhüter fehlt verletzt.
AC Milan
Zachary Athekame
Bleibt im Mailänder Derby ohne Einsatz.
AC Milan
Ardon Jashari
Auch Jashari erhält keine Einsatzminuten.
Pisa
Michel Aebischer
Aebischer kam mit Pisa bei Juventus Turin mit 0:4 unter die Räder. Der Mittelfeldstratege stand dabei die gesamte Spielzeit auf dem Platz.
Pisa
Daniel Denoon
Fehlte gegen Juve verletzungsbedingt.
Parma
Sascha Britschgi
Kam wegen Oberschenkelproblemen gegen Florenz nicht zum Einsatz.
Sassuolo
Ulisses Garcia
Sassuolo gastiert heute Abend bei Lazio Rom. Zuletzt spielte Ulisses Garcia zweimal über die volle Distanz.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Rodriguez kam gegen Getafe nicht zum Einsatz.
Valencia
Eray Cömert
Cömert besorgt beim spektakulären 3:2-Sieg Valencias über Alaves in der 90. Minute den 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit gelingt Valencia per Penalty gar noch der Sieg.
Valencia
Filip Ugrinic
Auch Ugrinic stand beim Sieg Valencias über 74 Minuten auf dem Platz. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung lag sein Team noch mit 1:2 zurück.
Sevilla
Djibril Sow
Steht beim 1:1 von Sevilla gegen Rayo Vallecano über 84 Minuten auf dem Feld.
Sevilla
Ruben Vargas
Vargas steht gegen Rayo Vallecano nicht im Kader.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Der Keeper konnte sich gleich zu Beginn gegen Achraf Hakimi mit einer Fussabwehr auszeichnen. Beim Treffer von Barcola ist Köhn machtlos, da dessen Schuss von Teze noch unhaltbar abgefälscht wird. Ansonsten wenig gefordert. Dennoch ein wichtiger Faktor beim 3:1-Auswärtssieg der Monegassen gegen PSG.
AS Monaco
Denis Zakaria
Captain Zakaria hätte Monaco bereits nach 4 Minuten in Führung bringen können, doch er köpft freistehend über das Tor von PSG. Doch über die vergebene Chance dürfte Zakaria sich nach dem Abpfiff nicht weiter geärgert haben. Denn Monaco konnte die Partie in der französischen Hauptstadt mit 3:1 für sich entscheiden.
Stade Rennes
Breel Embolo
Kommt erst in der 70. Minute ins Spiel, sorgt dann aber nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Assist zum 3:0 für die Vorentscheidung. Am Ende dürfen sich Rennes und Embolo über einen 4:0-Auswärtssieg in Nizza freuen.
Lorient
Yvon Mvogo
Kann sich beim Aluminium bedanken. Zunächst hat er bei einem Distanzschuss Glück, dass seine halbherzige Abwehr an den Pfosten prallt. Wenig später zögert er zu lange beim Herauslaufen und wird per Lupfer überwunden. Ein Freistoss aus dem Halbfeld unterschätzt der ehemalige Berner ebenfalls, doch auch bei diesem hat Mvogo Glück, dass der Pfosten ihn rettet. Lorient schien das Glück ohnehin gepachtet zu haben und erzielte mit einem Sonntagsschuss in der Nachspielzeit noch den schmeichelhaften 1:1-Ausgleich gegen Lille.
Le Havre
Felix Mambimbi
Brest schlägt Strasbourg mit 2:0. Mambimbi erhält keine Einsatzminuten.