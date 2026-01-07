Manuel Akanji erkämpft mit Inter Mailand den 2:0-Auswärtssieg gegen Parma Keystone

Dank des sechsten Siegs in Folge festigt Inter Mailand seine Spitzenposition in der Serie A. Yann Sommer und Manuel Akanji gewinnen das Duell mit Parmas Sascha Britschgi 2:0.

Keystone-SDA SDA

Nach Federico Dimarcos Treffer in der 42. Minute musste sich Inter bis tief in die Nachspielzeit gedulden, ehe der eingewechselte Marcus Thuram mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. Alle drei Schweizer standen über die volle Distanz auf dem Platz. In der Tabelle hat Inter nun vier Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen. Die AC Milan empfängt am Donnerstag Genoa.

In Bologna stand Remo Freuler erstmals seit seiner im November erlittenen Schulterverletzung wieder in der Startaufstellung. Die Partie gegen Atalanta Bergamo verlief für den Schweizer Nationalspieler jedoch nicht wie gewünscht. Bologna verlor 0:2, Freuler wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

Fiorentina verpasste beim Gastspiel gegen Lazio Rom den dritten Sieg aus den letzten vier Runden knapp. Die Viola kassierten den 2:2-Ausgleich in der 95. Minute per Penalty. Simon Sohm verfolgte das Geschehen erneut von der Ersatzbank aus.