Die Spieler des saudischen Rekordmeisters Al-Hilal in Jubelpose Keystone

Saudi-Arabiens Rekordmeister Al-Hilal sorgt mit einem 2:0-Sieg gegen Al-Ittihad in den Viertelfinals der asiatischen Champions League für einen Weltrekord.

Die Mannschaft des derzeit verletzt ausfallenden Topstars Neymar gewann wettbewerbsübergreifend ihr 28. Spiel in Folge, das war zuvor keinem Team gelungen.

Die bisherige Bestmarke hielt der walisische Klub The New Saints, der in der Saison 2016/17 27 Mal hintereinander siegreich blieb. Davor war das Team von Ajax Amsterdam rund um Johan Cruyff mit 26 Siegen de suite in der Saison 1971/72 45 Jahre lang der Rekordhalter gewesen.

Die meisten Vollerfolge hintereinander in der Super League schaffte der FC Basel zu Beginn der Saison 2003/04 mit 13 Siegen am Stück. Das ist gleichzeitig auch der Startrekord in der Super League. Je einen Sieg im Cup und im Europacup eingerechnet, kam der FCB damals wettbewerbsübergreifend auf 15 gewonnene Spiele in Serie.

SDA