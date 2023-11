Nuno Espirito Santo war seit Sommer 2022 in Saudi-Arabien tätig Keystone

Der aktuelle saudi-arabische Meister Al-Ittihad trennt sich von seinem portugiesischen Trainer Nuno Espirito Santo.

Im vergangenen August machten sich Gerüchte breit, dass Karim Benzema bei Al-Ittihad offenbar unglücklich ist. Der Super-Knipser soll nie auf dem Wunschzettel seines Trainers gestanden sein und ihm wurde die Captain-Binde verwehrt. Der Klub wies die Vorwürfe jedoch zurück.

Ob nun an dieser Geschichte was dran war oder nicht: Die Debatte ist vom Tisch. Al-Ittihad trennt sich von Trainer Nuno Espirito Santo. Das Team aus Dschidda, das neben Karim Benzema auch Ngolo Kanté in seinen Reihen hält, belegt in in der Liga derzeit nur Platz 6.

Nuno Espirito Santo führte Al-Ittihad in der vergangenen Saison zum Meistertitel. Zuvor hatte er in der England sehr erfolgreich Wolverhampton und erfolglos Tottenham trainiert.

sda