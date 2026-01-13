  1. Privatkunden
Wie im Mafia-Film Scharfschütze erschiesst Ex-Fussballboss an Beerdigung seiner Mutter 

dpa

13.1.2026 - 09:15

Der ehemalige Nationalistenchef wurde aus der Entfernung mit einem Schuss aus einer Langwaffe getötet. (Archivbild)
Der ehemalige Nationalistenchef wurde aus der Entfernung mit einem Schuss aus einer Langwaffe getötet. (Archivbild)
dpa

Tödliche Abrechnung wie in einem Mafia-Film: Auf Korsika wird ein Ex-Anführer der Nationalisten während der Beerdigung seiner Mutter erschossen. Schon 2008 entging die Insel-Grösse einem Mordanschlag.

,

DPA, Tobias Benz

13.01.2026, 09:15

13.01.2026, 11:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der frühere Nationalistenführer Alain Orsoni wurde auf Korsika während der Beerdigung seiner Mutter erschossen.
  • Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen bandenmässig organisierten Mordes.
  • Orsoni hatte eine lange und umstrittene Vergangenheit in der korsischen Politik und war bereits früher Ziel von Gewalt.
Mehr anzeigen

Auf Korsika ist der ehemalige Nationalistenchef Alain Orsoni bei der Beerdigung seiner Mutter erschossen worden. Der 71-Jährige sei am Nachmittag aus der Entfernung mit einem einzigen Schuss aus einer Langwaffe getötet worden, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft.

Wie französische Medien weiter berichten, seien Ermittlungen wegen bandenmässig organisierten Mordes eingeleitet worden. Orsoni, der auch Ex-Präsident des Fussballclubs AC Ajaccio war, war nach Medienberichten bereits 2008 einem Mordanschlag entkommen, während sein Bruder Guy 1983 erschossen wurde. 

Die genauen Hintergründe der Tat auf der von Bandenkriminalität und Abrechnungen geplagten französischen Mittelmeerinsel waren zunächst unklar.

Grosse Bindung an den AC Ajaccio

Nach seinem Engagement in der nach einer Unabhängigkeit der Insel strebenden Nationalistenbewegung lebte Orsoni Medienberichten zufolge zu seiner eigenen Sicherheit lange Zeit in Florida, Spanien und in Nicaragua, wo er unter anderem im Glücksspielsektor aktiv war.

Aus Südamerika soll er in den 90er Jahren zudem grossen Anteil an der Wiederbelebung seines Lieblingsvereins AC Ajaccio gehabt haben, der damals innert zehn Jahren aus der 7. Liga in die Ligue 1 zurückkehrte. 2025 wurde der Klub aufgrund finanzieller Unregelmässigkeiten aus der Ligue 2 in die 3. Liga zurückgestuft.

Nach seiner Zeit bei der nationalen Befreiungsfront Korsikas (FLNC) gründete Orsoni eine eigene Bewegung für Selbstbestimmung, die seine Gegner eher als eine «Bewegung für Geschäfte» bezeichneten, berichtete «Le Parisien». 

Für die rund 50 Teilnehmer an der Beerdigung in der kleinen Ortschaft Vero sei eine psychologische Betreuung in einem Krankenhaus in der Inselhauptstadt Ajaccio eingerichtet worden, berichteten der «Parisien» und die Zeitung «Corse-Matin».

