«Menschen wie ich gehören in den Fussball» sport, football, cssl, de, laesser_snippets, entertainment, blue_newsroom 31.01.2025

Alain Sutter war bis vor einem Jahr Sportchef beim FC St.Gallen. «Ich liebte meinen Job», hält er bei «Lässer» fest.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alain Sutter war sechs Jahre lang Sportchef beim FC St.Gallen. Ein Job, den er liebte.

Sutter legte einen hohen Stellenwert auf einen achtsamen und einfühlsamen Umgang mit den Spielern. Dies habe ihn an seinem Job am meisten fasziniert.

Eine Rückkehr ins Fussball-Geschäft schliesst Sutter nicht aus. Er ist der Überzeugung, dass Menschen, die so ticken wie er, im Fussball etwas bewirken können. Mehr anzeigen

Knall im Januar 2024: Der FC St.Gallen trennt sich von Sportchef Alain Sutter. «Ich habe den Job geliebt», blickt Sutter bei «Lässer» auf seine Zeit in der Ostschweiz zurück.

Als Sportchef stand bei ihm der Spieler als Mensch im Vordergrund. Er wollte stets ein Umfeld schaffen, in dem sich die Spieler entfalten, gross und stark werden können. «Es war schön zu sehen, dass es funktioniert. Die Zeit beim FCSG war auf ganz vielen Ebenen hoch erfolgreich.»

«Sei achtsam mit jedem Wort»

Sutter führte seine Aufgabe mit Bedacht aus. «Ich war mir als Sportchef immer bewusst: Sei achtsam mit jedem Schritt und jedem Wort. Es löst etwas aus.»

Seit einem Jahr geht Sutter der Aufgabe als Sportchef nicht mehr nach. Ob er jemals wieder ins Fussball-Geschäft zurückkehrt? Der 57-Jährige schliesst dies nicht aus. «Es ist wichtig, dass Menschen wie ich im Fussball drin sind. Menschen, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das tut dem Fussball gut. Ich konnte viel bei den Menschen bewirken.»

Sutter kommt unter Druck in Höchstform

Dass schlussendlich neben dem Menschen auch die Resultate zählen, ist sich Sutter bewusst. Als Sportchef musste er auch konsequent sein und schwierige Entscheide durchsetzen.

Laut eigener Aussage ist Sutter ein Mensch, der unter Druck in Höchstform kommt. Es gebe aber auch Menschen, die in Drucksituationen hyperventilieren würden. Darum ist Sutter der Meinung, dass Typen wie er in den Fussball gehören und etwas bewirken könnten.

Die Achtsamkeit und das Feingefühl für Menschen und Situationen leben zu können, war für ihn das faszinierendste an seinem Job als Sportchef, den er in St.Gallen sechs Jahre lang ausübte.

Die ganze Sendung «Lässer»

«Lässer» mit Alain Sutter Alain Sutter gehörte zu den schillerndsten Fussballern der Neunziger. Nach seiner Aktivkarriere macht er auch als Experte und Sportchef eine gute Falle. Bei «Lässer» spricht der Berner über seinen spannenden Wandel auf und neben dem Fussballplatz. 31.01.2025

... und hier als Podcast