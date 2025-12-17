  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Alarmstufe Rot für FCB-Trainer Magnin

SDA

17.12.2025 - 05:01

Nachdenklich: FCB-Cheftrainer Ludovic Magnin braucht gegen Luzern dringend Punkte
Nachdenklich: FCB-Cheftrainer Ludovic Magnin braucht gegen Luzern dringend Punkte
Keystone

Ludovic Magnin erlebt keine beschauliche Adventszeit. In den beiden Runden vor der Weihnachtspause braucht Basels Trainer am Mittwoch in Luzern und am Samstag gegen Servette dringend Punkte und Tore.

Keystone-SDA

17.12.2025, 05:01

Erst seit 17 Super-League-Spielen steht Ludovic Magnin beim FCB in der Verantwortung, doch der Druck ist schon gewaltig. Platz 4 und vor allem die viertschwächste Offensive der Liga – nur Lugano, GC und Winterthur jubeln seltener über ein Tor – entsprechen nicht dem Selbstverständnis des Schweizer Meisters. Zudem scheint der ehemalige Schweizer Internationale den Draht zu seinem Starspieler Xherdan Shaqiri noch nicht so richtig gefunden zu haben. Beim trostlosen 0:0 gegen Lausanne am Sonntag blieb der Zauberfuss über eine Stunde auf der Bank.

In der Tabelle ist noch nichts Gravierendes passiert. Kein Team agiert konstant und konnte sich absetzen. Obwohl der FCB nur eines der letzten sechs Spiele gewann und dabei viermal kein Tor erzielte, liegt die Titelverteidigung für die Basler noch absolut in Reichweite. Damit dies so bleibt, sind nun Siege gefordert, gegen das formschwache Luzern erst recht.

Fricks ausgezeichnete Bilanz gegen Magnin

Aus den letzten fünf Spielen holte das Team von Mario Frick einen mickrigen Punkt – bei 14 Gegentoren. Gegen wen, wenn nicht die Schiessbude aus der Zentralschweiz, will der FC Basel wieder einmal treffen? Doch aufgepasst: Luzern war für den FCB zuletzt kein gutes Pflaster. Seit genau zwei Jahren hat man dort in drei Partien nicht mehr gewonnen. Geradezu überragend ist die Bilanz von Mario Frick als Trainer gegen Ludovic Magnin: In den letzten acht Duellen gewann viermal der Liechtensteiner, viermal gab es ein Unentschieden.

Klar ist: Auf ein Erfolgserlebnis sind beide Teams dringend angewiesen. Luzern droht schon früh die Qualifikation für die Meisterrunde der Top 6 aus den Augen zu verlieren und im schlimmsten Fall sogar in den Abstiegsstrudel gerissen zu werden. Im Fall von Magnin ist schwer vorstellbar, dass der 46-jährige Waadtländer im neuen Jahr noch auf der Bank des FCB sitzt, sollte er beim Drittletzten Luzern am Mittwoch und zuhause gegen den Viertletzten Servette nicht gewinnen.

YB auf Kurs, GC im freien Fall

Besser als in Basel sind die Vibes bei YB, das zurück an die Spitze will und mit dem Trainer-Rückkehrer Gerardo Seoane eine Rückbesinnung auf alte Werte anstrebt. Nach 17 Runden weisen die Berner neun Punkte mehr auf als zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. Noch ist nicht alles Gold, aber nach dem prestigeträchtigen Sieg in der Europa League gegen das französische Spitzenteam Lille und dem Pflichterfolg am Sonntag über Luzern haben die Young Boys gegen GC die Chance, sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Beim Rekordmeister aus Zürich wackelt der Stuhl von Trainer Gerald Scheiblehner. Sollten die Grasshoppers zum vierten Mal in Folge verlieren (zuletzt dreimal ohne Torerfolg), würden sie mit 14 Punkten so schlecht dastehen wie noch nie seit Einführung der Super League. Selbst in der Abstiegssaison 2018/19 standen sie nach 18 Runden besser da.

Zum Direktkampf an Strich kommt es im Letzigrund zwischen dem FC Zürich (7.) und Lugano (6.). Alle drei Partien vom Mittwoch werden um 20.30 Uhr angepfiffen.

Meistgelesen

Trump fordert von Maduro Rückgabe von Öl und Land +++ Präsident weitet Einreiseverbote aus
Volksvertreter erhielten über Nacht halbe Million Mails – Bürgerliche wütend
Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel

Videos aus dem Ressort

Winterthur – Thun 1:4

Winterthur – Thun 1:4

Super League | 18. Runde | Saison 25/26

16.12.2025

St.Gallen – Sion 3:1

St.Gallen – Sion 3:1

Super League | 18. Runde | Saison 25/26

16.12.2025

Rückwärts immer, vorwärts nimmer

Rückwärts immer, vorwärts nimmer

STORY: Es sieht lustig aus, und fühlt sich für «normale» Vorwärtsgeher auch lustig an. Eine in der Antarktis auf ihre Abholung wartende Gruppe von Marathonläufern ist auf die Idee des wohl ersten Rückwärtslaufwettbewerbs auf dem südlichsten Kontinent gekommen. Eine Meile, also rund 1,6 Kilometer, ging es so durch den Schnee, auf gefrorenem Boden.  Gewinner war ein Teilnehmer aus Kanada, der sich am Montag über diese Ehre sowie die guten Bedingungen im Camp am Union-Gletscher freute. O-Ton Frederic Aubry, Läufer:  "Es ist sehr warm heute, ich glaube, es sind so minus fünf Grad. Es gibt kaum Wind. Und der Boden ist hart genug, um zu laufen und ein gutes Tempo zu halten. Es war wirklich perfekt.» Er wurde auch gefragt, wie er ein derartiges Bewegungstalent wohl erworben habe. «Ich glaube, es liegt an meiner Fussballerfahrung, ich habe als Kind gespielt. Dort habe ich die sehr nützliche Fähigkeit entwickelt, rückwärtszulaufen.“  Auch bei den Damen verwies eine Kanadierin die Konkurrenz auf die Plätze. Spass schien das Ganze ohnehin zu bringen, einige Stürze waren vermutlich eingepreist. Die Läufer waren eigentlich für einen Antarktis-Eismarathon am Wochenende angereist.

16.12.2025

Winterthur – Thun 1:4

Winterthur – Thun 1:4

St.Gallen – Sion 3:1

St.Gallen – Sion 3:1

Rückwärts immer, vorwärts nimmer

Rückwärts immer, vorwärts nimmer

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

FIFA The Best Awards. Dembélé und Bonmatí triumphieren bei FIFA-Gala in Katar

FIFA The Best AwardsDembélé und Bonmatí triumphieren bei FIFA-Gala in Katar

Transfer-Ticker. Schweizer Trainer-Legende unterschreibt in Ghana ++ Ajax holt wertvollsten Vereinslosen

Transfer-TickerSchweizer Trainer-Legende unterschreibt in Ghana ++ Ajax holt wertvollsten Vereinslosen

Wie bei einem Kindergeburtstag. Bei diesem FIFA-Turnier werden in fünf Spielen vier Pokale vergeben

Wie bei einem KindergeburtstagBei diesem FIFA-Turnier werden in fünf Spielen vier Pokale vergeben