Alayah Pilgrim fällt mit einem Knorpelschaden aus Keystone

Alayah Pilgrim fällt verletzt aus. Wie die 22-Jährige auf Instagram mitteilt, muss sie wegen einem Knorpelschaden pausieren.

Keystone-SDA SDA

«Ich hatte diese Verletzung bereits vor zwei Jahren», schreibt die Alayah Pilgrim. Sie wisse deswegen, was es fordere: Geduld, Zeit und mentale Stärke, um mit Ungewissheit zu leben. Denn für ihre Verletzung gebe es keinen klaren Zeitplan.

Von Mai bis September 2024 war die Stürmerin der AS Roma bereits einmal mit einem Knorpelschaden ausgefallen. In der laufenden Saison kam die Schweizer Nationalspielerin für ihren Klub auf 23 Einsätze (4 Tore).