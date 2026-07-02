Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Alessandro Romano wechselt innerhalb der italienischen Serie A von der AS Roma zu Cagliari.

Alessandro Romano will sich bei Cagliari wie zuvor beim Zweitligisten Spezia einen Stammplatz erkämpfen

Romano unterschrieb beim Klub aus Sardinien einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2032. Wie die involvierten Parteien mitteilten, wird der 20-jährige Mittelfeldspieler zunächst ausgeliehen. Cagliari ist zur definitiven Übernahme verpflichtet, sobald bestimmte sportliche Bedingungen erfüllt sind.

Romano stammt aus dem Nachwuchs des FC Winterthur. 2022 wechselte er in die Organisation der AS Roma, bei der er im Januar dieses Jahres seine ersten Teileinsätze in der Serie A absolvierte. Kurz darauf wechselte er leihweise zu Spezia in die Serie B und gehörte dort zum Stammpersonal.