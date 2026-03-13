Alessandro Vogt muss eine kleine Zwangspause einlegen Keystone

Alessandro Vogt muss wegen einer leichten Knieverletzung drei Wochen pausieren.

Keystone-SDA SDA

Wie der Topskorer des FC St. Gallen gegenüber SRF sagte, zog er sich am letzten Wochenende im Super-League-Match gegen den FC Basel (3:0) einen Innenband-Anriss zu.

Der 21-jährige Stürmer, dessen Wechsel zu Hoffenheim im Sommer in dieser Woche bekannt wurde, wird die Ligaspiele gegen Lugano (am Samstag) und beim FC Sion (am Samstag in einer Woche) verpassen. Zudem steht er für die Schweizer Nationalteams während der Länderspiel-Pause am Ende des Monats nicht zur Verfügung.