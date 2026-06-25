Der ehemalige St. Galler Alessio Besio schliesst sich nach Stationen in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg und beim Drittligisten Verl dem VfL Wolfsburg an. (Archivbild)

Der 23-jährige Stürmer aus der Ostschweiz, der in der letzten Saison leihweise beim SC Verl in der 3. Liga spielte, unterschrieb bei den Hessen einen bis Sommer 2030 gültigen Vertrag.

Besio wechselte 2023 von seinem Stammklub St. Gallen zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Während seiner Leihe nach Verl empfahl er sich mit 18 Toren und 12 Vorlagen in 36 Spielen für eine höhere Aufgabe.

«Alessio ist ein vielversprechender Flügelspieler mit grossem Potenzial. Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern», wird Wolfsburgs Schweizer Sportchef Pirmin Schwegler in der Mitteilung zitiert.