Alex Frei: «Moral und Ethik ist Auslegungssache»

Fabio Celestini trainerit ab sofort in Russland. sda

Fabio Celestini führte den FC Basel an die Spitze. Statt nun die Champions League anzupeilen, wechselt der Romand nach Russland. Reaktionen von Alex Frei, Rolf Fringer und einigen FCB-Fans zu seinem überraschenden Wechsel.

Was blue Sport-Kommentator Daniel Romano im Vorfeld exklusiv ankündigte, wurde am Freitagnachmittag Gewissheit. Fabio Celestini wechselt zu ZSKA Moskau – der 49-Jährige unterschrieb für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Spielzeit.

blue Sport Experte Rolf Fringer meint zum Transfer: «Ich hätte ihm nach diesem Double mit dem FC Basel einen Klub in einer der grossen europäischen Ligen gewünscht. Aber anscheinend hat er da kein Angebot gekriegt. Er hat sich entschieden, lieber ZSKA Moskau zu trainieren und da einen guten Vertrag zu unterschreiben als am Ende klublos dazustehen. Ein Transfer, der Fragen aufwirft. Aber ich will jetzt nicht die Moral-Keule schwingen.»

Sein früherer Mitspieler Alex Frei – die beiden standen für die Nati insgesamt 17 Spiele gemeinsam auf dem Platz – sagt kurz und bündig zum Wechsel nach Moskau: «Moral und Ethik ist Auslegungssache.»

FCB-Fans zeigen sich in den sozialen Medien verwundert

«Unglaublich, ich habe Fabio sehr geschätzt. Er hat auch hervorragende Arbeit geleistet in Basel. Aber jetzt Moskau? Nur wegen des Geldes, oder gab es keine anderen Angebote? Da wäre er besser in Basel geblieben und hätte auch international spielen können😉, hält «Deperado74» auf Instagram fest.» An gleicher Stelle kommentiert «joggelisprinter»: «Sehr unverständlich und schad …😕».

«ROT-BLAU, aber doch nid so.😖», findet ein inoffzieller Basel-Kanal. Ein «Robertoo» aus Basel sieht eine düstere Zukunft auf Celestini zukommen: «Karriereende loading …»

«Misshuu» resümiert: «Sehr schade Fabio, das hätte ich echt nicht erwartet. Aber so täuscht man sich in Menschen.»

Kann man mit einem Move alle sympathien verspielen?



Fabio Celestini: Ja!#rotblaulive https://t.co/zXnAuKriju — JoggelusWil📯🐦 (@JoggelusWil) June 20, 2025

Und ich dachte immer, Sion sei der Tiefpunkt einer Trainerkarriere. — Sandro Compagno 🎗️ (@Sandman_Zurich) June 20, 2025

Irriterend und beschämend #ZeigtMitDemFinger — Dominik “Domingo” Donzé (@DominikDonze) June 20, 2025

Zum Militärklub ZSK Moskau. Was für ein Scheisswechsel. Da hätte es bestimmt bessere Optionen gehabt, Fabio. Viel Spass bei den internationalen Spielen mit dem ZSK.... oh wait! #rotblaulive #TschüssCelestini — Chris Alba (@AlbaChris73) June 20, 2025

Und mit däm het sich dr Stolz und s wohlwolle für dr Celestini verabschidet. Schad bisch so Fabio. #rotblaulive pic.twitter.com/2gGLUbcu9T — Dr Aastössig (@xcrookedxedgex) June 20, 2025

Im Gerhard-Schröder-Pokal für ehemalige FCB-Trainer: Gold für Celestini, Silber für Abascal, Bronze für Yakin #rotblaulive https://t.co/ZY5M3yYVd7 — Niklas Zimmermann (@ziniklas) June 20, 2025

Wer startet die Petition um Celestini den CH-Pass zu entziehen? From Hero to Zero in Rekordgeschwindigkeit #rotblaulive — joggelihunter (@joggelihunter) June 20, 2025

Ah so, der ZSKA (Zentraler Sportclub der Armee) soll es also definitiv sein. An diesem Punkt wo Celestini aktuell in seiner Karriere steht gibt es absolut keinen Grund ausser einen dicken Batzen. Wie kann ein Mensch so schnell so viel Aura verlieren?#rotblaulive — Simu1893 (@simoninski) June 20, 2025

Celestini machts mir grad sehr einfach Ihn nicht zu vermissen....#rotblaulive — Nobody (@Rotblaulive1893) June 20, 2025

Rot ist Basel und schwarz Getafe, klassischer Fall von verpokert. #rotblaulive pic.twitter.com/aC2RrdknQq — sischsamstigznacht (@loswiedfuerwehr) June 20, 2025

Videos zum Thema

Basel-Meistertrainer Fabio Celestini Fabio Celestini spricht über den unglaublichen Weg des FCB vom letzten Tabellenrang zurück an die Spitze, über Xherdan Shaqiri und darüber, ob er FCB-Trainer bleibt. Weitere Gäste von Stefan Eggli: FCB-Spieler Dominik Schmid und Pascal Zuberbühler. 27.05.2025

Streller: «Basel wird Fabio Celestini ewig dankbar sein» blue Sport Experte Marco Streller ordnet die Arbeit von FCB-Meistertrainer Fabio Celestini ein und sagt, wieso er den 49-Jährigen den Sprung ins Ausland zutraut. 12.05.2025