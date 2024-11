Schär: «Hatte nicht nur gute Erfahrungen mit Nagelsmann»

Fabian Schär ist im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport zu Gast. Der Innenverteidiger hatte immer wieder schwierige Zeiten in seiner Karriere. So degradierte ihn etwa einst in Hoffenheim der heutige DFB-Coach Julian Nagelsmann.

13.11.2024