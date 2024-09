Mit Alexandra Popp tritt die bekannteste deutsche Fussballerin aus dem Nationalteam zurück Keystone

Alexandra Popp bestreitet am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien ihr letztes Länderspiel mit dem deutschen Fussball-Nationalteam.

Der DFB bestätigte den Rücktritt und das Abschiedsspiel im Oktober. Alexandra Popp (33) war Torjägerin und Captain des deutschen Frauen-Nationalteams.

Popps Rücktritt hatte sich nach den Olympischen Sommerspielen in Paris angedeutet. Nach dem Gewinn von Bronze in Frankreich hatte sie noch offengelassen, ob sie 2025 bei der Europameisterschaft in der Schweiz noch dabei sein wird.

Alexandra Popp gilt in Deutschland als Identifikationsfigur. Sie bestreitet gegen Australien ihr 145. Länderspiel (67 Tore). Den grössten Erfolg feierte sie mit Deutschland mit dem Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro.

