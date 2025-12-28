Drittes Turniertor, mit Algerien im Achtelfinal: Riyad Mahrez Keystone

Algerien mit dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie steht am Afrika-Cup erstmals seit 2019 wieder in den Achtelfinals.

Keystone-SDA SDA

Algerien steht nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum als Gruppensieger fest. Der Sieg gegen Burkina Faso fiel mit 1:0 dank eines Penaltys von Riyad Mahrez mager aus – und wurde vielleicht teuer bezahlt. YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam musste bereits nach zwölf Minuten verletzt vom Platz.

Algerien hatte lange auf einen solchen Erfolg gewartet. Nach ihrem zweiten Triumph am Afrika-Cup 2019 blieben die Nordafrikaner an den letzten zwei Turnieren in der Vorrunde hängen. Mahrez ist mit nun drei Toren aktueller Turnier-Topskorer.