  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Petkovic-Team überzeugt Algerien am Afrika-Cup erstmals seit 2019 im Achtelfinal

SDA

28.12.2025 - 20:55

Drittes Turniertor, mit Algerien im Achtelfinal: Riyad Mahrez
Drittes Turniertor, mit Algerien im Achtelfinal: Riyad Mahrez
Keystone

Algerien mit dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie steht am Afrika-Cup erstmals seit 2019 wieder in den Achtelfinals.

Keystone-SDA

28.12.2025, 20:55

28.12.2025, 21:06

Algerien steht nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum als Gruppensieger fest. Der Sieg gegen Burkina Faso fiel mit 1:0 dank eines Penaltys von Riyad Mahrez mager aus – und wurde vielleicht teuer bezahlt. YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam musste bereits nach zwölf Minuten verletzt vom Platz.

Afrika-Kenner Otto Pfister. «Petkovic macht super Arbeit, er kann mit Algerien den Afrika-Cup gewinnen»

Afrika-Kenner Otto Pfister«Petkovic macht super Arbeit, er kann mit Algerien den Afrika-Cup gewinnen»

Algerien hatte lange auf einen solchen Erfolg gewartet. Nach ihrem zweiten Triumph am Afrika-Cup 2019 blieben die Nordafrikaner an den letzten zwei Turnieren in der Vorrunde hängen. Mahrez ist mit nun drei Toren aktueller Turnier-Topskorer.

Meistgelesen

Das Geheimnis hinter dem Klavierduett von Kate und Charlotte
Schönebergers Hotelroutine «das Ekelhafteste dieser Welt»
Davos verpasst trotz Sieg gegen Team Canada die direkte Halbfinal-Qualifikation

Videos aus dem Ressort

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

23.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

17.12.2025

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Serie A. Inter schlägt Atalanta und erobert die Tabellenspitze zurück

Serie AInter schlägt Atalanta und erobert die Tabellenspitze zurück

Premier League. Traumpass von Xhaka und doch nur ein Punkt für Sunderland

Premier LeagueTraumpass von Xhaka und doch nur ein Punkt für Sunderland

Serie A. Milan besiegt Verona und übernimmt vorläufig die Tabellenführung

Serie AMilan besiegt Verona und übernimmt vorläufig die Tabellenführung

Du bist zwischen 17 und 95?. Das ist der weltbeste Fussballer deines Jahrgangs

Du bist zwischen 17 und 95?Das ist der weltbeste Fussballer deines Jahrgangs

Gänsehaut-Moment in Anfield. Diogo Jotas Kinder begleiten Liverpool-Stars auf den Platz

Gänsehaut-Moment in AnfieldDiogo Jotas Kinder begleiten Liverpool-Stars auf den Platz

Afrika-Cup. Nigeria steht als zweites Team im Achtelfinal

Afrika-CupNigeria steht als zweites Team im Achtelfinal