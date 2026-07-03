Die Niederlage im WM-Sechzehntelfinal gegen die Schweiz bedeutet für Algeriens Captain Riyad Mahrez auch das Ende seiner internationale Karriere.

Der 35-jährige Offensivspieler bestätigte im Anschluss an das 0:2 in Vancouver in einem Interview: «Das war mein letztes Spiel für Algerien.»

Mahrez, der bei dieser WM beim 3:3 in der Vorrunde gegen Österreich doppelt traf, kommt auf 119 Länderspiele und 40 Tore. In beiden Kategorien belegt er den 2. Rang. Nur Defensivspieler Aissa Mandi liegt bei den Einsätzen (122) für Algerien vor ihm und nur Islam Slimani (46) gelangen mehr Treffer.

Nach Stationen bei Leicester City und Manchester City steht Mahrez mittlerweile bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag.