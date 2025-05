Asiatischer Champions-League-Sieger Alioski erklärt, warum er den grössten Teil der Stadion-Party verpasste

Alioski 05.05.2025

Gianni Alioski holte mit Al-Ahli am Samstag in Dschidda den Titel in der Champions League. Seither feiern der ehemalige YB-Junior und seine prominenten Teamkollegen Kessié, Firmino oder Mahrez. Ohne Alkohol. «Es wird viel gesungen», sagt Alioski zu blue Sport.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der schweizerisch-nordmazedonische Doppelbürger Gianni Alioski nimmt sich zwischen all den Champions-League-Feierlichkeiten kurz Zeit für blue Sport.

Alioski verrät, weshalb er den grössten Teil der Party im Stadion verpasst hat und schwärmt von der Fahrt mit dem Party-Bus durch Dschidda. «Das war der pure Wahnsinn.»

Die Frage, ob er nun im Sommer eventuell in die Schweiz zurückkehre, kann Alioski noch nicht beantworten. «Lassen Sie mich doch zuerst mal richtig feiern. Champions-League-Sieger wird man nicht jeden Tag», sagt er. Mehr anzeigen

Herzliche Gratulation, Sie haben es geschafft und mit Al-Ahli die Champions League gewonnen. Wie war's?

Schon vor dem Final am Samstag war ganz Dschidda aufgeregt. Man konnte den Final kaum erwarten. Und dann holen wir den Titel. Es war fantastisch für uns Spieler, den Klub und die Fans. Es ist der erste Champions-League-Titel für Al-Ahli. Vor zwei Jahren sind wir noch abgestiegen und jetzt dieser Erfolg.

Höhenflug mit Al-Ahli: Alioski jubelt auf der 2. Etage.

Und wie war die Feier?

Der grösste Teil der Party nach dem Finalsieg am Samstag im Stadion habe ich leider verpasst, weil ich in die Dopingkontrolle musste. Am Sonntag fuhren wir mit dem Party-Bus durch Dschidda. Die ganze Stadt war auf den Beinen und jubelte uns zu. Das war der pure Wahnsinn. Aber die Feierlichkeiten sind noch längst nicht fertig. Wir werden jeden Tag irgendwohin eingeladen. Heute steigt ein Fest auf dem Sportministerium.

Haben auch die ausländischen Fussballer wie Sie oder Roberto Firmino ohne Alkohol gefeiert?

Ja. Klar haben wir uns ans Alkoholverbot gehalten.

Dann wenigstens eine Sieger-Zigarre?

Die hat es gegeben. Aber vor allem wurde viel gesungen.

Wie hoch ist Ihre Siegprämie und wo werden Sie diese investieren?

Gianni Allioski strahlt mit dem Pokal um die Wette. zVg

Das bleibt unter uns. (Lacht).

Aufgrund der Ausländerregel durften Sie und Firmino nur in der Champions League spielen. Heisst das jetzt, dass die Saison für Sie nun vorbei ist und Sie in die Ferien dürfen?

Nein, ich trainiere natürlich bis zum Saisonende. Erstens habe ich einen Vertrag hier bis im Sommer, den ich voll durchziehe. Zweitens will ich fit bleiben für die Nationalmannschaft.

Ihr Vertrag läuft aus, können Sie sich eine Rückkehr im Sommer in die Schweiz vorstellen?

Lassen Sie mich doch zuerst mal richtig feiern. Champions-League-Sieger wird man nicht jeden Tag.

