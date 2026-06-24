Alisha Lehmann hat sich mit ihrem Partner Montel McKenzie verlobt. Der Antrag fand an einem Strand statt. Auf Instagram teilt das Paar Bilder mit der Öffentlichkeit.

Darum geht’s Alisha Lehmann ist verlobt.

Ihr Partner Montel McKenzie hat Lehmann an einem Strand den Antrag gemacht.

Lehmann und McKenzie hatten im Januar 2026 ihre Liebe öffentlich gemacht.

Alisha Lehmann hat sich verlobt. Im Januar 2026 machte die Nati-Spielerin ihre Liebe zu Montel McKenzie öffentlich. Am Mittwochnachmittag hat sie ihre Verlobung mit ihrem Partner bekanntgegeben. Das Paar teilte die Neuigkeit über Instagram mit gemeinsamen Fotos.

Auf dem Bild ist Lehmann gemeinsam mit ihrem zukünftigen Ehemann zu sehen. McKenzie hat ihr den Bildern zufolge einen Antrag am Strand gemacht. «Forever & Always», auf Deutsch: «für immer und ewig», schreiben die beiden in den sozialen Medien.

Der Beitrag löste innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Reaktionen aus. Fans und Wegbegleiter gratulierten dem Paar in den Kommentaren zur bevorstehenden Hochzeit. Wann und wie die Hochzeit stattfinden wird, ist öffentlich noch nicht bekannt.