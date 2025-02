Alisha Lehmann fehlt der Schweiz Ende Monat für den Auftakt der Nations League. Bild: Keystone

Die Schweizerinnen starten ohne Alisha Lehmann ins EM-Jahr.

Keystone-SDA, sda SDA

Die Spielerin von Juventus Turin muss wegen einer Oberschenkelverletzung für die Schweizer Spiele der Nations League Ende Februar Forfait erklären. Für Lehmann rückt Alena Bienz vom 1. FC Köln ins Aufgebot nach.

Das Schweizer Nationalteam spielt am Freitag, 21. Februar, in Zürich gegen Island und am Dienstag, 25. Februar, in Stavanger gegen Norwegen.