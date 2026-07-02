Der Italiener Francesco Baraldo Sano ist seit 2023 Chefkoch der Schweizer Nati. Der Italiener verrät blue Sport, wie lange er täglich in der Küche steht und was auf die Teller von Xhaka, Manzambi & Co. kommt.

Nati-Koch Francesco Baraldo Sano «Alle Spieler essen nach den Spielen entweder Pizza oder Hamburger in der Kabine»

Darum geht’s Der italienische Koch Francesco Baraldo Sano steht für die Nati-Stars mindestens 10 Stunden täglich in der Küche.

blue Sport verrät er, warum er im Gegensatz zu anderen Nationalteams darauf verzichtet hat, Lebensmittel in die USA mitzunehmen.

Er erzählt auch, was vor den Spielen auf den Tisch kommt und warum Hamburger und Pizza nach den Partien ganz okay sind.

Francesco, wie viele Stunden pro Tag stehst du in der Küche?

Francesco Baraldo Sano: Im Schnitt dürften es ungefähr 10 Stunden täglich sein. Während der ersten Tage in einem neuen Hotel können es auch bis zu 14 Stunden werden, bis in der Küche alles eingespielt ist.

Die Natispieler haben einen Staff von rund 30 Leuten hier an der WM, der sich um sie kümmert. Wie gross ist dein Staff in der Küche?

Fürs Mittagessen und Abendessen umfasst die Küchen-Crew rund acht Personen. Fürs Frühstück brauchts ein bisschen weniger, weil das Buffet auch kleiner ist.

Stehst du auch selbst hinter dem Herd?

Ich mache alles. Ich organisiere die Zutaten, schreibe die Rezepte, gebe in der Küche Anweisungen und kontrolliere auch. Aber natürlich arbeite ich auch mit, wie alle anderen Köche.

Was kommt vor den Spielen auf die Teller der Nati-Stars?

Drei bis vier Stunden vor dem Spiel gibt’s jeweils Reis mit Poulet, Spaghetti mit Tomatensauce, Glutenpasta und «steamed» Reis. So haben die Spieler einige Optionen.

Und nach dem Spiel werden Pizzen in die Kabinen geliefert?

Ja. Das ist ganz normal, das machen alle Teams so. Die Spieler essen dann entweder Burger, Pizza, Pasta und ein bisschen Obstsalat. Während des Spiels haben sie viel Zucker verloren und müssen für eine schnellere Regenation ihre Speicher füllen.

Gibt es spezielle Zutaten, die du aus der Schweiz oder aus Italien mitgenommen hast?

Ich habe gelesen, dass viele andere Mannschaften 500 Kilo Fleisch oder 500 Kilo Fisch mitgebracht haben. Wir nicht. Es gibt strenge Regeln für die Einfuhr von Lebensmitteln in die USA, daran haben wir uns gehalten. Es ist sicher auch besser, frische Produkte aus den USA zu verwenden als, importierte. Aber es hätte schon ein, zwei Lebensmittel gegeben, die ich gerne importiert hätte.

Was am liebsten?

Schwierig, wir haben so viele gute Zutaten. Ich denke, frische handgemachte Pasta. Leider fehlt mir hier die Zeit, um selbst Pasta zuzubereiten.

Was machst du eigentlich, wenn du nicht in der Küche stehst?

Bisher habe ich an einem Nachmittag Golf gespielt. 18 Loch, ein sehr schöner Platz. Normalerweise bin ich dann aber am Swimmingpool, schlafe ein wenig, lese, rede oder schreibe mit meiner Familie. Das ist für mich relaxen.