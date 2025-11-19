Dan Ndoye hat sich mit der Schweiz für die WM 2026 qualifiziert. Keystone

Die Schweiz hat sich zum sechsten Mal in Folge für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. 6 der 48 WM-Tickets sind noch zu vergeben. blue News liefert dir die wichtigsten Fakten rund um die XXL-WM 2026.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Fussball-WM 2026 findet in Mexiko, Kanada und den USA statt.

Erstmals spielen 48 Nationen um den WM-Titel. 42 WM-Teilnehmer stehen inzwischen fest.

Um die letzten WM-Tickets wird in den im März stattfindenden Playoffs gekämpft. Die Auslosung der Playoff-Duelle findet am 20. November statt.

Die Auslosung der WM-Gruppen geht am 5. Dezember über die Bühne. Mehr anzeigen

Wann und wo findet die WM 2026 statt?

Erstmals findet eine Fussball-Weltmeisterschaft in drei Ländern statt. Kanada, Mexiko und die USA sind Gastgeber der ersten WM mit 48 Mannschaften. Das Eröffnungsspiel geht am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt über die Bühne, der WM-Final findet am 19. Juli im MetLife-Stadion in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey statt.

Ist die Schweiz an der WM dabei?

Ja, die Schweizer Nati hat sich nach 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 zum sechsten Mal in Folge für eine WM qualifiziert. Bei diesen Teilnahmen schied die Schweiz vier Mal im Achtelfinal aus, 2010 war bereits nach der Gruppenphase Schluss. Insgesamt ist es bereits die 13. WM-Teilnahme der Schweiz. 1934, 1938 und bei der Heim-WM 1954 schaffte es die Schweiz in den Viertelfinal.

Wer hat sich für die WM 2026 qualifiziert?

Nach den November-Länderspielen stehen 42 der 48 WM-Teilnehmer fest. Um die restlichen sechs WM-Tickets wird in den Playoffs gekämpft.

Diese Nationen sind an der WM 2026 dabei Co-Gastgeber: Kanada, Mexiko, USA

Europa: England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Österreich, Schottland, Spanien, Schweiz , Belgien

Asien: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Südkorea, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan

Afrika: Algerien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Ägypten, Ghana, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Ozeanien: Neuseeland

Nord- und Mittelamerika: Panama, Curaçao, Haiti Mehr anzeigen

Wie funktionieren die Playoffs?

In Europa stehen 12 der 16 WM-Teilnehmer statt. Die zwölf Gruppenzweiten sowie die vier am besten platzierten Gruppensieger der Nations League, die noch nicht für die WM qualifiziert sind, nehmen an den Playoffs teil. Es gilt zwei Runden zu überstehen. Die Auslosung findet am 20. November statt.

Europäische Playoff-Teilnehmer (4 von 16) Albanien, Italien, Irland, Tschechien, Ukraine, Slowakei, Polen, Wales, Dänemark, Kosovo, Türkei, Bosnien-Herzegowina (alle als Gruppenzweiter), Rumänien, Schweden, Nordmazedonien und Nordirland (alle via Nations League). Mehr anzeigen

Zwei WM-Tickets werden bei den interkontinentalen Playoffs vergeben, an denen sechs Teams teilnehmen. Die beiden Nationen aus dem Sextett, die in der FIFA-Weltrangliste im November am höchsten platziert sind, sind für eines der beiden Playoff-Endspiele gesetzt. Die anderen vier Teams bleiben ungesetzt und werden zwei Halbfinalpaarungen zugelost, in denen die anderen beiden Playoff-Endspielteilnehmer ermittelt werden. Nur das CONCACAF-Duo (Nord- und Mittelamerika, plus Karibik) kann nicht aufeinandertreffen. Gespielt wird das WM-Playoff-Turnier in Guadalajara und Monterrey.

Interkontinentale Playoff-Teilnehmer (2 von 6) Bolivien, Neukaledonien, DR Kongo, Irak, Surinam, Jamaika Mehr anzeigen

Wann ist die Auslosung der WM-Gruppen?

Die Auslosung der WM-Gruppen findet am 5. Dezember im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. statt. Die Auslosung beginnt um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr in der Schweiz). Sechs Lose werden namenlos sein, da die Auslosung vor den Playoff-Spielen stattfindet.

In welchen Städten finden die WM-Spiele statt?

Insgesamt 16 Städte werden die Spiele ausrichten, davon werden elf in den USA sein: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Philadelphia, Atlanta, Miami, Boston und New York. Mexiko bringt sich mit Monterrey, Guadalajara und Mexiko-Stadt ein, die kanadischen Gastgeberstädte werden Vancouver und Toronto sein. Die Spielorte werden in drei Zonen (West, Central und East) eingeteilt, wobei jedes Team während der Vorrunde seine Spiele nur in einer Zone austrägt.

Wie funktioniert der Modus?

Es gibt zwölf Vierergruppen, in der jeder gegen jeden spielt. Die besten zwei pro Gruppe sowie die besten acht der zwölf Gruppendritten qualifizieren sich für die Sechzehntelfinals. Die Gewinner kommen eine Runde weiter, die Verlierer scheiden aus. Einzig die Verlierer der Halbfinals bleiben noch im Turnier und bestreiten das Spiel um Platz 3. Insgesamt gibt es 104 Partien.

Wie komme ich an WM-Tickets?

Der Ticketverkauf ist in mehrere Phasen gegliedert. Nachdem ein erster Vorverkauf nur Inhabern einer VISA-Kreditkarte offengestanden hatte, konnten sich in der ersten offiziellen Phase Interessierte registrieren, um an einem Losverfahren teilzunehmen. Die zweite Phase war Einwohnern der Gastgeberländer vorbehalten und fand vom 12. bis am 15. November statt. In der dritten Phase wird ab dem 17. November denjenigen, die sich für das Losverfahren registriert haben, mitgeteilt, ob sie ein Zeitfenster erhalten, um Tickets zu kaufen. Die vierte Phase startet nach der Gruppenauslosung am 5. Dezember, in der letzten Phase im nächsten Frühjahr gibt es noch Last-Minute-Tickets zu kaufen.

Wie teuer sind WM-Tickets?

Die günstigsten Tickets in einem Gruppenspiel kosten rund 60 Dollar (48 CHF), allerdings sind von diesen nur ganz wenige verfügbar. Das günstigste Final-Ticket liegt bei 2030 Dollar (1615 CHF), das teuerste soll über 6000 Dollar (4775 CHF) kosten. Erstmals wird die Fifa auch eine eigene Resale-Plattform anbieten, an der sie kräftig mitverdienen wird, sollte der Tickethalter wechseln. Teuer sind aber nicht nur die Tickets, auch die Kosten für die Reisen und Übernachtungen belasten den Geldbeutel. Hinzu können auch noch saftige Parking-Gebühren kommen.