Alonso hat beim Real-Debüt keinen Spass: 1:1 gegen Al-Hilal - Gallery Engagiert am Spielfeldrand beim Real-Debüt: Xabi Alonso. Bild: dpa Real-Youngster Gonzalo Garcia jubelt nach seinem 1:0. Bild: dpa Alonso hat beim Real-Debüt keinen Spass: 1:1 gegen Al-Hilal - Gallery Engagiert am Spielfeldrand beim Real-Debüt: Xabi Alonso. Bild: dpa Real-Youngster Gonzalo Garcia jubelt nach seinem 1:0. Bild: dpa

Xabi Alonso legt mit Real Madrid los – aber nicht wie erhofft. In der Hitze von Miami bleiben die Königlichen mit dem neuen Coach vieles schuldig. Und der Kapitän verschiesst ganz spät einen Elfmeter.

DPA dpa

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Real Madrid spielt bei der Premiere von Xabi Alonso als Coach gegen Al Hilal 1:1.

Auch beim Gegner der Madrilenen stand erstmals der neue Trainer an der Seitenlinie: Simone Inzaghi. Mehr anzeigen

Xabi Alonso hat beim Debüt auf der Trainerbank von Real Madrid wenig Spass gehabt. Einen Monat nach dem Abschied von Bayer Leverkusen musste sich der 43-Jährige mit Spaniens Fussball-Rekordmeister im ersten Spiel bei der Club-WM in Miami mit einem 1:1 (1:1) gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien begnügen. Real-Kapitän Fede Valverde scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter am insgesamt sehr stark haltenden Torwart Bono.

Vor 62.415 Zuschauern im Hard Rock Stadium, die meisten im Real-Weiss, brachte der für den erkrankten Stürmerstar Kylian Mbappé aufgebotene Youngster Gonzalo Garcia die Königlichen nach einem Konter in Führung (34. Minute).

Das spielstarke Al-Hilal mit dem Ex-Bayern João Cancelo kam durch einen Foulelfmeter des Portugiesen Ruben Neves mehr als verdient zum Ausgleich (41.). Al-Hilal war lange besser. Nach der Pause legten die Real-Profis zumindest etwas zu. Der eingewechselte Arda Güler schoss an die Latte (46.).

Inzaghis Premiere bei Al-Hilal

Bei 33 Grad im Schatten gab es auch bei Al-Hilal ein Debüt auf der Trainerbank. 18 Tage nach dem bitteren 0:5 mit Inter Mailand im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain in München spielte das Team aus Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad erstmals unter der Anleitung von Simone Inzaghi.

Im Fokus stand aber Alonso, der Real als Nachfolger von Carlo Ancelotti wieder zu Titeln führen soll. Engagiert coachte der Baske am Spielfeldrand, sah aber noch nicht viel Gutes von seinem Team, bei dem der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger nach einer Knie-Operation noch nicht wieder einsatzfähig war. Reals weitere Gegner in Gruppe H sind Red Bull Salzburg und CF Pachuca aus Mexiko.