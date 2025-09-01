Alvyn Sanches trägt künftig das Triko der Young Boys Keystone

Den Young Boys ist ein Coup gelungen. Der Schweizer Internationale Alvyn Sanches wechselt mit einem Vertrag über vier Jahre von Lausanne-Sport zu den Bernern, wie beide Vereine bekannt geben.

Der 22-jährige Offensivspieler gehört hierzulande zu den grössten Talenten und wurde in der vergangenen Saison zum besten Spieler der Super League gekürt. Allerdings zog sich Sanches im März bei seinem ersten Einsatz für das Schweizer Nationalteam einen Kreuzbandriss zu. Er muss sich also noch gedulden bis zu seinem ersten Einsatz für den 17-fachen Schweizer Meister.

Sanches debütierte am 15. Mai 2021 im Alter von 18 Jahren bei Lausanne in der höchsten Schweizer Liga- unter dem heutigen YB-Trainer Giorgio Contini. Er bestritt insgesamt 74 Partien in der Super League, in denen ihm 18 Tore und fünf Assists gelangen.

«Wir erwarten von ihm viel Kreativität und Skorerpunkte», lässt sich Mathieu Beda, der Technische Direktor der Young Boys, zitieren. «Aber wir müssen und wir werden geduldig mit ihm sein, auch wenn er sich auf einem sehr guten Weg befindet und alles dafür tut, um in Form zu kommen.» Alvyn Sanches sagt: «YB hat sich sehr um mich bemüht, für mich war rasch klar, dass ich diesen Schritt machen will.»