Italien feierte 2021 im Wembley in London den EM-Titel. Wird auch das Turnier 2028 in Englands Hauptstadt entschieden? Bild: Imago

Heute Dienstag vergibt die UEFA die Europameisterschaften 2028 und 2032. Weil die Gastgeber für die beiden Turniere aber schon so gut wie feststehen, gilt die Verkündung als Formsache.

Die UEFA vergibt am heutigen Dienstag die Europameisterschaften 2028 und 2032. Für beide Turniere gibt es jeweils nur eine gemeinsame Bewerbung mehrerer Verbände: Grossbritannien und Irland wollen zusammen die EM 2028 ausrichten, die Türkei und Italien kandidieren für das Kontinentalturnier vier Jahre später.

2028 sollen die meisten Partien in England stattfinden, wo sechs der zehn für eine Bewerbung geforderten Stadien zu finden sind. Je ein Stadion stellen Schottland, Wales, Nordirland und Irland.

Die Türkei hat ihre Bewerbung für das Turnier in knapp fünf Jahren derweil zurückgezogen, weil man eine gemeinsame Kandidatur mit Italien für die EM 2032 vorzog. Die gemeinsame Bewerbung wurde von der UEFA erst kürzlich gutgeheissen. In welchen Stadien schlussendlich gespielt wird, ist noch unklar – weil beide Länder für ihre ursprüngliche Bewerbung je zehn Stadien vorschlugen.

Am Dienstag wird die offizielle Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee an der Sitzung in Nyon erwartet.