Am dritten Schweizer Nati-Trikot scheiden sich die Geister

Die Schweiz könnte an der EM in Deutschland im legendären Käse-Design auftreten.

Wenige Tage nach der Länderspielpause präsentiert die Schweizer Nati das alternative dritte Trikot für die EM-Endrunde in Deutschland. Es ist eine Hommage an das Kult-Dress des Schweizer Ski-Teams der 90er-Jahre.

Tobias Benz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rot, weiss, gelb – die Schweizer Nationalmannschaft hat das Trikot-Set für die EM-Endrunde in Deutschland mit der Präsentation des alternativen dritten Trikots vervollständigt.

Das gelbe Shirt erinnert mit seinem Loch-Design stark an das legendäre Schweizer Ski-Dress aus den 90er-Jahren.

Ob die Nati das Trikot an der Endrunde im Sommer tatsächlich tragen wird, ist noch offen. Die Chancen dafür sind sehr klein. Mehr anzeigen

Nach den offensiv eher bescheidenen letzten Testspielen vor der EM-Endrunde im Sommer sorgt die Schweizer Nati am verlängerten Wochenende nach der Länderspielpause bereits wieder für Gesprächsstoff. Der SFV komplettiert das Trikot-Set für die Europameisterschaft in Deutschland mit einer ausgefallenen dritten Alternativ-Variante.

Unter dem Motto «Eine Hommage an die Schweizer Kultur» erinnert das Trikot stark an das Kult-Dress der Schweizer Skifahrer*innen aus den 90er-Jahren. Von 1992 bis 1998 fuhren Vreni Schneider, Paul Accola, Franz Heinzer und Co. bereits mit den weltberühmten Emmentaler-Löchern auf dem Skianzug. Nun sollen die Fussballer den Käse im Sport wieder aufleben lassen.

Das alternative dritte Trikot in voller Pracht – im Netz kommen bereits kritische Stimmen auf.

Trikot wird womöglich gar nicht eingesetzt

Für das Heim- und Auswärtstrikot beschränkte sich der SFV auf die klassischen Farbvarianten Rot und Weiss und sorgte damit für überwiegend positive Reaktionen. Am gelben Loch-Trikot dürften sich nun die Geister scheiden.

Erste Reaktionen im Netz lassen bereits einen drohenden Shitstorm erahnen. «Ein Millionen-Publikum in Deutschland und wir Schweizer kommen und spielen in einem Käse-Trikot. Ich schaue ab sofort nur noch die Frauen-Nati», schreibt etwa User «Patze da Costa» bei blue News. Auch «Klaus Öfen» stösst der Loch-Anzug sauer auf: «Ich war schon 1992 gegen diesen Käse. Ich bin stolzer Tessiner und ab sofort auch stolzer Fan der italienischen Nationalmannschaft.»

Doch aufgepasst: Wer sich jetzt schon über das ausgefallene Design ärgert, tut dies möglicherweise verfrüht. Die Chancen, dass die Nati das alternative dritte Trikot tatsächlich tragen wird, sind nämlich verschwindend klein. In der Gruppenphase kann sowohl gegen Deutschland (weiss/pink/blau) als auch gegen Ungarn (rot/weiss) und Schottland (blau/türkis) problemlos in Rot oder Weiss gekickt werden.

Selbst im Falle einer Qualifikation für die K.o.-Phase bleiben die Chancen auf einen Einsatz des Käse-Dresses klein. Mit Kroatien gibt es nämlich nur ein einziges Team, das in der Farbkombination Rot-Weiss spielt. Und selbst Modric und Co. könnten gegebenenfalls auf ein blaues Auswärtstrikot zurückgreifen.