Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner im Europacup ganz genau.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Champions League

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Spielt bei der 5:0-Gala von Leverkusen gegen RB Salzburg einmal mehr durch. Nach dem 5:2-Sieg gegen Heidenheim am Wochenende (nach 0:2-Rückstand) kommt die Werkself vor allem offensiv immer besser in Schwung.

Xhaka: «Eine gute Mannschaft ist hungrig genug, um Tore zu schiessen» 26.11.2024

Dortmund Gregor Kobel

Gewinnt mit Dortmund gegen Dinamo Zagreb ohne Probleme mit 3:0. Der Schlussmann hat kaum etwas zu tun, muss nur ein Schüsschen der Kroaten parieren. In seinem vierten Champions-League-Spiel der Saison bleibt Kobel damit zum zweiten Mal ohne Gegentor.

Inter Mailand Yann Sommer

Wahnsinn, was Inter Mailand in der Champions League defensiv zeigt. Auch im fünften Spiel bleibt Yann Sommer zusammen mit der Inter-Defensive schadlos – die Nerrazurri schlagen RB Leipzig mit 1:0. Nach fünf Spielen liegen die Mailänder mit 13 Punkten auf Rang 2. Das Torverhältnis: 7:0.

Sommer: «Es ist wichtig, in der Champions League so gut zu verteidigen» 26.11.2024

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder wird gegen Roter Stern zur Halbzeit beim Stand von 1:2 eingewechselt. Doch die gewünschte Wende gelingt den Süddeutschen auch mit dem Schweizer nicht – im Gegenteil. Gegen die davor punktelosen Serben gibt es am Ende gleich eine 1:5-Klatsche.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Kommt gegen Roter Stern in der 76. Minute. Stuttgart liegt zu diesem Zeitpunkt bereits 1:4 in Rückstand, das Spiel ist schon entschieden.

Manchester City Manuel Akanji

Spielt gegen Feyenoord mal wieder durch. Es sieht lange nach einem ruhigen und erfolgreichen Abend aus, für die Citizens. Nach 75 Minuten führen die Engländer klar mit 3:0. Dann folgt jedoch der komplette Zusammenbruch und die Holländer können in der Schlussphase noch zum 3:3 ausgleichen.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Er wird mit dem 3:3 zwischen Manchester City definitiv besser leben können, als Nati-Kollege Manuel Akanji. Als Lotomba nach 72 Minuten eingewechselt wird, steht es 0:3. Der Aussenverteidiger hat beim 2:3 in der 82. Minute seine Füsse im Spiel, als er einen Ball aus spitzem Winkel an den Innenpfosten setzt. Den Abstauber verwertet dann Santiago Gomez.

AC Milan Noah Okafor

Darf zum ersten Mal in dieser Champions-League-Saison von Beginn ran. Aber Okafor kann nicht überzeugen und wird gegen Slovan Bratislava zur Halbzeit ausgewechselt.

AS Monaco Breel Embolo

Das Glück ist dem Nati-Stürmer nicht hold. Gegen Benfica trifft er aus bester Position nur den Pfosten. Nach 63 Minuten muss er raus und von der Bank mitansehen, wie Monaco das Spiel noch aus der Hand gibt.

Embolo trifft nur den Pfosten 27.11.2024

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria spielt im zentralen Mittelfeld bis in die Nachspielzeit. Als Monaco in der Schlussphase noch zwei Tore erhält, wird er in der 91. Minute durch Stürmer George Ilenikhena ersetzt.

AS Monaco Philipp Köhn

Ist hinter Radoslaw Majecki nur noch die Nummer 2 bei Monaco und muss auch gegen Benfica zuschauen.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Das Leid der Monaco-Schweizer ist die Freude von Benfica-Stürmer Zeki Amdouni. Der Nati-Angreifer wird in der 65. Minute eingewechselt und trifft in der 88. Minute per Kopf zum entscheidenden 3:2. Es ist das erste Champions-League-Tor in der Karriere von Amdouni.

Amdouni schiesst Benfica zum Sieg 27.11.2024

Bologna Remo Freuler

Spielt gegen Lille im defensiven Mittelfeld durch und bereitet eine Mega-Chance von Dallinga vor, dieser vergibt aber aus bester Position. Und so kommt es, dass Bologna am Ende mit 1:2 verliert und in der Champions League weiter sieglos bleibt. Immerhin war das zwischenzeitliche 1:1 von Lucumi das erste Champions-League-Tor für die Italiener. Damit haben sie als letztes Team der Königsklasse ebenfalls noch einen Torerfolg zu verzeichnen.

Bologna Dan Ndoye

Darf gegen Lille 85 Minuten lang ran. Seine auffälligste Aktion hat er jedoch mit einem Ballverlust im eigenen Strafraum, der beinahe zu einem Gegentor geführt hätte.

Bologna Michel Aebischer

Fehlt Bologna seit Mitte Oktober mit Adduktorenbeschwerden.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Der Höhenflug von Stade Brest in der Champions League erlebt einen ersten Dämpfer. Gegen das formstarke Barcelona gibt es eine diskussionslose 0:3-Niederlage. Fernandes spielt dabei über 77 Minuten im defensiven Mittelfeld.

Brügge Ardon Jashari

Der Mittelfeldspieler hat sich bei Brügge einen Stammplatz erkämpft und spielt auch gegen Celtic Glasgow durch. Die Belgier müssen sich in Schottland aber mit einem 1:1 begnügen, liegen auf Rang 22 der Champions League und sind damit noch knapp auf K.o.-Phasen-Kurs.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Nach seiner Kapselverletzung ist Wüthrich zurück im Kader von Sturm Graz. Beim 1:0-Sieg gegen Girona bleibt er aber noch ohne Einsatzminuten.

Europa League

Frankfurt Aurèle Amenda

Er hat sich bei der Nati eine Verletzung des Syndesmosebandes zugezogen und musste operiert werden.

Midtjylland Kevin Mbabu

Mbabu spielt gegen Frankfurt durch und zeigt eine solide Leistung, ohne gross aufzufallen. Midtjylland verliert die Partie zuhause 1:2, hat aber nach wie vor gute Chancen aufs Weiterkommen.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Er wird gegen Lazio in der 69. Minute eingewechselt, bleibt aber unauffällig. Die Partie in Rom endet torlos.

Conference League

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

In der Liga ist Rodriguez meist nur Ersatz, in der Conference League darf er regelmässig spielen. So auch beim Auswärtsspiel gegen den tschechischen Klub Mlada Boleslav. Betis verliert allerdings mit 1:2, Rodriguez trifft bei den Gegentoren keine Schuld, in der 72. Minute wird er ausgewechselt.

KAA Gent Franck Surdez

Der U21-Nati-Spieler bleibt beim Gastspiel in der Schweiz blass. Gent verliert gegen Lugano 0:2, Surdez hat schon nach 65 Minuten Feierabend.