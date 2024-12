Zeki Amdouni ist bei Benfica in Form Keystone

Zeki Amdouni trifft beim 3:0-Sieg von Benfica Lissabon gegen Estoril doppelt.

Keystone-SDA, sda SDA

Zeki Amdouni macht den Fans von Benfica Lissabon ein Weihnachtsgeschenk. Nach dem 3:0 gegen Estoril verbringt Benfica die Feiertage als Leader der portugiesischen Liga, einen Punkt vor Rivale Sporting.

Und Amdouni hatte am zwölften Saisonsieg entscheidenden Anteil. Der Schweizer Internationale wurde in der 70. Minute eingewechselt und traf nur drei Minuten später zum wegweisenden 2:0. In der Nachspielzeit gelang dem 24-jährigen Stürmer, der von Burnley nach Portugal ausgeliehen ist, sein zweites Tor, womit er erstmals in einem Spiel für Benfica doppelt traf.

Amdouni steht in der portugiesischen Meisterschaft nun bei fünf Saisontoren.